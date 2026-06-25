HELLAS SAT στην Eurosatory 2026: διπλή παρουσία σε Ελληνικό και Κυπριακό περίπτερο

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Η HELLAS SAT συμμετείχε με ιδιαίτερη επιτυχία στην Eurosatory 2026, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση αμυντικής, ασφάλειας και τεχνολογικής βιομηχανίας παγκοσμίως, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου στο Παρίσι, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 2.100 εκθέτες από 65 χώρες, περισσότερες από 330 επίσημες αντιπροσωπείες από 93 χώρες και χιλιάδες επαγγελματίες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Κεντρικό άξονα της φετινής παρουσίας αποτέλεσε η ταυτόχρονη εκπροσώπησή της στο Ελληνικό περίπτερο του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) και στο Κυπριακό περίπτερο του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), αναδεικνύοντας έμπρακτα τον διασυνδετικό της ρόλο μεταξύ των δύο χωρών σε τομείς που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, την τεχνολογική αυτονομία και τη διαστημική ανάπτυξη.

Η δραστηριότητα ξεκίνησε με τη συμμετοχή στα εγκαίνια του Ελληνικού περιπτέρου, όπου τα στελέχη της Hellas Sat υποδέχθηκαν από κοντά εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας, θεσμικούς φορείς και συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με υφιστάμενους και νέους εταίρους, με επίκεντρο τις δυνατότητες των δορυφορικών υποδομών και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία για κυβερνητικές, αμυντικές και λοιπές κρίσιμες επιχειρησιακές εφαρμογές.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσαν τα επίσημα εγκαίνια του Κυπριακού Περιπτέρου, παρουσία του Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Βασίλη Πάλμα, του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου και του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γαλλία κ. Παύλου Κόμπου, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδεται στις διαστημικές και δορυφορικές υποδομές ως κρίσιμο πυλώνα της σύγχρονης άμυνας και ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τα περίπτερα της Hellas Sat επισκέφθηκαν εκπρόσωποι κυβερνήσεων, ενόπλων δυνάμεων, οργανισμών και επιχειρήσεων από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν, ο Δρ. Παναγιώτης Χατζηπαυλής και ο Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές συζητήσεις γύρω από τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρησιακής συνδεσιμότητας και τις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν επίσης οι επαφές με διεθνείς φορείς της αμυντικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων η αντιπροσωπεία του Ukrainian Council of Defence Industry (UCDI), με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ihor Fedirko. Οι συζητήσεις αυτές ανέδειξαν τον αυξανόμενο ρόλο των δορυφορικών επικοινωνιών στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, της ανθεκτικότητας και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας σύγχρονων αμυντικών και κυβερνητικών αποστολών.

Με την ολοκλήρωση της έκθεσης, η Hellas Sat πραγματοποίησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επαφών με εκπροσώπους της αμυντικής, διαστημικής και τεχνολογικής κοινότητας από την Ευρώπη και άλλες στρατηγικές αγορές. Κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών της διοργάνωσης, η εταιρεία ενίσχυσε υφιστάμενες συνεργασίες, αντάλλαξε τεχνογνωσία με διεθνείς φορείς και διερεύνησε νέες προοπτικές συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διασύνδεσης, της καινοτομίας και της ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφάλειας.

Από τα εγκαίνια των εθνικών περιπτέρων έως τις επαφές με διεθνείς αντιπροσωπείες και κορυφαίους φορείς της αμυντικής βιομηχανίας, η Eurosatory 2026 αποτέλεσε μια ουσιαστική πλατφόρμα ανάπτυξης συνεργειών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διερεύνησης νέων ευκαιριών συνεργασίας.

Αυτό που αναδείχθηκε ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης είναι ότι η ανάγκη για ασφαλείς, ανθεκτικές και αξιόπιστες επικοινωνίες καθίσταται πιο κρίσιμη από ποτέ.

Ως δορυφορικός πάροχος της Ελλάδας και της Κύπρου, η HELLAS SAT παραμένει προσηλωμένη στην παροχή προηγμένων δορυφορικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κυβερνητικών, αμυντικών και εμπορικών οργανισμών, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα, την ασφάλεια και την επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.