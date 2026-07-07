Η ιρλανδική Προεδρία καλείται να συνδέσει τα δίκτυα με την ανάπτυξη

Σε εργαλείο ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας καλεί την ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ να μετατρέψει την πολιτική συνδεσιμότητας η Connect Europe, θέτοντας στο επίκεντρο το Digital Networks Act. Ο οργανισμός ζητά ένα πλαίσιο που θα ενισχύει τις επενδύσεις, την κλίμακα και την καινοτομία στα δίκτυα, υποστηρίζοντας ότι οι υποδομές συνδεσιμότητας αποτελούν θεμέλιο για την AI, το cloud, την κυβερνοασφάλεια, την προηγμένη μεταποίηση και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Κεντρικό αίτημα των παρόχων είναι το DNA να λειτουργήσει ως οικονομικό και στρατηγικό εργαλείο και όχι ως περιορισμένη τεχνική κωδικοποίηση.

Το κείμενο πολιτικής της Connect Europe τοποθετεί την παρέμβαση στο πλαίσιο του επενδυτικού και ανταγωνιστικού χάσματος της Ευρώπης. Το ευρωπαϊκό οικοσύστημα ψηφιακών επικοινωνιών αντιστοιχεί σε οικονομικό μέγεθος 1,09 τρισ. ευρώ, ίσο με το 5% του ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών επένδυσαν 64,6 δισ. ευρώ το 2024. Οι επενδύσεις, ωστόσο, υποχώρησαν για δεύτερο διαδοχικό έτος και, με τον σημερινό ρυθμό ανάπτυξης, 41,8 εκατ. Ευρωπαίοι θα εξακολουθούν να στερούνται πρόσβασης σε FTTH το 2030. Η Connect Europe συνδέει την εικόνα αυτή με τον κατακερματισμό της αγοράς, στην οποία δραστηριοποιούνται 44 πάροχοι κινητής και περισσότεροι από 70 μεγάλοι πάροχοι σταθερών δικτύων.

Φάσμα, πρόσβαση και μετάβαση στις οπτικές ίνες

Στο πεδίο του φάσματος, η Connect Europe ζητά μακροπρόθεσμη ρυθμιστική βεβαιότητα, ώστε οι πάροχοι να μπορούν να προγραμματίζουν επενδύσεις σε υποδομές. Η πρότασή της περιλαμβάνει διατήρηση της κατεύθυνσης προς άδειες απεριόριστης διάρκειας, αναλογικά πλαίσια ανανέωσης και έγκαιρη σαφήνεια για μελλοντικές ζώνες συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα συνδεθούν με το 6G. Παράλληλα, εισηγείται εκσυγχρονισμό του καθεστώτος πρόσβασης, με την απορρύθμιση ως βασική επιλογή και τις παρεμβάσεις να περιορίζονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις τοπικών εμποδίων στην αγορά, με διορθωτικά μέτρα αναλογικά, χρονικά περιορισμένα και συμβατά με την ενίσχυση των επενδύσεων.

Για τη μετάβαση στις οπτικές ίνες, ο οργανισμός προκρίνει προσέγγιση με βάση την αγορά και απορρίπτει ενιαίες, άκαμπτες προθεσμίες απόσυρσης των δικτύων χαλκού σε επίπεδο ΕΕ. Η πολιτική, κατά την Connect Europe, πρέπει να στηρίζει τόσο την ανάπτυξη των υποδομών όσο και τη ζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες κάθε αγοράς. Επικαλούμενη σχετική νομική γνωμοδότηση, επισημαίνει ότι υποχρεωτικές ρυθμίσεις για την απόσυρση του χαλκού εγείρουν ζητήματα για τον ανταγωνισμό, τους καταναλωτές και τη συμβατότητα με το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ. Ζητά επίσης περιορισμό των διπλών κανόνων, ελάφρυνση των υποχρεώσεων αναφοράς και ίση ρυθμιστική μεταχείριση ισοδύναμων ψηφιακών υπηρεσιών.

