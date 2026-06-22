WiFi 7: η επόμενη γενιά συνδεσιμότητας έρχεται στην Inalan

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Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, η Inalan έχει συνδέσει την πορεία της με την τεχνολογική καινοτομία. Ήταν η εταιρεία που έφερε πρώτη την οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) στην Ελλάδα και συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που αναβαθμίζουν την εμπειρία συνδεσιμότητας των συνδρομητών της.

Σήμερα, κάνει ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον, εντάσσοντας στο δίκτυό της εξοπλισμό WiFi 7, τη νεότερη γενιά ασύρματης συνδεσιμότητας.

Το WiFi 7 έρχεται να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος, όπου δεκάδες συσκευές συνδέονται ταυτόχρονα στο ίδιο δίκτυο και η ανάγκη για υψηλές ταχύτητες, σταθερότητα και άμεση απόκριση είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Με σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές WiFi, το νέο πρότυπο προσφέρει ακόμη καλύτερη διαχείριση πολλαπλών συσκευών, χαμηλότερες καθυστερήσεις και υψηλότερες ταχύτητες, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία χρήσης του internet.

Η υιοθέτηση του WiFi 7 αποτελεί ακόμη μία στρατηγική επένδυση της Inalan στο μέλλον των τηλεπικοινωνιών. Μια επένδυση που έρχεται να συμπληρώσει την ισχυρή υποδομή οπτικής ίνας της εταιρείας και να διασφαλίσει ότι οι συνδρομητές της έχουν πρόσβαση στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες της αγοράς.

Γιατί το μέλλον της συνδεσιμότητας δεν περιμένει. Και η Inalan φροντίζει να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά.