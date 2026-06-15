Weekly Telecom: ΔΕΗ & Vodafone γράφουν νέο κεφάλαιο στο FTTH, ο ΟΤΕ βάζει AI στις κλήσεις!

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Ξεκινάμε με τον ΟΤΕ, ο οποίος παρουσίασε μία υπηρεσία που μέχρι πριν λίγο καιρό έμοιαζε με επιστημονική φαντασία. Ε λοιπόν πλέον είναι απτή επιστημονική πραγματικότητα, όπως άλλωστε έχει προβλέψει και ο A. Clarke: «Οποιαδήποτε αρκούντως προηγμένη τεχνολογία δεν ξεχωρίζει από τη μαγεία»! ◆ Συγκεκριμένα ετοιμάζει το «Star Trek» της επικοινωνίας ήτοι μετάφραση κλήσεων σε πραγματικό χρόνο, σύνοψη συνομιλιών και AI assistant στα δίκτυα κινητής, με την Ελλάδα να αναφέρεται ως μία από τις πρώτες αγορές του ομίλου Telekom για το AI Calling στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027. Το ενδιαφέρον εδώ βρίσκεται στο ότι η τεχνητή νοημοσύνη περνά μέσα στην ίδια την εμπειρία επικοινωνίας, μετατρέποντας την κλήση σε περιβάλλον μετάφρασης, σύνοψης και άμεσης υποστήριξης! ◆ Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι είμαστε μία από τις πρώτες αγορές που θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη υπηρεσία και αυτό -το ότι είμαστε early adopters- λέει ότι πλέον εκτός από το όνομα (Τelekom) θα έχουμε και τη… χάρη!!

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