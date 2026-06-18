Η ΚτΠ παρέδωσε δύο νέα ψηφιακά εργαλεία: Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

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Νέα ψηφιακά εργαλεία για μια πιο διαφανή και αποτελεσματική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Στο πλαίσιο εκδήλωσης της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο ΕΒΕΑ, η Γενική Γραμματέας Θεώνη Αλαμπάση παρουσίασε τα νέα ψηφιακά συστήματα που ενισχύουν την αποτύπωση της πιστοληπτικής εικόνας και την οργανωμένη παρακολούθηση του ιδιωτικού χρέους.

Πρόκειται για δύο σύγχρονες ψηφιακές υποδομές που υλοποιήθηκαν από την Κοινωνία της Πληροφορίας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU:

🔹 Το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται δεδομένα από φορείς του δημόσιου τομέα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας ενιαίας και αξιόπιστης εικόνας πιστοληπτικής ικανότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα

🔹 Το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, που ενισχύει τη διαφάνεια και την τεκμηριωμένη χάραξη δημόσιας πολιτικής μέσα από την αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης στον χαιρετισμό του ο Γενικός Διευθυντής Έργων της ΚτΠ, Δημήτρης Γιάντσης, ανέδειξε τον ρόλο των έργων στον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης οικονομικών δεδομένων και την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας συντονίζει ετερογενείς ομάδες και συμβάλλει καθοριστικά τα τελευταία χρόνια στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, μέσα από τη σχεδίαση και υλοποίηση σύνθετων ψηφιακών έργων.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη σταθερότητα της οικονομίας.