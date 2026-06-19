Η LG επαναπροσδιορίζει τα επαγγελματικά meetings με το One Quick

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Η LG Electronics παρουσιάζει τη σειρά One:Quick, μια ολοκληρωμένη λύση επαγγελματικής συνεργασίας που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται τα σύγχρονα meetings, προσφέροντας ένα ενιαίο περιβάλλον επικοινωνίας και παραγωγικότητας, σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες της υβριδικής εργασίας.

Η σειρά One:Quick ενσωματώνει σε μία μόνο συσκευή τεχνολογίες που συνήθως απαιτούν πολλαπλά συστήματα, συνδυάζοντας οθόνη υψηλής ανάλυσης 4K UHD, ενσωματωμένο υπολογιστικό σύστημα, κάμερα υψηλής ευκρίνειας, μικρόφωνα και ηχεία, καθώς και λειτουργίες συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο απλοποιεί τη διαδικασία των συσκέψεων, μειώνοντας την ανάγκη για πολύπλοκες συνδέσεις και εξωτερικό εξοπλισμό.

Το LG One:Quick Works αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση της σειράς, σχεδιασμένο για αίθουσες συνεδριάσεων και επαγγελματικούς χώρους όπου απαιτείται σταθερή και υψηλής ποιότητας επικοινωνία. Προσφέρει εμπειρία video conferencing με αυτόματη εστίαση στον ομιλητή, καθαρή μετάδοση ήχου σε μεγάλους χώρους και δυνατότητα άμεσης χρήσης συνεργατικών εφαρμογών χωρίς επιπλέον εγκαταστάσεις. Παράλληλα, υποστηρίζει λειτουργίες ψηφιακού whiteboard που επιτρέπουν στις ομάδες να εργάζονται πάνω σε ιδέες σε πραγματικό χρόνο, σαν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Το LG One:Quick Flex προσεγγίζει την επαγγελματική συνεργασία με μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά σενάρια χρήσης, από μικρές συναντήσεις έως παρουσιάσεις και απομακρυσμένη συνεργασία. Η δυνατότητα αφής πολλαπλών σημείων, η ενσωματωμένη κάμερα και η υποστήριξη γραφής και σχολιασμού πάνω στην οθόνη το καθιστούν ιδανικό εργαλείο για διαδραστική επικοινωνία, ενώ η δυνατότητα μετακίνησης της συσκευής επιτρέπει τη χρήση της σε πολλαπλούς χώρους μέσα στον ίδιο οργανισμό.

Με τη σειρά One:Quick, η LG στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο απλού, γρήγορου και αποδοτικού τρόπου συνεργασίας, μετατρέποντας κάθε χώρο σε ένα έξυπνο περιβάλλον επικοινωνίας που ενισχύει την παραγωγικότητα και μειώνει τα τεχνικά εμπόδια της σύγχρονης εργασίας.