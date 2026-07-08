Το Samsung Pay έρχεται στην Ελλάδα μέσω Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Viva.com και Visa

Η Samsung Electronics Ελλάδας ανακοίνωσε την επίσημη διάθεση του Samsung Pay (διαθέσιμο μέσω Samsung Wallet) στην Ελλάδα, προσφέροντας στους χρήστες συμβατών συσκευών Galaxy τη δυνατότητα να πραγματοποιούν γρήγορες, εύκολες και ασφαλείς ανέπαφες πληρωμές μέσω του κινητού τους. Η διάθεση της υπηρεσίας πραγματοποιείται μέσω των συμβατών καρτών Visa των τραπεζών Πειραιώς και Alpha Bank, καθώς και μέσω της Viva.com, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη του οικοσυστήματος των ψηφιακών πληρωμών στην ελληνική αγορά.

Η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, παρουσία του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστου Δερμεντζόπουλου, καθώς και εκπροσώπων του τραπεζικού κλάδου, του οικοσυστήματος ψηφιακών πληρωμών και της επιχειρηματικής κοινότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ τεχνολογικών εταιρειών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών και Πολιτείας για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Το Samsung Wallet συγκεντρώνει σε μία ασφαλή εφαρμογή υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των χρηστών κινητών τηλεφώνων Samsung Galaxy. Με την ενεργοποίηση του Samsung Pay, οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν τις συμβατές κάρτες πληρωμών Visa των τραπεζών Alpha Bank και Πειραιώς και να πραγματοποιούν ανέπαφες συναλλαγές απευθείας από τη συσκευή τους, αξιοποιώντας τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας της πλατφόρμας Samsung Knox.

Επιπλέον, η Viva.com ενεργοποιεί πρώτη στην Ελλάδα το Samsung Pay για πληρωμές στο ηλεκτρονικό εμπόριο, προσφέροντας τη δυνατότητα στους χρήστες των κινητών τηλεφώνων Samsung Galaxy να κάνουν πληρωμές μέσω της e-commerce λύσης Smart Checkout. Όπως δήλωσε ο Stefan Waterdrinker, Senior VP Strategy και GTM, της Viva.com: «H Viva.com, η πρώτη Tech Bank στην Ευρώπη, υποστηρίζει ήδη το Samsung Pay στις ευρωπαϊκές αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε πρώτοι το προνόμιο στους Έλληνες εμπόρους να δέχονται συναλλαγές μέσω Samsung Pay, πλέον των ήδη διαθέσιμων 40+ μεθόδων πληρωμής. Στόχος μας παραμένει να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση αποδοχής πληρωμών σε συνδυασμό με τραπεζικές υπηρεσίες και εξατομικευμένη χρηματοδότηση».

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο οποίος δήλωσε: «Η ψηφιακή μετάβαση έχει πραγματική αξία όταν κάνει την καθημερινότητα του πολίτη πιο απλή, πιο γρήγορη και πιο ασφαλή. Το Samsung Wallet κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, συγκεντρώνοντας στο κινητό δυνατότητες που μέχρι χθες ήταν διάσπαρτες και εντάσσοντάς τες σε ένα εύχρηστο εργαλείο για πολίτες, εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση, από το 2019, εργάζεται συστηματικά για ένα κράτος πιο ψηφιακό, πιο φιλικό και πιο κοντά στον πολίτη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Gov Wallet. Η σημερινή πρωτοβουλία επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να φέρει λύσεις που έχουν πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή. Αυτό είναι και το ψηφιακό μέλλον για το οποίο εργαζόμαστε, ένα μέλλον ανθρώπινο, απλό, ασφαλές και προσβάσιμο σε όλους».

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Samsung Electronics Ελλάδος, Hansoo Kim, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της διάθεσης του Samsung Pay στην ελληνική αγορά και τον ρόλο των συνεργασιών στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών, σημειώνοντας: «Το Samsung Pay εκφράζει το όραμά μας να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη και ασφαλή ψηφιακή εμπειρία που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες των χρηστών. Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην Ελλάδα και επιβεβαιώνει ότι η πραγματική αξία βρίσκεται σε ισχυρές συνεργασίες που δημιουργούν ουσιαστικό όφελος για τους πολίτες και την αγορά».

