Συνεργασία AMPLUS και Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου για τη διασύνδεση εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας

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Μαθητές του Λυκείου “I.I.S. Policoro–Tursi” της Νότιας Ιταλίας, είχαν τη χαρά να υποδεχθούν στα γραφεία τους τα στελέχη της AMPLUS Technologies, στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας της εταιρείας με το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο. Κατά την επίσκεψή τους οι μαθητές γνώρισαν από κοντά τις διαδικασίες ενός σύγχρονου οργανισμού τεχνολογίας.

Σε ένα δομημένο εργασιακό περιβάλλον, οι νεαροί επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν τους χώρους, να αντιληφθούν το κλίμα ομάδας που διαπνέει την καθημερινή λειτουργία της AMPLUS και να ενημερωθούν για τις ξεχωριστές ειδικότητες που συμβάλλουν στο τελικό αποτέλεσμα των έργων που υλοποιεί η εταιρεία.

Η επίσκεψη κατέληξε σε ανοιχτή συζήτηση με τα στελέχη της AMPLUS, κατά την οποία οι μαθητές εξέφρασαν σκέψεις και προβληματισμούς σχετικά με τις σπουδές, τις επαγγελματικές επιλογές και τις μελλοντικές τους προοπτικές.

Μετά την περσινή φιλοξενία φοιτητών από τρία κορυφαία πανεπιστήμια της Ιταλίας, η φετινή δράση δίνει συνέχεια στη συνεργασία του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου και της AMPLUS, εστιάζοντας αυτή τη φορά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και αναδεικνύοντας εν τέλει την κοινή στόχευση των δύο φορέων για τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Με το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για τις επαγγελματικές τους επιλογές και προοπτικές να παρουσιάζεται στη σημερινή εποχή αυξημένο, είναι προφανές ότι παρόμοιες δράσεις είναι ιδιαιτέρως σημαντικές.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της AMPLUS, Γιώργος Δαμανάκης: «Στην AMPLUS πιστεύουμε ότι η ουσιαστική διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι καθοριστική για το μέλλον των νέων ανθρώπων. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τη νέα γενιά, κατανοούμε τις ανησυχίες και τις ανάγκες της και συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός ανοιχτού διαλόγου που φέρνει πιο κοντά την εκπαίδευση με τον κόσμο της εργασίας και της τεχνολογίας».