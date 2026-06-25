Η Wolt ενισχύει το retail οικοσύστημά της με τη νέα συνεργασία με τα Max Stores

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Η Wolt συνεχίζει να διευρύνει τις επιλογές που προσφέρει στους καταναλωτές, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην κατηγορία Toys & Games μέσα από τη νέα συνεργασία της με τα Max Stores, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών δώρου στην Ελλάδα.

Πλέον, και τα 10 καταστήματα του δικτύου των Max Stores στην Αττική είναι διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής της Wolt, προσφέροντας στους καταναλωτές πρόσβαση σε περίπου 6.000 κωδικούς προϊόντων. Από παιχνίδια και επιτραπέζια μέχρι είδη δημιουργικής απασχόλησης, σχολικά, και εποχιακά προϊόντα, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα επιλογών. Οι αγορές πραγματοποιούνται εύκολα και γρήγορα μέσα από την πλατφόρμα, στις ίδιες τιμές που ισχύουν και στα φυσικά καταστήματα.

Η συνεργασία με τα Max Stores αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη συνεργασία της Wolt στη συγκεκριμένη κατηγορία στην ελληνική αγορά και ενισχύει τη στρατηγική της εταιρείας για ανάπτυξη του retail οικοσυστήματός της πέρα από το food delivery. Παράλληλα, αντανακλά την αυξανόμενη ζήτηση για άμεσες αγορές retail μέσω ψηφιακών καναλιών και την ενίσχυση του quick commerce στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Ο Δημήτρης Καρέλος, Περιφερειακός Γενικός Διευθυντής της Wolt για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία δήλωσε σχετικά: «Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα “shopping mall” στην τσέπη του καταναλωτή, αναζητούμε διαρκώς τρόπους να εμπλουτίζουμε τις επιλογές που προσφέρουμε μέσα από την πλατφόρμα μας. Η συνεργασία με τα Max Stores αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του retail οικοσυστήματος της Wolt στην Ελλάδα, ενισχύοντας την παρουσία μας στην κατηγορία Toys & Games και διευρύνοντας το εύρος των διαθέσιμων προϊόντων. Παράλληλα, μέσα από συνεργασίες με ισχυρά brands, όπως τα Max Stores, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τον ρόλο της Wolt ως έναν ολοκληρωμένο προορισμό αγορών, δημιουργώντας αξία τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους συνεργάτες μας.»