Στο πλαίσιο της παρουσίασης πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικές συζητήσεις με τη συμμετοχή στελεχών της Samsung, της Visa, της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha Bank και θεσμικών φορέων, με αντικείμενο τις εξελίξεις στις ψηφιακές πληρωμές και τον ρόλο των ψηφιακών υπηρεσιών στη διαμόρφωση της εμπειρίας του πολίτη. Τον συντονισμό είχε η Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος του Greek eCommerce Association (GRECA) και eCommerce Coordinator του ELTRUN, η οποία τόνισε: «Η Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2026, που πραγματοποιείται από τον GRECA και το ELTRUN, επιβεβαιώνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει πλέον εδραιωθεί στην καθημερινότητα των Ελλήνων καταναλωτών και ότι οι ψηφιακές πληρωμές περνούν σε μια νέα εποχή. Σήμερα, σχεδόν τρεις στους τέσσερις χρήστες του διαδικτύου (73%) έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία online αγορά τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 74% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για χρηματικές συναλλαγές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυναμική των digital wallets, τα οποία καταγράφουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των διαθέσιμων τρόπων πληρωμής. Συγκεκριμένα, το 34% των χρηστών δηλώνει ότι τα χρησιμοποιεί συχνά και ένα επιπλέον 16% περιστασιακά, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή μετάβαση των καταναλωτών σε πιο σύγχρονες, γρήγορες και mobile-first λύσεις πληρωμών. Τα ευρήματα αυτά αποτυπώνουν τη συνεχή ωρίμανση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου και αναδεικνύουν τη σημασία της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας και της καινοτομίας στις ψηφιακές συναλλαγές».

Στην πρώτη συζήτηση, με τίτλο «Building the Future of Digital Payments», εκπρόσωποι της Samsung, της Visa, της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο των συνεργασιών μεταξύ τραπεζών και τεχνολογικών εταιρειών στην περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα.

Παρουσιάζοντας τη στρατηγική σημασία της διάθεσης του Samsung Wallet στην ελληνική αγορά, ο Άρης Παρασκευόπουλος, Επικεφαλής του Τμήματος Mobile Experience της Samsung Electronics για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Η διάθεση του Samsung Pay στην Ελλάδα αποτελεί αποτέλεσμα μιας στενής συνεργασίας με τις τράπεζες Alpha Bank και Πειραιώς και τους υπόλοιπους στρατηγικούς συνεργάτες μας, τους οποίους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τη συμβολή τους. Οι τράπεζες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση της μετάβασης στις ψηφιακές πληρωμές και, μέσα από αυτή τη συνεργασία, προσφέρουμε στους χρήστες κινητών τηλεφώνων Samsung Galaxy μια ασφαλή και σύγχρονη εμπειρία συναλλαγών» και συνέχισε : «Το Samsung Wallet αποτελεί μια πλατφόρμα που θα εξελίσσεται διαρκώς, μέσα από νέες συνεργασίες, εμπλουτιζόμενη με νέες υπηρεσίες και δυνατότητες, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους χρήστες και το ευρύτερο ψηφιακό οικοσύστημα».

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η διάθεση του Samsung Pay στην Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών πληρωμών στη χώρα μας και ένα εξαιρετικό παράδειγμα της αξίας που δημιουργεί η συνεργασία σε ολόκληρο το οικοσύστημα πληρωμών. Μέσα από τη συνεργασία της Visa με τη Samsung, την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, προσφέρουμε στους Έλληνες καταναλωτές περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη ευκολία και υψηλά επίπεδα ασφάλειας στις καθημερινές τους συναλλαγές. Στη Visa επενδύουμε διαρκώς στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και την καινοτομία των πληρωμών, ώστε να προσφέρουμε σε καταναλωτές και επιχειρήσεις απρόσκοπτες και ασφαλείς εμπειρίες πληρωμών».

Ο Γρηγόρης Πολίτης, Retail Banking Products Operations Management Director της Alpha Bank, σημείωσε: «Για την Alpha Bank, η διάθεση του Samsung Pay στην Ελλάδα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των ψηφιακών πληρωμών. Μέσα από ισχυρές συνεργασίες με κορυφαίους τεχνολογικούς και θεσμικούς εταίρους, συνεχίζουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας λύσεις που συνδυάζουν ευκολία, ταχύτητα και υψηλό επίπεδο ασφάλειας, διαμορφώνοντας μια πιο σύγχρονη και απρόσκοπτη εμπειρία συναλλαγών.»

