Το κόστος που δεν θα δείτε ποτέ στον ισολογισμό της επιχείρησής σας

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Ιωάννα Λιώλη, E-commerce Manager, 123ink.gr

Γιατί η σωστή σήμανση μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντική από όσο πιστεύετε

Όταν μια επιχείρηση αναζητά τρόπους να βελτιώσει την παραγωγικότητά της, η συζήτηση στρέφεται συνήθως γύρω από το ERP, το CRM, τους αυτοματισμούς ή την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται αναμφίβολα για σημαντικές επενδύσεις. Υπάρχει όμως μια κατηγορία λειτουργικών προβλημάτων που σπάνια συζητιέται, παρότι επηρεάζει καθημερινά σχεδόν κάθε τμήμα μιας επιχείρησης.

Δεν πρόκειται για τις μεγάλες αστοχίες. Πρόκειται για τα μικρά, επαναλαμβανόμενα λάθη.

Το προϊόν που τοποθετήθηκε σε λάθος θέση. Ο φάκελος που χρειάζεται πέντε λεπτά για να εντοπιστεί. Το καλώδιο που κανείς δεν γνωρίζει πού καταλήγει. Η αποστολή που καθυστέρησε επειδή χρησιμοποιήθηκε λάθος ετικέτα.

Μεμονωμένα, όλα μοιάζουν ασήμαντα. Όταν όμως επαναλαμβάνονται δεκάδες φορές μέσα στον μήνα, μετατρέπονται σε χαμένο χρόνο, αυξημένο λειτουργικό κόστος και περιττή πίεση για το προσωπικό.

Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης φέρνει και νέα προβλήματα

Όσο μεγαλώνει μια επιχείρηση, τόσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα της καθημερινής λειτουργίας της.

Περισσότεροι κωδικοί προϊόντων. Περισσότερα ράφια. Περισσότερες αποστολές. Περισσότερα έγγραφα. Περισσότεροι εργαζόμενοι.

Στα πρώτα στάδια, οι περισσότερες διαδικασίες βασίζονται στη γνώση των ανθρώπων. «Ο Γιώργος ξέρει πού είναι», «η Μαρία θυμάται σε ποιο ντουλάπι βρίσκεται». Όταν όμως η επιχείρηση αναπτύσσεται, αυτή η προσέγγιση παύει να λειτουργεί.

Η οργάνωση πρέπει να μετατραπεί από προσωπική γνώση σε κοινή διαδικασία.

Το τελευταίο μέτρο της διαδικασίας

Οι περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν σημαντικά ποσά σε πληροφοριακά συστήματα. Ένα ERP μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια σε ποιο ράφι βρίσκεται ένα προϊόν.

Το ερώτημα όμως είναι διαφορετικό:

Μπορεί να το βρει εύκολα και ο εργαζόμενος;

Ανάμεσα στην πληροφορία που εμφανίζεται στην οθόνη και στο προϊόν που βρίσκεται στην αποθήκη υπάρχει το «τελευταίο μέτρο» της διαδικασίας. Εκεί όπου η σωστή σήμανση κάνει τη διαφορά.

Ένα καθαρά οργανωμένο περιβάλλον μειώνει τα λάθη, επιταχύνει τις διαδικασίες και διευκολύνει την εκπαίδευση νέων εργαζομένων. Δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής. Είναι θέμα λειτουργικότητας.

Από την αποθήκη μέχρι το λογιστήριο

Η χρήση ετικετών δεν περιορίζεται πλέον στις μεγάλες αποθήκες.

Σήμερα, λύσεις ετικετογράφησης χρησιμοποιούνται για:

ταξινόμηση φακέλων και αρχείων,

σήμανση ραφιών και αποθηκευτικών θέσεων,

αναγνώριση εξοπλισμού και παγίων,

οργάνωση καλωδιώσεων σε γραφεία και data rooms,

διαχείριση εργαλείων και ανταλλακτικών,

ετικέτες αποστολής και logistics,

barcode και QR codes για γρηγορότερη αναγνώριση προϊόντων.

Κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις εφαρμογές είναι η μείωση του χρόνου αναζήτησης και των καθημερινών λαθών.

Η παραγωγικότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες

Συχνά, οι επιχειρήσεις αναζητούν σύνθετες λύσεις για να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους, ενώ παραβλέπουν μικρές αλλαγές που μπορούν να έχουν άμεσο αποτέλεσμα.

Η σωστή σήμανση δεν πρόκειται να αντικαταστήσει ένα ERP ή ένα σύστημα διαχείρισης αποθήκης. Μπορεί όμως να αξιοποιήσει πολύ καλύτερα τις πληροφορίες που ήδη υπάρχουν, κάνοντάς τες άμεσα προσβάσιμες στην καθημερινή εργασία.

Γι’ αυτό και η ετικετογράφηση αποτελεί πλέον μέρος της συνολικής στρατηγικής οργάνωσης πολλών επιχειρήσεων και όχι απλώς μια βοηθητική διαδικασία.

Όταν οι ανάγκες των επιχειρήσεων αλλάζουν, εξελίσσονται και οι προμηθευτές

Η αυξανόμενη έμφαση στην οργάνωση έχει αλλάξει και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων από τους προμηθευτές τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 123ink.gr, το οποίο, πέρα από τα αναλώσιμα εκτύπωσης, διαθέτει σήμερα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματική ετικετογράφηση, όπως εκτυπωτές ετικετών, ταινίες και ετικέτες για εφαρμογές σε αποθήκες, γραφεία, τεχνικά τμήματα και επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η επιλογή της κατάλληλης λύσης δεν αφορά μόνο την εκτύπωση μιας ετικέτας. Αφορά τη δημιουργία διαδικασιών που εξοικονομούν χρόνο και μειώνουν τα περιθώρια λάθους.

Η οργάνωση ως επένδυση

Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, η ανταγωνιστικότητα δεν εξαρτάται μόνο από τις μεγάλες τεχνολογικές επενδύσεις. Συχνά, οι μεγαλύτερες βελτιώσεις προκύπτουν από μικρές αλλαγές που κάνουν την καθημερινότητα πιο αποτελεσματική.

Μια σωστά οργανωμένη αποθήκη. Ένα αρχείο που βρίσκεις μέσα σε δευτερόλεπτα. Ένας νέος εργαζόμενος που μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα επειδή όλα είναι ξεκάθαρα και σωστά επισημασμένα.

Αυτές οι λεπτομέρειες δεν εμφανίζονται ποτέ στον ισολογισμό μιας επιχείρησης. Εμφανίζονται όμως στην ταχύτητα εξυπηρέτησης, στη μείωση των λαθών και τελικά στην εμπειρία που προσφέρει στους πελάτες της.