Ρυθμιστικές αλλαγές για τα προηγμένα δίκτυα

Στο μέτωπο της καινοτομίας, η Connect Europe ζητά νομική σαφήνεια για τα δίκτυα νέας γενιάς. Υποστηρίζει ότι οι βασικές αρχές της ουδετερότητας του διαδικτύου πρέπει να επεκταθούν σε όλους τους παίκτες του ψηφιακού οικοσυστήματος, ενώ οι ισχύοντες κανόνες χρειάζονται διευκρινίσεις ώστε να επιτρέπουν την ανάπτυξη προηγμένου 5G, cloud-native αρχιτεκτονικών, διαχείρισης κίνησης, διαφοροποίησης ποιότητας και network slicing. Η πρόταση συνδέεται με τον ευρύτερο στόχο για ευρωπαϊκή καινοτομία σε 5G Standalone, FTTH, μελλοντικό 6G, edge cloud και εικονικοποίηση δικτύων, με την ΕΕ να αξιοποιεί την κλίμακά της ως ενιαία αγορά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην αναθεώρηση του Cybersecurity Act, όπου η ιρλανδική Προεδρία έχει κεντρικό ρόλο. Η Connect Europe ζητά μέτρα αυστηρά βασισμένα στον κίνδυνο, αναλογικά και εφαρμόσιμα, με σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες ασφάλειας και χωρίς επικαλύψεις ή νέα εμπόδια στις επενδύσεις. Χαρακτηρίζει δυσανάλογη την τρέχουσα προσέγγιση όσον αφορά τον Τίτλο IV και τους προμηθευτές υψηλού κινδύνου, εκτιμώντας ότι επιβάλλει σημαντικό λειτουργικό και οικονομικό κόστος στους παρόχους. Κατά τον οργανισμό, ένα τέτοιο πλαίσιο ενδέχεται να περιορίσει την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια αντί να τις ενισχύσει.

Cloud, AI και το επενδυτικό κενό

Τα μέλη της Connect Europe έχουν υποδεχθεί θετικά το Cloud and AI Development Act, συνδέοντας όμως την εφαρμογή του με ανθεκτικές υποδομές υψηλής χωρητικότητας. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς cloud και AI, όπως υποστηρίζουν, απαιτεί οι δράσεις για τη ζήτηση, οι δημόσιες προμήθειες, η υιοθέτηση cloud και η αξιοποίηση της AI να συνοδεύονται από πολιτικές που επιτρέπουν στα δίκτυα να επενδύουν, να αποκτούν κλίμακα και να καινοτομούν. Το κείμενο πολιτικής αναφέρει ακόμη ότι οι πάροχοι λειτουργούν κέντρα δεδομένων, έχουν αναπτύξει 750 edge κόμβους, προωθούν το Open RAN και παράγουν έσοδα 5,3 δισ. ευρώ από δραστηριότητες κυβερνοασφάλειας.

Η συνολική πρόταση της Connect Europe προς την Ιρλανδία αφορά μια ευρωπαϊκή επανεκκίνηση της συνδεσιμότητας, με το Digital Networks Act να ευθυγραμμίζεται με την ανταγωνιστικότητα, τη στρατηγική αυτονομία και την τεχνολογική κυριαρχία. Ο οργανισμός ζητά ένα πλαίσιο που θα αποκαθιστά την επενδυτική εμπιστοσύνη, θα περιορίζει τον ρυθμιστικό κατακερματισμό και θα επιτρέπει στους ευρωπαϊκούς παρόχους να ανταγωνίζονται με ισότιμους όρους τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Η ιρλανδική Προεδρία παρουσιάζεται έτσι ως ευκαιρία για σύνδεση της πολιτικής δικτύων με τους ευρύτερους στόχους ανάπτυξης, ασφάλειας και ανθεκτικότητας της Ευρώπης.