Η Αγγελική Μελά, Cards Business Director της Τράπεζας Πειραιώς, υπογράμμισε: «Η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπορεί και στηρίζει το Samsung Pay. Δηλώνουμε έτσι έμπρακτα, για μια ακόμη φορά, ότι ως Τράπεζα θέλουμε και μπορούμε να προσφέρουμε όλα τα σύγχρονα εργαλεία και λύσεις που αναβαθμίζουν τη συναλλακτική εμπειρία. Με το Samsung Pay πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, διαμορφώνοντας με ενθουσιασμό και εμπιστοσύνη ένα νέο οικοσύστημα πληρωμών, με οδηγό την ολιστική προσέγγιση των αναγκών του κάθε πελάτη μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτή τη συνεργασία»

Η δεύτερη συζήτηση, με τίτλο «Digital Public Services & Citizen Experience», επικεντρώθηκε στις δυνατότητες αξιοποίησης του Samsung Wallet για την ανάπτυξη μιας ενιαίας, ασφαλούς και απρόσκοπτης ψηφιακής εμπειρίας για τους πολίτες.

Ο Φώτης Ρωμούδης, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILONNET, δήλωσε σχετικά: «Η ουσιαστική και επιτυχής συνεργασία με την Samsung Electronics Ελλάδας στον τομέα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να ενσωματώσουμε και νέες εφαρμογές στο Samsung Wallet στους τομείς της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, της Ψηφιακής Διακίνησης και της αυτοματοποίησης των πληρωμών με στόχο την αναβάθμιση της παραγωγικότητας των 250.000 πελατών των Ομίλου μας και συνολικότερα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Η Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος του ΣΕΠΕ, δήλωσε: «Το ψηφιακό πορτοφόλι αποτελεί μια έξυπνη, ασφαλή και πρακτική ψηφιακή λύση, που σταδιακά αντικαθιστά το φυσικό πορτοφόλι και συγκεντρώνει στο κινητό μας όλα όσα χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας: από δεδομένα ταυτοποίησης και έγγραφα έως ανέπαφες συναλλαγές και υπηρεσίες. Η Samsung, αναγνωρίζοντας αυτή τη μεγάλη ανάγκη των πολιτών και της αγοράς, έχει εστιάσει πανευρωπαϊκά στην ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνολογικών διεπαφών, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να πραγματοποιούν με ασφάλεια, ευκολία και ταχύτητα ολοένα περισσότερες δραστηριότητες μέσα από το κινητό τους. Ο ΣΕΠΕ, ως μέλος του DIGITALEUROPE, του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Ψηφιακής Τεχνολογίας, στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που επιταχύνει την ψηφιακή μετάβαση, ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις νέες τεχνολογίες και φέρνει την καινοτομία πιο κοντά στην καθημερινή ζωή».

Το Samsung Wallet είναι ήδη διαθέσιμο σε περισσότερες από 60 αγορές παγκοσμίως, με την Ελλάδα να αποτελεί το νεότερο μέλος του διεθνούς οικοσυστήματος της υπηρεσίας. Πέρα από τις πληρωμές, η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες δυνατότητες, όπως Digital Car Key, boarding passes, εισιτήρια θεαμάτων και εκδηλώσεων, loyalty cards και άλλες υπηρεσίες που μετατρέπουν το smartphone σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό πορτοφόλι.

Στον πυρήνα του Samsung Wallet βρίσκεται η πλατφόρμα ασφαλείας Samsung Knox, η οποία αξιοποιεί πολλαπλά επίπεδα προστασίας, όπως βιομετρική πιστοποίηση, κρυπτογράφηση και ασφαλή αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων, φροντίζοντας ώστε κάθε συναλλαγή και κάθε ψηφιακό στοιχείο να παραμένουν προστατευμένα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την πρώτη συμβολική συναλλαγή μέσω Samsung Wallet στην Ελλάδα, την οποία πραγματοποίησαν από κοινού εκπρόσωποι της Samsung, της Visa και των τραπεζών Πειραιώς, Alpha Bank και Viva.com.