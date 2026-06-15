Στα €1,15 τρισ. η οικονομική αξία της κινητής στην Ευρωπαϊκή Ένωση

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Στα €1,15 τρισ. αυξήθηκε το 2025 η οικονομική συνεισφορά της κινητής τηλεφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη GSMA να τοποθετεί τον κλάδο στο επίκεντρο της συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ενόψει της ιρλανδικής προεδρίας της ΕΕ. Η νέα ανάλυση του οργανισμού, που παρουσιάστηκε στο Δουβλίνο, αναφέρει ότι ο κλάδος αντιστοιχεί πλέον στο 6,1% του ΑΕΠ της ΕΕ, από 5,5% και €1,01 τρισ. το 2024.

Η έκθεση Mobile Economy Europe 2026 εμφανίζει την κινητή τηλεφωνία ως βασικό οικονομικό παράγοντα για την ΕΕ, καθώς στηρίζει 2,4 εκατ. θέσεις εργασίας και συνεισφέρει €110 δισ. μέσω φόρων στον δημόσιο τομέα. Ωστόσο, η GSMA συνδέει την επόμενη φάση ανάπτυξης με τις ρυθμιστικές αποφάσεις που αναμένονται το 2026 και το 2027, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει επενδυτικό κενό €205 δισ. για τα δίκτυα κινητής.

Η οικονομική συμβολή της κινητής τηλεφωνίας

Το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής αξίας που αποδίδεται στην κινητή τηλεφωνία προήλθε από τις επιδράσεις στην παραγωγικότητα, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου €820 δισ. Η ανάλυση συνδέει την επίδραση αυτή με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και εφαρμογών mobile internet για ταχύτερη πρόσβαση στην πληροφορία, καλύτερη επικοινωνία και επιτάχυνση διαδικασιών. Η συνολική συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται να ξεπεράσει τα €1,6 τρισ. έως το 2030.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι πάροχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουν σχεδόν 600 εκατ. συνδέσεις κινητής και 370 εκατ. μοναδικούς χρήστες mobile internet, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από 80% του πληθυσμού της περιοχής. Οι πάροχοι δαπάνησαν σχεδόν €20 δισ. σε mobile capex το 2025, ενώ η έκθεση αναφέρει και τις επενδύσεις τους στην απανθρακοποίηση των δικτύων, στο πλαίσιο της επίδοσης της περιοχής στον GSMA Intelligence Green Network Index.

Θέσεις εργασίας και δημόσια έσοδα

Η κινητή τηλεφωνία στήριξε 2,4 εκατ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ στο τέλος του 2025. Από αυτές, 1,3 εκατ. συνδέονται άμεσα με το οικοσύστημα της κινητής, ενώ 1,1 εκατ. θέσεις σε άλλους τομείς αποδίδονται στην οικονομική δραστηριότητα που δημιουργεί ο κλάδος. Η GSMA αναφέρει επίσης ότι το οικοσύστημα της κινητής κατέβαλε €110 δισ. σε φόρους το 2025, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα.

Ο γενικός διευθυντής της GSMA, Vivek Badrinath, δήλωσε ότι η σημασία της κινητής τηλεφωνίας για την ευρωπαϊκή οικονομία και την αγορά εργασίας αυξάνεται. Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι €1 από κάθε €16 που παράγονται στην ΕΕ συνδέεται με τον κλάδο δείχνει τον ρόλο των υποδομών συνδεσιμότητας, τόσο για την πρόσβαση στο ευρύτερο ψηφιακό οικοσύστημα όσο και ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης.

Το επενδυτικό κενό στα δίκτυα

Παρά την οικονομική συμβολή του κλάδου, η GSMA αναφέρει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών δικτύου στην Ευρώπη υστερεί έναντι κορυφαίων αγορών παγκοσμίως. Το 5G αναμένεται να γίνει η κυρίαρχη τεχνολογία μέσα στο 2026, όμως στο τέλος του 2025 αντιστοιχούσε ακόμη στο 43% των συνδέσεων κινητής. Από το 2021, πάνω από €140 δισ. έχουν επενδυθεί σε δίκτυα κινητής στην ΕΕ.

Η GSMA Intelligence εκτιμά ότι έως το 2035 απαιτούνται συνολικά €475 δισ. για να μπορέσει η Ευρώπη να κινηθεί προς επίπεδα επένδυσης αντίστοιχα με κορυφαίες αγορές συνδεσιμότητας. Με βάση τις προβλέψεις, αναμένεται να είναι διαθέσιμα €270 δισ., αφήνοντας κενό περίπου €205 δισ.. Η έκθεση αποδίδει τη διαφορά και στο γεγονός ότι το capex ανά χρήστη στην Ευρώπη διαμορφώνεται στα €35, δηλαδή στο μισό των €70 ανά χρήστη που επενδύονται σε αγορές με εκτεταμένα 5G standalone δίκτυα.

Ρυθμιστικές αποφάσεις στην ευρωπαϊκή ατζέντα

Στο επίκεντρο των επόμενων μηνών βρίσκονται το Digital Networks Act και η αναθεώρηση των Merger Guidelines, τα οποία η GSMA παρουσιάζει ως ευκαιρίες για βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος. Η έκθεση αναφέρει ότι το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες χρειάζεται εκτενή μεταρρύθμιση, ενώ υποστηρίζει ότι η υφιστάμενη προσέγγιση στις συγχωνεύσεις εστιάζει υπερβολικά στις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στις τιμές και λιγότερο στις μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην καινοτομία και στις επενδύσεις.

Η GSMA ασκεί επίσης κριτική στις πρόσφατες προτάσεις για το Digital Networks Act και το αναθεωρημένο Cybersecurity Act, υποστηρίζοντας ότι αυξάνουν την πολυπλοκότητα αντί να απλοποιούν το πλαίσιο. Για το DNA, ο οργανισμός αναφέρει ότι δεν εκσυγχρονίζει τους κανόνες Open Internet ώστε να αντανακλούν τις εξελισσόμενες δυνατότητες των δικτύων και τα νέα μοντέλα υπηρεσιών. Για το CSA2, σημειώνει ότι επιβάλλει σημαντικές χρηματοοικονομικές και λειτουργικές απαιτήσεις στους παρόχους.

Η ιρλανδική προεδρία και η συνδεσιμότητα

Η συζήτηση αποκτά πρόσθετη βαρύτητα ενόψει της ιρλανδικής προεδρίας της ΕΕ. Ο Ιρλανδός υπουργός Πολιτισμού, Επικοινωνιών και Αθλητισμού, Patrick O’Donovan, δήλωσε ότι η ψηφιακή συνδεσιμότητα είναι ουσιώδης για τη λειτουργία του σύγχρονου κόσμου και ότι η γεωγραφία της Ιρλανδίας καθιστά τον ρόλο των παρόχων κινητής κρίσιμο για την οικονομία και την κοινωνία της χώρας.

Η Nicola Cooke, διευθύντρια της ένωσης Telecommunications Industry Ireland του Ibec, ανέφερε ότι ο κλάδος βρίσκεται σε σημαντικό σταυροδρόμι, με προκλήσεις που συνδέονται με το DNA και το Cybersecurity Act 2. Η TII σχεδιάζει να συνεργαστεί με την κυβέρνηση, τις ρυθμιστικές αρχές και άλλους εμπλεκόμενους κατά την ιρλανδική προεδρία, με στόχο να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που επηρεάζουν τις επενδύσεις σε κρίσιμες τηλεπικοινωνιακές υποδομές.