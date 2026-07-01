Ψηφιακή Κυριαρχία: γιατί γίνεται στρατηγική αναγκαιότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις

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Απόστολος Λεωνιδόπουλος, Managing Director, Kyndryl Ελλάδας και Κύπρου

Η πρόσφατη ανακοίνωση για τη δημιουργία του AWS Athens Local Zone έφερε εύλογα στο προσκήνιο τη σημασία των τοπικών ψηφιακών υποδομών, όχι μόνο ως τεχνολογική επένδυση, αλλά και ως ζήτημα στρατηγικής ανθεκτικότητας. Ωστόσο, η ουσία της συζήτησης δεν αφορά το πού βρίσκεται η τεχνολογία, αλλά το πώς οι οργανισμοί μπορούν να καινοτομούν, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο, την ανθεκτικότητα και την εμπιστοσύνη στις κρίσιμες ψηφιακές τους λειτουργίες.

Καθώς οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα επιταχύνουν την υιοθέτηση του cloud και αξιοποιούν ολοένα περισσότερο τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), καλούνται να απαντήσουν σε ένα νέο σύνολο ερωτημάτων. Δεν αρκεί πλέον να καινοτομούν γρήγορα. Χρειάζεται να μπορούν να το κάνουν διατηρώντας τον έλεγχο των δεδομένων, των επιχειρησιακών λειτουργιών και των τεχνολογικών υποδομών που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους.

Για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αυστηρά ρυθμιζόμενους κλάδους, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και ο δημόσιος τομέας, οι προκλήσεις αυτές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιακή κυριαρχία (digital sovereignty) αναδεικνύεται σε στρατηγική επιχειρησιακή προτεραιότητα.

Η ψηφιακή κυριαρχία ως στρατηγική επιλογή

Οι οργανισμοί στην Ελλάδα, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη, καλούνται σήμερα να ισορροπήσουν ανάμεσα σε πολλαπλές απαιτήσεις: να αξιοποιήσουν την ΤΝ, να διασφαλίσουν αδιάλειπτες και ανθεκτικές υπηρεσίες, να ανταποκριθούν στις ολοένα αυστηρότερες κανονιστικές απαιτήσεις και, ταυτόχρονα, να προστατευθούν απέναντι σε ολοένα πιο σύνθετες κυβερνοαπειλές.

Η πρόκληση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη επειδή δεν υπάρχει ένα ενιαίο, διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια ή τη διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αντίθετα, οι απαιτήσεις αλλάζουν από χώρα σε χώρα, διαφοροποιούνται ανά κλάδο και εξελίσσονται συνεχώς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, μπορεί να δημιουργούν και αντικρουόμενες υποχρεώσεις για τους οργανισμούς.

Αυτή τη δυναμική βλέπουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την πρόταση για το Cloud and AI Development Act (CADA) στις αρχές Ιουνίου 2026. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που συνδέεται με την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας στις υποδομές cloud και AI, ιδίως όταν πρόκειται για κρίσιμες εφαρμογές, ευαίσθητα δεδομένα και βασικές λειτουργίες του δημόσιου τομέα.

Η συζήτηση αυτή αναδεικνύει ότι η ψηφιακή κυριαρχία δεν περιορίζεται πλέον στο πού αποθηκεύονται τα δεδομένα. Αφορά τον συνολικό έλεγχο των πληροφοριών, των κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών και των τεχνολογικών υποδομών που τις υποστηρίζουν. Καθώς η ΤΝ ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στις καθημερινές λειτουργίες των επιχειρήσεων και των οργανισμών, ο έλεγχος των δεδομένων, των υποδομών, των μοντέλων και των εργαλείων που τη στηρίζουν αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Ταυτόχρονα, η ψηφιακή κυριαρχία δεν σημαίνει ψηφιακό απομονωτισμό. Η δημιουργία πλήρως απομονωμένων τεχνολογικών οικοσυστημάτων θα μπορούσε να περιορίσει την καινοτομία, να αυξήσει την πολυπλοκότητα και να αποδυναμώσει την ανθεκτικότητα των οργανισμών. Αντίθετα, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια στρατηγική προσέγγιση που διευρύνει τις επιλογές και ενισχύει τον έλεγχο, χωρίς να στερεί τα οφέλη της διεθνούς τεχνολογικής συνεργασίας.

