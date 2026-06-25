QnR business unit Enterprise Asset Intelligence Solutions με πυρήνα το IBM Maximo Application Suite

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Με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων από τη βιομηχανία, την ενέργεια, τις υποδομές, τις μεταφορές και άλλους οργανισμούς έντασης παγίων, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στο Gazarte Loft, το Executive Briefing του Ομίλου QnR με τίτλο “What If Your Assets Could Think, Predict and Perform Better? Reimagining Asset Intelligence with AI, IoT and IBM Maximo“, στο οποίο παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του Intelligent Asset Management και του Operational Intelligence.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη επίσημη παρουσίαση του νέου εξειδικευμένου business unit Enterprise Asset Intelligence Solutions, μέσω του οποίου ο Όμιλος QnR εισάγει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης κρίσιμων επιχειρησιακών υποδομών και assets.

Με πυρήνα το IBM Maximo Application Suite, το νέο business unit αξιοποιεί το ολοκληρωμένο τεχνολογικό οικοσύστημα του Ομίλου QnR, δημιουργώντας ένα ενιαίο Enterprise Asset Intelligence Ecosystem που συνδυάζει λύσεις Artificial Intelligence, IoT & Connected Assets, Predictive Analytics, Digital Twins, Data Intelligence και Cybersecurity. Η συνδυαστική αυτή προσέγγιση επιτρέπει στους οργανισμούς να αποκτούν πλήρη εικόνα των κρίσιμων υποδομών τους, να προβλέπουν αστοχίες, να βελτιστοποιούν τη λειτουργία τους και να λαμβάνουν ταχύτερες και περισσότερο τεκμηριωμένες επιχειρησιακές αποφάσεις.

Το Enterprise Asset Intelligence Solutions δημιουργήθηκε για οργανισμούς που επιδιώκουν να μετατρέψουν τα επιχειρησιακά τους assets σε πηγή επιχειρησιακής νοημοσύνης, ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η νέα επιχειρησιακή πρόταση καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των assets, από τη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο έως την προληπτική συντήρηση, την πρόβλεψη αστοχιών, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και τη λήψη αποφάσεων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν σύγχρονες εφαρμογές του IBM Maximo Application Suite και ο τρόπος με τον οποίο, μέσα από την αξιοποίηση του ολοκληρωμένου τεχνολογικού οικοσυστήματος του Ομίλου QnR, οι οργανισμοί μπορούν να μεταβούν από το παραδοσιακό μοντέλο Reactive Maintenance σε ένα νέο μοντέλο Predictive Asset Intelligence. Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της διαθεσιμότητας των κρίσιμων υποδομών, στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην αύξηση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και στη λήψη ταχύτερων και περισσότερο τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Η δημιουργία του Enterprise Asset Intelligence Solutions εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Building the Next European Technology Powerhouse, μέσα από την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιχειρησιακών μονάδων που αξιοποιούν κορυφαίες διεθνείς τεχνολογικές πλατφόρμες και τις εμπλουτίζουν με τις καινοτόμες λύσεις του τεχνολογικού οικοσυστήματος του QnR Group, προσφέροντας ολοκληρωμένες απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου QnR, κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, δήλωσε: «Η δημιουργία του Enterprise Asset Intelligence Solutions αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για τη δημιουργία του επόμενου European Technology Powerhouse. Δεν παρουσιάζουμε απλώς μια νέα τεχνολογική λύση. Δημιουργούμε ένα εξειδικευμένο business unit που συνδυάζει κορυφαίες enterprise πλατφόρμες, όπως το IBM Maximo Application Suite, με το ολοκληρωμένο τεχνολογικό οικοσύστημα του Ομίλου QnR, προσφέροντας στους οργανισμούς μία ενιαία προσέγγιση για το Intelligent Asset Management και το Operational Intelligence. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μετατρέψουν τα κρίσιμα επιχειρησιακά τους assets σε μοχλό ανάπτυξης, επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αυτή είναι η φιλοσοφία που διέπει συνολικά τον Όμιλό μας: να δημιουργούμε ολοκληρωμένες λύσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, αξιοποιώντας τη δύναμη ενός ενιαίου τεχνολογικού οικοσυστήματος .»