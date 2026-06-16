12 + 1 λόγοι για να επισκεφτείτε τη Beyond 2026, 17-19 Ιουνίου, Metropolitan Expo

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Ανοίγει αύριο Τετάρτη τις πύλες της η Beyond 2026, στο Metropolitan Expo, η οποία για τις επόμενες τρεις ημέρες (17 – 19 Ιουνίου) θα αποτελέσει για μια ακόμη χρονιά το κορυφαίο σημείο συνάντησης του οικοσυστήματος της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κάτω από το κεντρικό μήνυμα «Beyond Fractures. Where Innovation Meets the Real Market» και σε μία περίοδο που η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί «ρωγμές» στην οικονομία, την κοινωνία και την καθημερινότητα, το Fracture Forum θα συγκεντρώσει εκατοντάδες ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συνέδριο της BEYOND 2026 φιλοδοξεί να καταστεί και φέτος ένας κόμβος ανάλυσης, αντιπαράθεσης και στρατηγικού διαλόγου, φέρνοντας κοντά εκπροσώπους της κυβέρνησης, επιχειρήσεων, οργανισμών αλλά και επιστήμονες, οραματιστές, decision-makers και πρωτοπόρους από όλο τον κόσμο.

Στα τρία stages και τα δύο workshops rooms που θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων:

NETFLIX και ΕΚΚΟΜΕΔ

Η συνεργασία του ΕΚΚΟΜΕΔ με το Netflix φέρνει στο προσκήνιο την ενδυνάμωση της ελληνικής δημιουργικής βιομηχανίας, μέσα από δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα.

The Environmental Dimension of Data Centers

Με την υποστήριξη της Greek Data Center Association, κορυφαίοι ειδικοί αναλύουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των data centers και τις προκλήσεις που συνοδεύουν την ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών.

BEYOND Leadership Dialogue 2026

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκοί και επιχειρηματικοί ηγέτες συναντώνται σε έναν υψηλού επιπέδου διάλογο με θέμα: «Shaping Resilient Digital Futures: AI, Innovation, Trust and Strategic Transformation in an Era of Disruption».

Η μάχη κατά της παραπληροφόρησης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για πρώτη φορά συμμετέχει στη Beyond ως Συνδιοργανωτής αναδεικνύοντας τον αντίκτυπο της παραπληροφόρησης στις επιχειρήσεις, διοργανώνοντας παράλληλα ένα ειδικό workshop για την ενημέρωση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Water Innovation & Deployment

Με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ θα εξεταστεί πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων και στη μετάβαση από την καινοτομία στην πραγματική εφαρμογή.

Η πρώτη αποκάλυψη της μελέτης «Greece 2050»

Η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης θα παρουσιάσει αποκλειστικά στη BEYOND τα πρώτα συμπεράσματα της μελέτης «Greece 2050», ανοίγοντας τη συζήτηση για το μέλλον της χώρας τις επόμενες δεκαετίες.

Το μεγάλο ερώτημα για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας

Η έρευνα του Γερμανικού Ινστιτούτου DIW Berlin αναλύει γιατί η Ελλάδα χρειάζεται το δικό της διεθνώς ανταγωνιστικό κέντρο καινοτομίας.

Η Ελλάδα ως επόμενος κόμβος καινοτομίας στο φάρμακο

Κομβικό ρόλο στην BEYOND θα έχει ο ΣΦΕΕ, με την υποστήριξη του οποίου θα πραγματοποιηθούν σειρά ειδικών θεματικών ενοτήτων με επίκεντρο τις επενδύσεις στη βιοτεχνολογία, τη μετάβαση από το εργαστήριο στην αγορά και τον ρόλο των δεδομένων υγείας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Από το Διάστημα στην πραγματική οικονομία

Η ειδική θεματική για το διάστημα δίνει έναν διαφορετικό τόνο στη φετινή Beyond καθώς θα αναδειχθεί πως τα διαστημικά δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζουν τις υποδομές.

Defense Tech & Cybersecurity

Με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ, θα διοργανωθεί συζήτηση για την αμυντική τεχνολογία και την κυβερνοασφάλεια καθώς και τις ευκαιρίες δημιουργίας ενός νέου στρατηγικού οικοσυστήματος για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η Ευρώπη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – εκ των συνδιοργανωτών της Beyond – και η Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων θα διοργανώσουν παράλληλη εκδήλωση για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενδυνάμωση της Ευρώπης.

Beyond Tomorrow Startup Village

Δεκάδες startups θα διεκδικήσουν διεθνείς ευκαιρίες χρηματοδότησης. Μία από αυτές θα συμμετάσχει στον μεγάλο τελικό του Startup World Cup 2026 στο Σαν Φρανσίσκο με επενδυτικό έπαθλο έως 1 εκατ. δολαρίων, ενώ δύο ακόμη θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό Creative Business Cup Final 2026 στην Κοπεγχάγη.

H έρευνα των IDGC

Η πανελλαδική έρευνα των Industry Disruptors – Game Changers «Fractures in Thinking» αποκαλύπτει τις αντιφάσεις της σχέσης μας με την τεχνολογία και εξερευνά πώς αλλάζουν η σκέψη, η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή μας στον κόσμο που χτίζεται γύρω μας.

Με περισσότερους από 23 εκθέτες από 11 χώρες και περίπου 100 startups, η BEYOND 2026 επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως η σημαντικότερη πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας για το μέλλον της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή.