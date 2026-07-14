Η μεγαλύτερη πρόκληση της ΤΝ δεν είναι η τεχνολογία, είναι οι άνθρωποι

Τα τελευταία τρία χρόνια, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έχει εξελιχθεί από μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία σε βασικό εργαλείο της καθημερινής εργασίας. Από τη σύνταξη εγγράφων και την ανάλυση δεδομένων έως την εξυπηρέτηση πελατών, την ανάπτυξη λογισμικού και το μάρκετινγκ, η AI αλλάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Το ερώτημα, όμως, δεν είναι πλέον αν οι εταιρείες θα υιοθετήσουν την AI. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν οι εργαζόμενοί τους θα είναι έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά.

Η επένδυση στην τεχνολογία δεν αρκεί

Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις επενδύουν σημαντικά ποσά σε πλατφόρμες και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, όλο και περισσότερες διεθνείς μελέτες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: η τεχνολογία από μόνη της δεν δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η πραγματική διαφορά προκύπτει όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν πώς να την αξιοποιούν.

Η Microsoft, στο Work Trend Index, διαπιστώνει ότι το 75% των εργαζομένων γνώσης χρησιμοποιεί ήδη την AI στην εργασία του, όμως μόλις το 39% δηλώνει ότι έχει λάβει σχετική εκπαίδευση από την εταιρεία του. Την ίδια στιγμή, το 76% θεωρεί ότι οι δεξιότητες AI είναι πλέον απαραίτητες, ώστε οι εργαζόμενοι να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Το κενό μεταξύ της επένδυσης στην τεχνολογία και της επένδυσης στις δεξιότητες διευρύνεται με ταχύτητα.

Η παραγωγικότητα αποκτά νέο νόημα

Για δεκαετίες, η αύξηση της παραγωγικότητας βασιζόταν κυρίως στη βελτίωση των διαδικασιών και στην αυτοματοποίηση. Σήμερα, εμφανίζεται ένας νέος παράγοντας.

Ένας εργαζόμενος που γνωρίζει πώς να συνεργάζεται με την AI μπορεί να ολοκληρώνει εργασίες ταχύτερα, να παράγει καλύτερο περιεχόμενο, να αναλύει περισσότερα δεδομένα και να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στη λήψη αποφάσεων, στη δημιουργικότητα και στην επικοινωνία με τους πελάτες.

Η AI δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση. Την ενισχύει. Γι’ αυτό και η συζήτηση μετατοπίζεται από την αυτοματοποίηση στην ενδυνάμωση του ανθρώπου.

Το μεγαλύτερο κενό αφορά τις δεξιότητες

Η McKinsey επισημαίνει ότι η AI εξελίσσεται ταχύτερα από την εκπαίδευση των ανθρώπων. Παρότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι αναμένουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εργασίας τους μέσα στα επόμενα χρόνια, λιγότεροι από τους μισούς έχουν συμμετάσχει σε κάποιο ουσιαστικό πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων.

Αυτό δημιουργεί ένα νέο επιχειρηματικό ρίσκο. Δεν αρκεί μια επιχείρηση να αποκτήσει τα κατάλληλα εργαλεία. Χρειάζεται οι άνθρωποί της να μάθουν να εργάζονται διαφορετικά.

Η εκπαίδευση δεν μπορεί πλέον να είναι ένα μονοήμερο σεμινάριο

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται σχεδόν κάθε εβδομάδα. Νέα μοντέλα, δυνατότητες και εργαλεία εμφανίζονται συνεχώς. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η παραδοσιακή λογική ενός ετήσιου σεμιναρίου δεν επαρκεί.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων AI χρειάζεται να γίνει μια συνεχής διαδικασία μάθησης, προσαρμοσμένη στον ρόλο κάθε εργαζομένου και ενσωματωμένη στην καθημερινή εργασία.

Ένας οικονομικός διευθυντής, ένας πωλητής, ένας μηχανικός λογισμικού, ένα στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού και ένας υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία, τεχνικές και παραδείγματα. Η εκπαίδευση οφείλει να ακολουθήσει αυτή τη διαφοροποίηση.

Η νέα ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το Microsoft Work Trend Index 2025, το 82% των επιχειρηματικών ηγετών θεωρούσε ότι το 2025 αποτελούσε σημείο καμπής για τον επανασχεδιασμό της στρατηγικής και του τρόπου λειτουργίας των οργανισμών. Οι επιχειρήσεις που μαθαίνουν γρηγορότερα πώς να ενσωματώνουν την AI στην καθημερινή εργασία αποκτούν ήδη σημαντικό προβάδισμα.

Η ανταγωνιστικότητα δεν θα εξαρτάται μόνο από το ποιος διαθέτει τα καλύτερα εργαλεία AI. Θα εξαρτάται κυρίως από το ποιος διαθέτει ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να τα αξιοποιούν.

Η επόμενη μεγάλη επένδυση είναι οι άνθρωποι

Κάθε τεχνολογική επανάσταση στην ιστορία δημιούργησε νέες δεξιότητες. Το ίδιο συμβαίνει σήμερα με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι επιχειρήσεις που θα επενδύσουν έγκαιρα στην εκπαίδευση των ανθρώπων τους δεν θα αποκτήσουν μόνο υψηλότερη παραγωγικότητα. Θα δημιουργήσουν οργανισμούς πιο ευέλικτους, πιο καινοτόμους και πιο έτοιμους να ανταποκριθούν στις αλλαγές που ήδη διαμορφώνουν την οικονομία.

Η AI δεν θα αντικαταστήσει εκείνους που μαθαίνουν. Θα ενισχύσει εκείνους που εξελίσσονται.

Γι’ αυτό, ίσως η σημαντικότερη επένδυση της επόμενης δεκαετίας να μην αφορά την αγορά περισσότερης τεχνολογίας, αλλά την ανάπτυξη των ανθρώπων που θα τη χρησιμοποιήσουν.