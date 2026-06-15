Η Tools of Tech και το APSI εγκαινιάζουν στρατηγική συνεργασία

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Κοινή πρωτοβουλία εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, με στόχο την υποστήριξη φορέων κρίσιμων υποδομών, δημόσιου τομέα και άμυνας στην αξιολόγηση της έκθεσής τους σε κινδύνους, την προετοιμασία του προσωπικού τους και την ανάπτυξη νομικά και επιχειρησιακά τεκμηριωμένης ετοιμότητας έναντι απειλών από UAS.

Μια συνεργασία με επίκεντρο την Ελλάδα

Η Tools of Tech ανακοινώνει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με το Institute for American Policy and Standards Innovation, LLC (APSI), με στόχο την ανάπτυξη της παρουσίας και των εξειδικευμένων υπηρεσιών του APSI στην ελληνική αγορά. Η συνεργασία δημιουργεί ένα οργανωμένο πλαίσιο για επιχειρηματική ανάπτυξη, πρόσβαση στην αγορά, υποστήριξη πελατών και τοπικό συντονισμό σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογική καινοτομία, η προστασία κρίσιμων υποδομών, η δημόσια ασφάλεια και η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Γιατί έχει σημασία σήμερα

Η ωρίμανση των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η ευελιξία της απειλής που συνδέεται με τα drones καθιστούν την ετοιμότητα έναντι UAS ολοένα και πιο σημαντική για την Ελλάδα. Η προστασία κρίσιμων υποδομών, μεγάλων διοργανώσεων, μεταφορών, λιμένων, αεροδρομίων, ενεργειακών εγκαταστάσεων, της δημόσιας ασφάλειας και της επιχειρησιακής συνέχειας απαιτεί περισσότερα από εξοπλισμό. Απαιτεί ώριμη κατανόηση του κινδύνου, σαφείς ρόλους, συντονισμένες διαδικασίες, νόμιμες διαδρομές κλιμάκωσης και προσωπικό ικανό να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις υπό πίεση.

Από την τεχνολογία στην ετοιμότητα

Στον πυρήνα της συνεργασίας βρίσκονται υπηρεσίες εκπαίδευσης, σχεδιασμού και ασκήσεων, οι οποίες βοηθούν τους οργανισμούς να κατανοήσουν και να προετοιμαστούν για κινδύνους που σχετίζονται με drones, καθώς και για το ευρύτερο οικοσύστημα UAS και counter-UAS. Το πλαίσιο περιλαμβάνει εκπαίδευση Counter-Drone Security Readiness (CDSR), τόσο σε αίθουσα όσο και σε περιβάλλοντα ασκήσεων, όπου οι συμμετέχοντες εφαρμόζουν τη διαδικασία σχεδιασμού σε πραγματικές εγκαταστάσεις, κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρησιακά σενάρια.

Το CDSR αποτελεί ένα πλαίσιο ετοιμότητας με προσανατολισμό στον σχεδιασμό, ουδέτερο ως προς συστήματα και πλατφόρμες. Αντί να επικεντρώνεται σε μία συγκεκριμένη τεχνολογία, αισθητήρα, πλατφόρμα, σύστημα αντιμετώπισης ή μοντέλο εξοπλισμού, εστιάζει στη θεσμική, νομική και επιχειρησιακή ετοιμότητα: στους ρόλους, τις διαδικασίες, την κοινή επιχειρησιακή εικόνα, τον συντονισμό μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, τα όρια ευθύνης, τα επίπεδα αντίδρασης και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Εκπαίδευση για ολόκληρη την αλυσίδα αποφάσεων

Μέσω του CDSR, οι οργανισμοί μπορούν να διαμορφώσουν κοινή κατανόηση του οικοσυστήματος UAS και counter-UAS, να αξιολογήσουν την έκθεσή τους γύρω από κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, να εντοπίσουν το προσωπικό που πρέπει να αναγνωρίζει, να αναφέρει και να συντονίζει ενέργειες, και να αναπτύξουν πρακτική ετοιμότητα πριν από την εκδήλωση ενός περιστατικού. Στόχος είναι να βοηθηθούν οι οργανισμοί να περάσουν από την επίγνωση στην προετοιμασία, από τα μεμονωμένα εργαλεία στη συντονισμένη αντίδραση και από την αβεβαιότητα στις τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Αίτημα για εμπιστευτική ενημέρωση ετοιμότητας

Φορείς κρίσιμων υποδομών, στελέχη του δημόσιου τομέα και επικεφαλής ασφάλειας μπορούν να ζητήσουν εμπιστευτική ενημέρωση Counter-UAS Readiness Briefing και συμβουλευτική εκπαίδευσης, με στόχο την αξιολόγηση της οργανωσιακής έκθεσης, τον εντοπισμό εκπαιδευτικών αναγκών και τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο το APSI και η Tools of Tech μπορούν να προετοιμάσουν το προσωπικό πριν από την εκδήλωση ενός περιστατικού.

Δηλώσεις

«Η συνεργασία με το APSI φέρνει στην Ελλάδα ένα ώριμο και οργανωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης και προετοιμασίας για το οικοσύστημα UAS/counter-UAS. Η αξία του έγκειται όχι μόνο στην τεχνογνωσία, αλλά και στη μεθοδική προετοιμασία: στη χαρτογράφηση ρόλων, διαδικασιών, κρίσιμων υποδομών, νομικών ορίων και επιχειρησιακού συντονισμού πριν από την εκδήλωση ενός περιστατικού».

— Δρ. Αθανάσιος Στάβερης-Πολυκαλάς, Tools of Tech

«Η συνεργασία μας με την Tools of Tech προσφέρει στο APSI έναν αναγνωρισμένο, δοκιμασμένο, αξιόπιστο και έμπιστο τοπικό στρατηγικό εταίρο στην Ελλάδα, με βαθιά κατανόηση του θεσμικού, τεχνολογικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε την υπεύθυνη, επιταχυνόμενη και βασισμένη στον σχεδιασμό υιοθέτηση λύσεων, η οποία ενισχύει την ετοιμότητα οργανισμών και υποδομών απέναντι σε σύνθετες προκλήσεις ασφάλειας σε όλο το φάσμα των απειλών από drones».

— Dr. Noor Z. Razzaq, APSI Institute