Το 6G RAN αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 δισ. δολάρια

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Οι επενδύσεις στο 6G RAN αναμένεται να ξεπεράσουν τα 500 δισ. δολάρια την περίοδο 2029-2034, με τη νέα γενιά δικτύων να ακολουθεί, στο βασικό σενάριο της Dell’Oro Group, περισσότερο εξελικτική παρά ανατρεπτική πορεία. Η εταιρεία προβλέπει ότι τα σωρευτικά έσοδα από το 6G RAN θα υπερβούν τα 100 δισ. δολάρια στα πρώτα έξι χρόνια ανάπτυξης, ενώ οι σχετικές επενδύσεις θα αντιστοιχούν περίπου στο μισό του συνολικού RAN capex στο ίδιο διάστημα.

Η εκτίμηση εντάσσεται στη νέα έκθεση 6G Advanced Research Report της Dell’Oro Group, η οποία περιγράφει την ανάπτυξη του 6G ως συνέχεια υφιστάμενων τεχνολογικών και δικτυακών επιλογών. Το βασικό σενάριο της ανάλυσης συνδέει το 6G με την αξιοποίηση του Massive MIMO, των υπαρχόντων sites και ευρύτερων καναλιών, με στόχο βελτιώσεις στα οικονομικά του RAN, χωρίς πρόβλεψη για συνολική διεύρυνση της αγοράς RAN.

Εξελικτική πορεία για το 6G RAN

Η Dell’Oro αναφέρει ότι το 6G βρίσκεται σε ταχεία ανάπτυξη, αλλά η πιο πιθανή διαδρομή του παραμένει κοντά στη λογική των προηγούμενων γενεών κινητών δικτύων. Ο Stefan Pongratz, Vice President of RAN and Telecom Capex Research της εταιρείας, σημειώνει ότι, παρά την αυξανόμενη δυναμική του λεγόμενου «G decoupling movement», το επικρατέστερο σενάριο θέλει το 6G να αποτελεί «άλλη μία γενιά», με τις επενδύσεις στο 6G RAN να επιταχύνονται προς το τέλος της δεκαετίας.

Η διαφοροποίηση σε σχέση με τη μετάβαση από το 4G στο 5G βρίσκεται, κατά την Dell’Oro, στη θέση των παρόχων ως προς τη χωρητικότητα των δικτύων. Ο Pongratz αναφέρει ότι οι πάροχοι βρίσκονται σήμερα σε ισχυρότερη θέση από πλευράς δικτυακής χωρητικότητας σε σχέση με την προηγούμενη γενεακή μετάβαση. Για τον λόγο αυτό, τα σωρευτικά έσοδα από 6G RAN στα πρώτα έξι χρόνια του κύκλου προβλέπεται να είναι 10% έως 20% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 5G.

Περιορισμένη αύξηση στη συνολική αγορά

Παρά το μέγεθος των προβλεπόμενων επενδύσεων, η Dell’Oro εκτιμά ότι το 6G δεν θα οδηγήσει σε επέκταση της συνολικής αγοράς RAN. Το βασικό σενάριο της έκθεσης προβλέπει ότι η ευρύτερη αγορά RAN θα κινηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 1% μεταξύ 2030 και 2034, στοιχείο που περιορίζει την εικόνα μιας αυτόνομης αναπτυξιακής ώθησης από τη νέα τεχνολογία.

Η ανάλυση τοποθετεί το βάρος περισσότερο στη σταδιακή ανανέωση και στη μετατόπιση των επενδύσεων μέσα στην υφιστάμενη αγορά. Στο διάστημα 2029-2034, οι σωρευτικές επενδύσεις στο 6G RAN προβλέπεται να αντιστοιχούν περίπου στο μισό του συνολικού RAN capex, γεγονός που αποτυπώνει την κλίμακα της μετάβασης, χωρίς όμως να αλλάζει τη βασική εκτίμηση για περιορισμένη συνολική ανάπτυξη της αγοράς.

Ρόλος για Sub-7 GHz και cmWave

Στο επίπεδο του φάσματος, η Dell’Oro αναμένει ότι τόσο οι ζώνες Sub-7 GHz όσο και οι cmWave θα έχουν σημαντικό ρόλο στις αναπτύξεις 6G. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι ενισχύεται η δυναμική γύρω από το φάσμα πάνω από τα 7 GHz, χωρίς να το παρουσιάζει ως μοναδική κατεύθυνση για τη νέα γενιά δικτύων.

Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με το ευρύτερο σενάριο μιας τεχνολογικής μετάβασης που χτίζει πάνω σε υφιστάμενες υποδομές και αρχιτεκτονικές. Το 6G, όπως περιγράφεται στην έκθεση, εμφανίζεται ως εξέλιξη που αξιοποιεί τεχνολογίες, sites και μεγαλύτερα εύρη καναλιών για να μεταβάλει σταδιακά τα οικονομικά του RAN.

Η βασική εικόνα που δίνει η Dell’Oro είναι ότι το 6G αναμένεται να αποτελέσει μεγάλο επενδυτικό κύκλο, αλλά όχι κατ’ ανάγκη μηχανισμό διεύρυνσης της συνολικής αγοράς RAN. Η πρόβλεψη για επενδύσεις άνω των 500 δισ. δολαρίων και έσοδα άνω των 100 δισ. δολαρίων στα πρώτα έξι χρόνια ανάπτυξης τοποθετεί τη μετάβαση στο 6G σε υψηλή κεφαλαιακή κλίμακα, με ρυθμό που προβλέπεται να επιταχυνθεί προς το τέλος της δεκαετίας.