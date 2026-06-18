Η Rakuten Viber λανσάρει ενσωματωμένη eSIM για παγκόσμια συνδεσιμότητα

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Η Rakuten Viber ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας απρόσκοπτης υπηρεσίας eSIM για ταξίδια εντός της εφαρμογής, προσφέροντας υψηλή αξία και άμεση συνδεσιμότητα στους ταξιδιώτες. Η πρώτη φάση ξεκίνησε στη Σερβία, όπου οι χρήστες του Viber μπορούν πλέον να αγοράζουν πακέτα περιαγωγής μόνο δεδομένων για διεθνή ταξίδια απευθείας μέσα από την εφαρμογή. Η υπηρεσία λειτουργεί στην πλατφόρμα eSIM της Rakuten Mobile, η οποία βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη και cloud-native αρχιτεκτονική, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ταξιδιού σε μεγάλη κλίμακα.

Τα διεθνή ταξίδια συχνά συνεπάγονται υψηλές χρεώσεις περιαγωγής, καθώς και την ταλαιπωρία της αγοράς και αλλαγής φυσικών τοπικών SIM. Οι eSIM, ή ενσωματωμένες SIM, είναι ψηφιακές κάρτες SIM ενσωματωμένες απευθείας στις κινητές συσκευές, που προσφέρουν ευκολία και ευελιξία. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν και να ενεργοποιήσουν ένα πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας άμεσα και να αλλάξουν παρόχους χωρίς να χρειάζονται φυσική SIM κάρτα. Με την υποστήριξη eSIM να είναι πλέον κοινή στις σύγχρονες συσκευές, τα έσοδα από παγκόσμιες eSIM ταξιδιών αναμένεται να αυξηθούν κατά 380% από το 2025 έως το 2030.

Η ενεργοποίηση της Viber eSIM είναι μια απλή διαδικασία σχεδιασμένη για την ευκολία του χρήστη:

Πρόσβαση στο κατάστημα eSIM απευθείας από την εφαρμογή Viber: Ανοίξτε την ενότητα eSIM από την οθόνη «Περισσότερα» στο Viber — δεν χρειάζεται εγκατάσταση νέας εφαρμογής. Αναζήτηση και επιλογή πλάνου: Επιλέξτε ανάμεσα σε μια σειρά πλάνων δεδομένων για ταξίδια που καλύπτουν εκατοντάδες προορισμούς, προσαρμοσμένων στις ταξιδιωτικές σας ανάγκες. Ασφαλής αγορά: Ολοκληρώστε την αγορά σας χρησιμοποιώντας ενσωματωμένες μεθόδους πληρωμής. Το Viber αξιοποιεί τα υπάρχοντα μοντέλα ανίχνευσης spam και απάτης, ενώ ενσωματώνει και τα εργαλεία κατά της απάτης της Stripe για ασφαλείς συναλλαγές. Εγκατάσταση της eSIM: Ακολουθήστε τις εύκολες οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε την eSIM, χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο «Γρήγορης Εγκατάστασης», σαρώνοντας έναν κωδικό QR ή εισάγοντας τα στοιχεία χειροκίνητα. Ενεργοποίηση και σύνδεση: Μετά την εγκατάσταση, ενεργοποιήστε την eSIM σας και απολαύστε άμεσα απρόσκοπτη διεθνή συνδεσιμότητα δεδομένων χωρίς να χρειαστεί να αλλάξετε φυσική SIM κάρτα.

Αυτή η νέα λειτουργία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή του Viber να γίνει super app, φέρνοντας βασικές υπηρεσίες σε ένα μέρος για να απλοποιήσει την καθημερινή ζωή και να υποστηρίξει την παγκόσμια συνδεσιμότητα. Με πλάνα κινητής eSIM διαθέσιμα απευθείας στο Viber, οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν, να εγκαταστήσουν και να ενεργοποιήσουν ένα πλάνο εντός της εφαρμογής. Σε συνδυασμό με το Viber Out, που επιτρέπει οικονομικές διεθνείς κλήσεις σε σταθερά και κινητά τηλέφωνα, το Viber προσφέρει ένα ενιαίο σημείο διαχείρισης συνδεσιμότητας και επικοινωνίας κατά τη διαμονή στο εξωτερικό.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί επίσης πρότυπο για εταιρείες στους τομείς ταξιδιών, fintech και τηλεπικοινωνιών που επιθυμούν να επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων τους και να ανοίξουν νέες πηγές εσόδων. Ενσωματώνοντας την κινητή συνδεσιμότητα απευθείας στην εμπειρία χρήστη, οι εταιρείες μπορούν να λανσάρουν ψηφιακές προσφορές με έμφαση στα ταξίδια χωρίς την πολυπλοκότητα των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών λειτουργιών. Αντικατοπτρίζει επίσης το όραμα της Rakuten να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια κινητή συνδεσιμότητα , επεκτείνοντάς την πέρα από τους παραδοσιακούς παρόχους και μέσα σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο Nadav Melnick, CPO της Rakuten Viber, σχολίασε σχετικά με την κυκλοφορία: «Η ενσωμάτωση της eSIM στο Viber αποτελεί σημαντικό ορόσημο. Αναδεικνύει τη δύναμη του Οικοσυστήματος Rakuten και τη δέσμευσή μας να χτίσουμε ένα αληθινό super app. Έχουμε ήδη ενσωματώσει υπηρεσίες όπως τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς, το Viber Dating και το Viber Pay, και η eSIM επεκτείνει αυτή τη δυναμική με μια νέα επιλογή συνδεσιμότητας. Αυτή η κυκλοφορία ενισχύει το Viber ως μία ενιαία πλατφόρμα που υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα αναγκών χρηστών. Εξελισσόμαστε από εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων σε καθημερινό βοηθό, κάνοντας τα διεθνή ταξίδια πιο απλά και προσιτά. Με τη Rakuten Mobile, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Viber διεθνώς και να παραμένουν αξιόπιστα συνδεδεμένοι πέρα από τα σύνορα.»

Ο Tarek Zeid, SVP International Wholesale Business της Rakuten Mobile, Inc., πρόσθεσε: «Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τη Rakuten Viber στην προώθηση του οράματός της για ένα κορυφαίο super app. Αξιοποιώντας την πλατφόρμα eSIM της Rakuten Mobile και τον ρόλο μας ως παρόχου κινητών δικτύων, δίνουμε τη δυνατότητα στη Rakuten Viber να ενσωματώνει απρόσκοπτα την eSIM ταξιδιών και την παγκόσμια συνδεσιμότητα στο οικοσύστημά της. Με οικονομικά προσιτή, διεθνώς διαθέσιμη συνδεσιμότητα, εξαλείφουμε τα εμπόδια και διασφαλίζουμε ότι η παραμονή συνδεδεμένου κατά τα ταξίδια δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά μια προσιτή και απρόσκοπτη ευκολία για όλους.»