IBM Bob: o νέος agentic AI συνεργάτης των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη λογισμικού

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Η ΙΒΜ με το IBM Bob αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν λογισμικό, εκσυγχρονίζουν και διαχειρίζονται τις εφαρμογές τους.

Πρόκειται για ένα AI-first συνεργάτη που δεν βοηθά απλώς τους προγραμματιστές να γράφουν γρήγορα κώδικα. Λειτουργεί σε όλο τον κύκλο ζωής ανάπτυξης λογισμικού (SDLC), από τον σχεδιασμό και τη συγγραφή κώδικα έως τις δοκιμές, την υλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό, με τους ελέγχους διακυβέρνησης και ασφάλειας που χρειάζονται οι επιχειρήσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται το λογισμικό. Όμως, για τις περισσότερες επιχειρήσεις, αυτή η ταχύτητα συναντά εμπόδια, λόγω της συσσωρευμένης πολυπλοκότητας δεκαετιών: legacy συστήματα, υβριδικά περιβάλλοντα, απαιτήσεις συμμόρφωσης και το κόστος ενός λάθους. Η γρήγορη υιοθέτηση AI χωρίς τα κατάλληλα πλαίσια ελέγχου, αποτελεί έναν κίνδυνο που πρέπει να αποφευχθεί.

Το IBM Bob έχει σχεδιαστεί για να καλύψει αυτό το κενό. Βασίζεται σε ένα δομημένο πλαίσιο που ενσωματώνει το Bob σε κάθε ρόλο της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού, με λειτουργίες ανά ρόλο, επιβαλλόμενα πρότυπα, επαναχρησιμοποιήσιμα playbooks, κλήσεις εργαλείων και διακυβέρνηση με ανθρώπινη συμμετοχή,ώστε οι ομάδες να μπορούν να κινούνται γρήγορα, παραμένοντας υπό έλεγχο.

Οι βασικές δυνατότητες περιλαμβάνουν:

AI-first SDLC: Ο Bob ενσωματώνει agentic AI σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης λογισμικού, από τις απαιτήσεις έως τη λειτουργία, μειώνοντας τον κατακερματισμό μεταξύ εργαλείων, ομάδων και διαδικασιών.

Ο Bob ενσωματώνει agentic AI σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης λογισμικού, από τις απαιτήσεις έως τη λειτουργία, μειώνοντας τον κατακερματισμό μεταξύ εργαλείων, ομάδων και διαδικασιών. Ταχύτερος εκσυγχρονισμός εφαρμογών: Συντονίζει agents για κώδικα, δοκιμές, τεκμηρίωση και pipelines, μετατρέποντας σύνθετες εργασίες modernization σε δομημένες και ελεγχόμενες διαδικασίες.

Συντονίζει agents για κώδικα, δοκιμές, τεκμηρίωση και pipelines, μετατρέποντας σύνθετες εργασίες modernization σε δομημένες και ελεγχόμενες διαδικασίες. Ενσωματωμένη ασφάλεια & συμμόρφωση: Με ελέγχους δεδομένων, πολιτικές σε πραγματικό χρόνο και AI red-teaming, ενσωματώνει την ασφάλεια απευθείας στη ροή ανάπτυξης.

Ιχνηλασιμότητα & διαφάνεια: Μέσω του BobShell, παρέχει πλήρη ορατότητα στις ενέργειες, αποφάσεις και βήματα κάθε agentic διαδικασίας.

Ενορχήστρωση πολλαπλών μοντέλων: Δρομολογεί δυναμικά κάθε εργασία στο καταλληλότερο AI μοντέλο, βελτιστοποιώντας ακρίβεια, απόδοση και κόστος.

Δρομολογεί δυναμικά κάθε εργασία στο καταλληλότερο AI μοντέλο, βελτιστοποιώντας ακρίβεια, απόδοση και κόστος. Διαφάνεια και έλεγχος από τους προγραμματιστές: Προσφέρει ευέλικτα σημεία έγκρισης, από χειροκίνητους έως αυτοματοποιημένους ελέγχους, διατηρώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο της διαδικασίας.

Κάθε επιχείρηση αγωνίζεται να εκσυγχρονιστεί. Το IBM Bob είναι ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να κινηθούν με την ταχύτητα της AI, χωρίς να θυσιάζουν τις ανάγκες διακυβέρνησης και ασφάλειας που απαιτεί η λειτουργία τους.

Γνωρίστε το IBM Bob

Το ΙΒΜ ΒΟΒ είναι διαθέσιμο ως υπηρεσία SaaS. Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν δοκιμή 30 ημερών.