Με την υπογραφή της Uni Systems το κέντρο διαλειτουργικότητας επόμενης γενιάς

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Η Uni Systems ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών την υλοποίηση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) Νέας Γενιάς για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την παράδοση της κεντρικής πλατφόρμας διασύνδεσης των δημόσιων φορέων. Το έργο εισάγει ένα σύγχρονο και επεκτάσιμο περιβάλλον διαλειτουργικότητας, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα, την ευελιξία και την ασφάλεια στη διαχείριση και ανταλλαγή δεδομένων.

Πρόκειται για τον πλήρη επανασχεδιασμό της βασικής υποδομής, μέσω της οποίας ανταλλάσσονται επιχειρησιακά δεδομένα στον δημόσιο τομέα, υποστηρίζοντας αξιόπιστα την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025, η τρέχουσα υποδομή του Κέντρου Διαλειτουργικότητας εξυπηρετεί ήδη περισσότερες από 770 εκατομμύρια κλήσεις διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services) σε ετήσια βάση, καταγράφοντας σταθερή αύξηση. Παράλληλα, η πλέον διαδεδομένη υπηρεσία του Κέντρου, η Αυθεντικοποίηση Χρηστών, εξυπηρετεί πάνω από 380 εκατομμύρια κλήσεις ετησίως, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της στη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου.

Το ενιαίο και ευέλικτο περιβάλλον διασύνδεσης, ικανό να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργικότητας και ασφάλειας του Δημόσιου Τομέα, υποστηρίζεται από τις σύγχρονες τεχνολογίες της Red Hat, μέσα από μια αρχιτεκτονική που συνδυάζει την πλατφόρμα Red Hat OpenShift με λύσεις integration και API connectivity.

Το έργο ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση δεδομένων, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης.

Συγκεκριμένα, συμβάλλει στα εξής:

Υψηλή διαθεσιμότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας.

Απλούστευση διαδικασιών, με περιορισμό της ανάγκης συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών καθώς οι δημόσιοι φορείς ανταλλάσσουν αυτόματα τα απαραίτητα δεδομένα.

Ενισχυμένη προστασία δεδομένων, μέσω ενιαίων κανόνων ταυτοποίησης και αυστηρών ελέγχων πρόσβασης που διασφαλίζουν πλήρη ιχνηλασιμότητα.

Αυτόματη διάθεση στοιχείων προς τους φορείς, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με συναίνεση των πολιτών.

Ταχύτερη διεκπεραίωση, χάρη στην αυτοματοποίηση και τη μείωση των ενδιάμεσων χειροκίνητων βημάτων.

Η χρηματοδότηση του έργου που αναμένεται να παραδοθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0).