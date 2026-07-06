Skroutz & Wolt: το Skroutz Plus εμπλουτίζεται με μια ακόμα στρατηγική συνεργασία

Το Skroutz, το δημοφιλέστερο marketplace στην Ελλάδα και η Wolt ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια στρατηγική συνεργασία με στόχο να κάνουν τις online αγορές και τις καθημερινές παραγγελίες φαγητού ακόμα πιο εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες.

Η νέα αυτή συνεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη του Skroutz Plus, τα οποία πλέον θα έχουν δωρεάν συνδρομή και στο Wolt+. Όλοι οι συνδρομητές του Skroutz Plus (ενεργοί και νέοι) πλέον μπορούν ανά πάσα στιγμή, να απολαμβάνουν μηδενικά μεταφορικά στις Skroutz αγορές τους, αλλά και μηδενικά κόστη διανομής, μειωμένα κόστη υπηρεσίας καθώς και αποκλειστικές προσφορές σε επιλεγμένα εστιατόρια, καταστήματα και supermarket, μέσω της εφαρμογής της Wolt.

Δίπλα στα ήδη δυνατά προνόμια του Skroutz Plus, όπως η Priority παράδοση και τα δωρεάν μεταφορικά για παραλαβές από Skroutz Point για παραγγελίες άνω των 15 €, έρχεται να προστεθεί η απόλυτη ευελιξία στο delivery.

Συγκεκριμένα, η συνεργασία αυτή προσφέρει:

12 μήνες δωρεάν Wolt + για όλους τους συνδρομητές (ενεργούς και νέους) που διαθέτουν την ετήσια συνδρομή του Skroutz Plus

για όλους τους συνδρομητές (ενεργούς και νέους) που διαθέτουν την ετήσια συνδρομή του Skroutz Plus 3 μήνες δωρεάν Wolt+ για τους χρήστες με μηνιαία συνδρομή. Αν αποφασίσουν να αναβαθμίσουν στο ετήσιο πακέτο, το προνόμιο επεκτείνεται αυτόματα στους 12 μήνες

Μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία, το Skroutz δημιουργεί την πιο πλήρη συνδρομητική επιλογή της αγοράς, επιβραβεύοντας έμπρακτα τους καταναλωτές που επιλέγουν το Skroutz Plus για τις καθημερινές τους αγορές.

Στρατηγική συνεργασία

Ο Γιάννης Αλιβιζάτος, CΟΟ του Skroutz, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Wolt έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: να πολλαπλασιάσει την αξία που προσφέρουμε στα μέλη μας. Συνδυάζοντας τα προνόμια του Skroutz Plus με τις παροχές του Wolt+, διαμορφώνουμε μια πραγματικά ολοκληρωμένη συνδρομητική πρόταση, καθιστώντας το Skroutz Plus την πιο πρακτική επιλογή για όλες τις καθημερινές ανάγκες.»

Ο Δημήτρης Καρέλος, Περιφερειακός Γενικός Διευθυντής της Wolt για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία δήλωσε: «Η συνεργασία με το Skroutz δεν είναι απλώς μια εμπορική ενέργεια. Είναι ένας τρόπος να ενώσουμε δύο υπηρεσίες που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν ήδη καθημερινά, και να τους προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, δίνουμε σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα οφέλη του Wolt+, ενισχύοντας παράλληλα το ψηφιακό οικοσύστημα υπηρεσιών που εξυπηρετεί τις ανάγκες τους με τον πιο απλό και αποτελεσματικό τρόπο.»