Διαθέσιμα για χιλιάδες επιχειρήσεις τα AI ERP της ENTERSOFTONE

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Η ENTERSOFTONE ανακοινώνει την επίσημη διάθεση των νέων πρωτοποριακών AI-powered εκδόσεων των κορυφαίων λύσεων επιχειρηματικού λογισμικού EBS ERP και SOFT1 ERP, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για την ίδια την εταιρεία, όσο και για την εγχώρια αγορά του business software.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας συστηματικής επένδυσης της ENTERSOFTONE στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης που οδηγεί στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο business software, στο οποίο το AI δεν λειτουργεί πλέον ως μια ακόμη δυνατότητα, αλλά ενσωματώνεται στον πυρήνα λειτουργίας των ERP συστημάτων.

Η τεχνολογία των νέων AI-powered εκδόσεων των λύσεων της ENTERSOFTONE, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του ERP, αποκτώντας πρόσβαση σε αυτοματισμούς, αναλύσεις, προβλέψεις και έξυπνες προτάσεις χωρίς να απαιτείται η υλοποίηση πολύπλοκων και δαπανηρών έργων. Αξιοποιώντας το σύνολο των δεδομένων κάθε επιχείρησης με μέγιστη ασφάλεια, οι νέες εκδόσεις των λύσεων της εταιρείας μετατρέπουν το ERP σε ένα πραγματικά «έξυπνο» σύστημα που παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους να εκτελούν εργασίες και να λαμβάνουν αποφάσεις ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά, μέσα από το περιβάλλον στο οποίο ήδη εργάζονται, βελτιστοποιώντας συνολικά την επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

Η AI λειτουργικότητα ενσωματώνεται οριζόντια σε όλες τις ενότητες των ERP λύσεων της ENTERSOFTONE και οργανώνεται γύρω από δύο βασικούς άξονες: έτοιμα, τυποποιημένα AI Recipes, τα οποία αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες και επιταχύνουν την ανάλυση και παραγωγή αναφορών, και τους AI Agents, οι οποίοι λειτουργούν 24/7 ως εξειδικευμένοι ψηφιακοί σύμβουλοι ανά ρόλο και τμήμα και υποστηρίζουν τους χρήστες ακόμη και μέσω φυσικής γλώσσας, παρέχοντας άμεσα αναλύσεις, προβλέψεις και ενημερωμένες προτάσεις, μειώνοντας το χρόνο επεξεργασίας δεδομένων έως και κατά 70%.

Η προσέγγιση αυτή, που αναμένεται σύντομα να είναι διαθέσιμη για το σύνολο των εφαρμογών της ENTERSOFTONE, γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην τεχνολογική καινοτομία και τις πραγματικές επιχειρηματικές προκλήσεις, προσφέροντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις, ακόμη και τις μικρομεσαίες, να έχουν πρόσβαση στις δυνατότητες και τα οφέλη του AI.

Ο CEO της ENTERSOFTONE, κ. Αντώνης Κοτζαμανίδης, δήλωσε: «Με τις νέες εκδόσεις των ERP μας, επαναπροσδιορίζουμε την ουσία του business software. Για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό, αλλά πραγματικά ενσωματωμένη στην καρδιά των επιχειρηματικών συστημάτων. Αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποί τους εργάζονται και αποφασίζουν κάθε μέρα. Το AI παύει να είναι κάτι ξεχωριστό και γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι των συστημάτων που ήδη εμπιστεύονται. Συμβάλλουμε έτσι στην άμεση υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας χωρίς μακροχρόνια και δαπανηρά έργα. Αυτή είναι η ξεκάθαρη, μακρόπνοη στρατηγική μας επιλογή και η διαφοροποίησή μας από τον ανταγωνισμό».