Κυριαρχία σημαίνει ελευθερία επιλογών

Η έννοια της ψηφιακής κυριαρχίας μπορεί αρχικά να δημιουργεί την εντύπωση ότι απαιτεί την αναθεώρηση στρατηγικών επιλογών που απέδωσαν σημαντικά οφέλη τα τελευταία χρόνια. Η μετάβαση στο cloud, οι κοινές πλατφόρμες και τα παγκόσμια τεχνολογικά οικοσυστήματα συνέβαλαν καθοριστικά στη βελτίωση της ευελιξίας, της αποδοτικότητας και του κόστους.

Η απάντηση, όμως, δεν βρίσκεται στην εγκατάλειψη αυτών των επιλογών. Η πλήρης απομάκρυνση από τις δημόσιες cloud υποδομές θα μπορούσε να περιορίσει τα οφέλη που αυτές προσφέρουν σε επίπεδο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και καινοτομίας, ιδιαίτερα για οργανισμούς που αναπτύσσουν εφαρμογές ΤΝ ή διαχειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων.

Η ψηφιακή κυριαρχία επιτυγχάνεται μέσα από στοχευμένες σχεδιαστικές επιλογές. Αυτό σημαίνει ότι κάθε οργανισμός χρειάζεται να προσδιορίσει ποιες λειτουργίες και ποια δεδομένα είναι πραγματικά κρίσιμα, να κατανοήσει τις κανονιστικές και συμβατικές απαιτήσεις που τον αφορούν, να αξιολογήσει τους σχετικούς κινδύνους και, στη συνέχεια, να επιλέξει την κατάλληλη αρχιτεκτονική, τα κατάλληλα μοντέλα λειτουργίας και τους μηχανισμούς διακυβέρνησης που ανταποκρίνονται στις πραγματικές επιχειρησιακές του ανάγκες.

Με αυτή την έννοια, η ψηφιακή κυριαρχία δεν περιορίζει την επιχειρηματική ελευθερία. Αντίθετα, τη διευρύνει.

Οι πρόσφατες επενδύσεις σε τοπικές cloud υποδομές, όπως το AWS Athens Local Zone, προσφέρουν στις ελληνικές επιχειρήσεις περισσότερες επιλογές για την κάλυψη απαιτήσεων που σχετίζονται με την τοπική φιλοξενία δεδομένων, την απόδοση και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα. Ωστόσο, οι υποδομές από μόνες τους δεν αρκούν. Απαιτούνται κατάλληλα μοντέλα διακυβέρνησης, λειτουργικές διαδικασίες και μηχανισμοί ασφαλείας που θα επιτρέψουν στους οργανισμούς να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες με τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό.

Η ψηφιακή κυριαρχία ως θεμέλιο του ψηφιακού μετασχηματισμού

Η ψηφιακή κυριαρχία δεν αφορά την απομόνωση ούτε τον περιορισμό της καινοτομίας. Αποτελεί μια στρατηγική επιλογή που επιτρέπει στους οργανισμούς να διατηρούν τον έλεγχο, την ευελιξία και την ικανότητα προσαρμογής σε ένα επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς.

Καθώς οι επιχειρήσεις εκσυγχρονίζουν κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα, αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και επιταχύνουν την υιοθέτηση του cloud, η πρόκληση δεν είναι πλέον μόνο η επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών. Είναι ο σχεδιασμός του κατάλληλου λειτουργικού μοντέλου γύρω από αυτές, με τρόπο που να εξασφαλίζει ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία, την ασφάλεια, τη συμμόρφωση και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα.

Για την Ελλάδα, η συζήτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις ψηφιακές υποδομές της χώρας δημιουργούν νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις. Εκείνες, όμως, που θα αποκομίσουν τη μεγαλύτερη αξία δεν θα είναι απαραίτητα όσες επενδύσουν περισσότερο σε υποδομές, αλλά όσες θα σχεδιάσουν τη συνολική ψηφιακή τους στρατηγική με γνώμονα την ανθεκτικότητα, τη διακυβέρνηση και τον έλεγχο.

Η ψηφιακή κυριαρχία δεν αποτελεί αυτοσκοπό ούτε μια ακόμη κανονιστική απαίτηση. Αποτελεί προϋπόθεση ώστε οι οργανισμοί να μπορούν να καινοτομούν με ασφάλεια, να αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη με υπευθυνότητα και να διατηρούν τον έλεγχο των κρίσιμων λειτουργιών τους.

Γιατί, τελικά, η μεγαλύτερη αξία της τεχνολογίας δεν βρίσκεται μόνο στις δυνατότητές της. Βρίσκεται στην εμπιστοσύνη με την οποία μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε.