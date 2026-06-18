Η DrayTek εισέρχεται στην εποχή του Wi-Fi 7 με το VigorAP 1070C

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Η LEXIS, αποκλειστικός αντιπρόσωπος του κορυφαίου κατασκευαστή δικτυακών προϊόντων DrayTek Corp., ανακοινώνει την κυκλοφορία του VigorAP 1070C, του πρώτου Wi–Fi 7 Access Point της εταιρείας, σχεδιασμένο για επιχειρήσεις που απαιτούν κορυφαίες επιδόσεις, μέγιστη χωρητικότητα και προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης.

Με ασύρματη ταχύτητα κατηγορίας BE19000 και λειτουργία Tri-Band (συχνότητες 2.4/5 & 6GHz), το νέο access point της DrayTek προσφέρει υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, μειωμένο latency και βελτιωμένη εμπειρία συνδεσιμότητας ακόμη και σε περιβάλλοντα με μεγάλο αριθμό ταυτόχρονα συνδεδεμένων χρηστών.

Το VigorAP 1070C ενσωματώνει τις τεχνολογίες OFDMA, MU-MIMO, αλλά και την πλέον σύγχρονη τεχνολογία Multi-Link Operation (MLO) του Wi-Fi 7, επιτρέποντας πιο αποδοτική αξιοποίηση του διαθέσιμου φάσματος και αυξημένη χωρητικότητα δικτύου. Η συσκευή υποστηρίζει έως και 512 ταυτόχρονους ασύρματους χρήστες, αποτελώντας κατάλληλη λύση για ξενοδοχεία, εταιρικά γραφεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνεδριακά κέντρα και χώρους φιλοξενίας.

Το VigorAP 1070C διαθέτει 2.5 Gigabit Ethernet θύρα και δεύτερη θύρα LAN με υποστήριξη PoE-PD, επιτρέποντας την τροφοδοσία συσκευών, όπως IP κάμερα ή PoE access point. Παράλληλα, υποστηρίζει mesh δικτύωση, seamless roaming, band steering, VLAN segmentation, προηγμένους μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης και έως 24 SSID (8 ανά μπάντα), προσφέροντας ευελιξία για απαιτητικά επιχειρησιακά δίκτυα. Η ασφάλεια ενισχύεται μέσω υποστήριξης των πρωτοκόλλων WPA3, WPA3/WPA2 mixed mode και OWE, εξασφαλίζοντας ασφαλή ασύρματη πρόσβαση και προστασία των εταιρικών δεδομένων.

Το DrayTek VigorAP 1070C είναι ήδη διαθέσιμο μέσω του δικτύου συνεργατών της DrayTek και απευθύνεται σε οργανισμούς που επιθυμούν να επενδύσουν σε μία σύγχρονη, ασφαλή και μελλοντικά επεκτάσιμη υποδομή ασύρματου δικτύου.

Η ολοκληρωμένη σειρά access point της DrayTek είναι άμεσα διαθέσιμη στο δίκτυο συνεργατών της LEXIS, καθώς και στο επίσημο eshop της DrayTek για την Ελλάδα και την Κύπρο.