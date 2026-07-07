H QnR επιταχύνει τη διεθνή ανάπτυξή της με την απόκτηση ποσοστού 51% της E-XIM IT

Η Quality & Reliability A.E. (QnR) ανακοινώνει την εξαγορά ποσοστού 51% του μετοχικού κεφαλαίου της πολωνικής εταιρείας E–XIM IT S.A., στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διεθνή ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται έως του μέγιστου ποσού των 6.901.790 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί σε πέντε (5) δόσεις, απο τις οποίες οι δύο (2) πρώτες είναι σταθερές ενώ οι υπόλοιπες βασίζονται στην επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών στόχων. Προβλέπεται επίσης, υποχρέωση (option) εξαγοράς υπολοίπου ποσοστού 31,62% το 2029.

Η E–XIM IT S.A., είναι εταιρεία με έδρα την Πολωνία , ιδρύθηκε το 2014 και είναι εισηγμένη στην αγορά NewConnect του Χρηματιστηρίου της Βαρσοβίας (Warsaw Stock Exchange – GPW), αποτελεί μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στην Πολωνία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, με αποκλειστική εξειδίκευση στην πλατφόρμα ServiceNow, με εδραιωμένο πελατολόγιο που περιλαμβάνει κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η εξαγορά της E–XIM IT S.A., αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης του QnR Group. Με την επέκταση στην Πολωνία, ο Όμιλος ενισχύει την παρουσία του στην αγορά της Κεντρικής Ευρώπης, αποκτώντας πρόσβαση σε μία από τις πλέον δυναμικές αγορές τεχνολογίας της Ευρώπης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω οργανική ανάπτυξη, νέες συνεργασίες και μελλοντικές στρατηγικές εξαγορές.

Παράλληλα, η συμφωνία σηματοδοτεί την είσοδο του QnR Group στο οικοσύστημα του ServiceNow, μίας από τις κορυφαίες παγκόσμιες πλατφόρμες Enterprise AI και Digital Workflow Automation.

Μέσα από την τεχνογνωσία και την εμπειρία της E–XIM IT S.A., ο Όμιλος δημιουργεί έναν νέο στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης γύρω από το οικοσύστημα του ServiceNow, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο του τεχνολογικού οικοσυστήματος του Ομίλου. Το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα το οποίο συνδυάζει AI, Cybersecurity, SAP, Core Banking & Financial Technologies, Digital Twin Technologies, Maritime Intelligence & IoT και πλέον την πλατφόρμα ServiceNow, διευρύνοντας τις δυνατότητές σε Enterprise Service Management και Digital Workflow Automation, επιτρέποντας στον Όμιλο να σχεδιάζει και να υλοποιεί end-to-end έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Παράλληλα, η ένταξη της E–XIM IT S.A., στον Όμιλο QnR, δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τους ανθρώπους των δύο οργανισμών, μέσα από τη συνεργασία διεθνών ομάδων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συμμετοχή σε μεγαλύτερα ευρωπαϊκά έργα και καινοτόμες τεχνολογικές πρωτοβουλίες.

Με τη νέα εξαγορά, ο Όμιλος QnR, κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την υλοποίηση του στρατηγικού της οράματος: τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τεχνολογικού ομίλου που αναπτύσσεται μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, στρατηγικές συνεργασίες και κορυφαίες τεχνολογικές πλατφόρμες, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες, τους ανθρώπους και τους μετόχους του.

Δήλωση Παναγιώτη Πασχαλάκη, Chief Executive Officer, QnR Group

«Η εξαγορά της E–XIM IT S.A. αποτελεί μία ακόμη στρατηγική επένδυση που επιβεβαιώνει τη συνεπή υλοποίηση του αναπτυξιακού μας σχεδίου. Η Πολωνία, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς και επιχειρηματικούς κόμβους της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η συγκεκριμένη επένδυση δημιουργεί για τον Όμιλο έναν ισχυρό περιφερειακό κόμβο ανάπτυξης, ο οποίος θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την περαιτέρω επέκτασή του στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η ένταξη της E–XIM IT S.A. στο QnR Group προσθέτει έναν νέο στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης γύρω από το οικοσύστημα του ServiceNow, διευρύνοντας ουσιαστικά το τεχνολογικό οικοσύστημα και το χαρτοφυλάκιο λύσεων του Ομίλου σε τομείς όπως το Enterprise Service Management, το Workflow Automation, το IT Operations, το Governance, Risk & Compliance και το Cyber Resilience και ενισχύει τη θέση του Ομίλου στην αγορά του Enterprise Digital Transformation και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Με την εξαγορά της E–XIM IT S.A., ο Όμιλος QnR κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της για τη δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού τεχνολογικού ομίλου με διεθνή παρουσία, συμπληρωματικές τεχνολογικές δυνατότητες και ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων που δημιουργεί διαρκή αξία για τους πελάτες, τους ανθρώπους και τους μετόχους της.

Αυτό είναι το όραμά μας. Η δημιουργία ενός ισχυρού European Technology Powerhouse.»

Δήλωση Marcin Chmiela, Vice President, Ε–ΧΙΜ ΙΤ S.A.

«Από την πρώτη στιγμή αναγνωρίσαμε στον Όμιλο QnR έναν στρατηγικό συνεργάτη με κοινό όραμα, ισχυρό τεχνολογικό οικοσύστημα-που συμπληρώνει την τεχνολογική επάρκεια της εταιρίας μας – και μια ξεκάθαρη φιλοδοξία να δημιουργήσει έναν ισχυρό Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ομιλο. Αυτή η κοινή στρατηγική αντίληψη αποτέλεσε το θεμέλιο της συνεργασίας μας και μας έδωσε τη βεβαιότητα ότι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύ μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες μας και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Η ένταξή μας στο QnR Group μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας στην Πολωνία και στην ευρύτερη αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αξιοποιώντας νέες τεχνολογικές δυνατότητες και ένα σημαντικά διευρυμένο portfolio λύσεων του Ομίλου.

Παράλληλα, η τεχνογνωσία της E-XIM IT S.A. στον τομέα του ServiceNow, σε συνδυασμό με το οικοσύστημα και τη διεθνή στρατηγική του QnR Group, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και λύσεων γύρω από το ServiceNow στην Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές αγορές ενδιαφέροντος.

Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία δημιουργεί ένα οργανισμό με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από το άθροισμα των δύο εταιρειών και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε ενεργά στην υλοποίηση του οράματος για τη δημιουργία ενός ισχυρού European Technology Powerhouse.»