Η Sparkle καθιερώνει το data center Metamorfosis II ως νέο σημείο αναφοράς για τις ψηφιακές υποδομές στην Ελλάδα

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Η Sparkle Greece, η ελληνική θυγατρική της Sparkle, του πρώτου διεθνούς παρόχου υπηρεσιών στην Ιταλία και ενός από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους παγκοσμίως, ανακοινώνει σήμερα ότι το Data Center Metamorfosis II έλαβε την υψηλού κύρους πιστοποίηση Uptime Institute Tier III Certification of Constructed Facility (TCCF).

Η διεθνώς αναγνωρισμένη αυτή πιστοποίηση, η οποία απονεμήθηκε έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση των εγκαταστάσεων και των λειτουργιών του κέντρου από τις εξειδικευμένες ομάδες του Uptime Institute, επιβεβαιώνει ότι το Metamorfosis II έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει αδιάλειπτη λειτουργία. Έτσι, διασφαλίζεται ότι τα κρίσιμης σημασίας ψηφιακά δεδομένα των πελατών παραμένουν ασφαλή και προσβάσιμα ακόμη και κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης ή αναβάθμισης του εξοπλισμού.

Καθώς οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί βασίζονται ολοένα και περισσότερο στο Cloud Computing και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η ανάγκη για υποδομές υψηλής ανθεκτικότητας καθίσταται επιτακτική. Το Data Center Metamorfosis II, το οποίο πλέον διαθέτει συνολική μέγιστη ισχύ 1.3 μεγαβάτ (ΜW), διασφαλίζει ότι οι πελάτες της Sparkle – συμπεριλαμβανομένων μεγάλων τραπεζών και διεθνών εταιρειών τεχνολογίας – απολαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο επιχειρησιακής αξιοπιστίας.

«Η απόκτηση της πιστοποίησης Uptime Institute Tier III Certification of Constructed Facility για το κέντρο δεδομένων Metamorfosis II αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς επιβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός και η λειτουργία του συμμορφώνονται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα του κλάδου», δήλωσε ο Stefano Gigli, CTO του Sparkle Group.

«Η πιστοποίηση αυτή, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές μας επενδύσεις σε υποθαλάσσια έργα, όπως τα BlueMed και GreenMed, ενισχύει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στην ελληνική αγορά μια ανθεκτική ψηφιακή υποδομή υψηλών επιδόσεων, ικανή να υποστηρίξει την εξέλιξη της χώρας σε έναν σημαντικό περιφερειακό κόμβο», πρόσθεσε ο Daniele Mancuso, CEO της Sparkle Greece.

Πέρα από τα κορυφαία επίπεδα ασφαλείας, η εγκατάσταση αποτελεί τη “ραχοκοκαλιά” του δικτύου της Sparkle στη χώρα μας, λειτουργώντας ως κεντρική πύλη για τις διεθνείς ροές δεδομένων. Μέσω της άμεσης διασύνδεσης με το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα BlueMed, το Data Center ενώνει την Ελλάδα με τους σημαντικότερους κόμβους σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Παράλληλα, το επερχόμενο έργο GreenMed θα δημιουργήσει μια νέα στρατηγική διαδρομή μέσω Αδριατικής, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τον ρόλο της Ελλάδας σε κομβικό σταυροδρόμι της παγκόσμιας ψηφιακής κίνησης.

Η εγκατάσταση αναγνωρίζεται επίσης για τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα, καθώς διαθέτει πιστοποίηση LEED Gold για τα αποδοτικά συστήματα ψύξης και τον φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό της, αποδεικνύοντας ότι τα υψηλών επιδόσεων κέντρα δεδομένων μπορούν να συνδυάζουν επιτυχώς την τεχνολογική ισχύ με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.