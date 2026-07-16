Η PRONET κατακτά την πιστοποίηση Fortinet Engage Preferred Services Partner

H PRONET, κορυφαία εταιρεία λύσεων κυβερνοασφάλειας, επισφραγίζει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Fortinet και ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια την απόκτηση της πιστοποίησης Fortinet Engage Preferred Services Partner (EPSP), μιας από τις πλέον απαιτητικές και υψηλού κύρους διακρίσεις του οικοσυστήματος συνεργατών της Fortinet παγκοσμίως.

Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης και ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει η PRONET στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, αναγνωρίζοντας την ικανότητά της να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να υποστηρίζει σύνθετα έργα βασισμένα στις τεχνολογίες της Fortinet. Παράλληλα, η PRONET αποτελεί την πρώτη και μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει κατακτήσει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, γεγονός που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική αγορά του cybersecurity. Η νέα αυτή διάκριση συμπληρώνει την ήδη υπάρχουσα πιστοποίηση Fortinet Engage Tech Support Partner (ETSP), ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της PRONET ως ενός από τους πλέον εξειδικευμένους συνεργάτες της Fortinet στην Ελλάδα.

Με αφορμή αυτό το σημαντικό επίτευγμα, η εταιρεία διοργάνωσε την Τετάρτη 1η Ιουλίου εορταστική εκδήλωση στο Glasshouse του Athens City Events, όπου πελάτες, συνεργάτες, στελέχη της Fortinet και η ομάδα της PRONET είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν μαζί αυτή τη σημαντική στιγμή.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου, Business Development Director της PRONET, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες προς τους πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας για την εμπιστοσύνη τους, προς τη Fortinet για τη διαχρονική και ουσιαστική συνεργασία, και προς τα στελέχη της εταιρίας για τη συνεχιζόμενη προσπάθεια και στήριξη.

Στην ομιλία του, αναφέρθηκε στη σημασία της πιστοποίησης Fortinet EPSP, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική διάκριση, η οποία απονέμεται μόνο σε συνεργάτες που πληρούν αυστηρά κριτήρια τεχνικής επάρκειας, εμπειρίας και παροχής υπηρεσιών, γεγονός που αποτελεί αναγνώριση της συνεχούς επένδυσης της εταιρείας στους ανθρώπους της, στην τεχνογνωσία και στην ποιότητα των υπηρεσιών της.

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε ο Λεωνίδας Τουγιαννίδης, Regional Director Ελλάδας και Κύπρου της Fortinet, ο οποίος συνεχάρη την PRONET για τη σημαντική αυτή επιτυχία και υπογράμμισε τη σημασία της πιστοποίησης EPSP στο πλαίσιο του διεθνούς οικοσυστήματος συνεργατών της Fortinet. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαρκή ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών και στην κοινή τους δέσμευση για την παροχή προηγμένων λύσεων κυβερνοασφάλειας που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των σύγχρονων οργανισμών.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα, προσφέροντας την ευκαιρία για διασκέδαση, ανταλλαγή απόψεων, ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ πελατών και συνεργατών και τον εορτασμό ενός σημαντικού ορόσημου για την PRONET.

Η απόκτηση της πιστοποίησης Fortinet Engage Preferred Services Partner (EPSP) αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της PRONET και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να επενδύει διαρκώς στην τεχνογνωσία, στην καινοτομία και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών.