Weekly Telecom: Η BEYOND 2026 έβγαλε την καινοτομία από τη θεωρία και την πήγε στην αγορά!

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Η περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με τη BEYOND 2026 να συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της συζήτησης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές, την κυβερνοασφάλεια, τα data centers, τα smart cities, τις startups και τις επιχειρησιακές λύσεις που περνούν πλέον πιο κοντά στην πράξη. Η SmartPress ήταν εκεί, ως στρατηγικός χορηγός επικοινωνίας, μεταφέροντας σας όλες τις εξελίξεις! Η πρώτη ημέρα της διοργάνωσης έδειξε από νωρίς πως η αγορά κοιτάζει ταυτόχρονα την AI, τις υποδομές και την καινοτομία, όχι ως ξεχωριστά πεδία, αλλά ως κομμάτια του ίδιου παζλ ◆ Η δεύτερη ημέρα έφερε στο επίκεντρο τα data centers και τις έξυπνες πόλεις, δηλαδή τις υποδομές που θα κρίνουν πόσο γρήγορα μπορεί να περάσει η τεχνολογία από την παρουσίαση στην καθημερινή χρήση ◆ Η τρίτη ημέρα έκλεισε με έμφαση στην AI, την κυβερνοασφάλεια και τις επιχειρησιακές λύσεις, εκεί όπου οι οργανισμοί ζητούν λιγότερη θεωρία και περισσότερη λειτουργική αξία ◆ Σε αυτό το περιβάλλον, ο Ευάγγελος Χαραλάμπους, Managing Director της Be Best, περιέγραψε τη BEYOND ως σημείο σύνδεσης της τεχνολογίας με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, δίνοντας ουσιαστικά και το στίγμα της φετινής διοργάνωσης: η καινοτομία μετριέται όταν βρίσκει εφαρμογή.

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