Αν θες να κάνεις business χρειάζεσαι Inalan

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Στον κόσμο των επιχειρήσεων, όλα κινούνται γρήγορα. Emails που συσσωρεύονται, τηλεδιασκέψεις που διαδέχονται η μία την άλλη, αρχεία που διακινούνται συνεχώς μεταξύ των ομάδων και πελάτες που αναμένουν άμεση εξυπηρέτηση. Την ίδια στιγμή, πολλαπλά projects τρέχουν παράλληλα, οι προτεραιότητες αναπροσαρμόζονται διαρκώς και τα χρονοδιαγράμματα παραμένουν απαιτητικά.

Αυτή η ανάγκη για ταχύτητα, ευελιξία και συνεχή διαθεσιμότητα μετατρέπει την άμεση ανταπόκριση σε καθοριστικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Γιατί η βασική αρχή της σύγχρονης διοίκησης είναι απλή: αν θες να κάνεις business, χρειάζεσαι την Inalan, ακόμη και χωρίς IT.

Η Inalan σχεδίασε τα Business πακέτα της, απευθυνόμενη στις πραγματικές ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η φιλοσοφία είναι απλή: οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τις υποδομές και τα εργαλεία που χρειάζονται για να λειτουργούν αποτελεσματικά, χωρίς να αφιερώνουν χρόνο και πόρους στη διαχείριση ζητημάτων συνδεσιμότητας και επικοινωνίας.

Για τις μικρές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, το Business πακέτο των 59€ παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για μια σύγχρονη και αποδοτική καθημερινότητα, προσφέροντας συμμετρικό internet 1Gbps upload/download, απεριόριστη τηλεφωνία και τηλεφωνικό κέντρο vPBX για έως 5 χρήστες.

Για επιχειρήσεις με αυξημένες απαιτήσεις, το Business πακέτο των 98€ ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες συνδεσιμότητας και επικοινωνίας, με συμμετρικό internet 1Gbps upload/download, απεριόριστη τηλεφωνία και τηλεφωνικό κέντρο vPBX για έως 10 χρήστες. Πρόκειται για μια λύση που μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά επιχειρήσεις με μεγαλύτερο όγκο εργασιών και αυξημένες ανάγκες διασύνδεσης.

Παράλληλα, η αξία μιας επιχειρηματικής λύσης δεν κρίνεται μόνο από τις επιδόσεις της, αλλά και από την υποστήριξη που τη συνοδεύει. Για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η απουσία εξειδικευμένου τμήματος IT σημαίνει ότι κάθε τεχνικό ζήτημα μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή λειτουργία και την παραγωγικότητα. Για τον λόγο αυτό, η Inalan παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση και την υποστήριξη των υπηρεσιών της, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να επικεντρώνονται στη δραστηριότητά τους και όχι στην επίλυση τεχνικών ζητημάτων.

Γιατί όταν διοικείς μια επιχείρηση, η προσοχή σου πρέπει να είναι στραμμένη εκεί όπου δημιουργείται πραγματική αξία: στους ανθρώπους σου, στους πελάτες σου και στις ευκαιρίες ανάπτυξης που βρίσκονται μπροστά σου.

Η τεχνολογία οφείλει να λειτουργεί ως σύμμαχος της επιχειρηματικής σου πορείας και όχι ως ακόμη μία πρόκληση προς διαχείριση. Γιατί όταν εσύ ασχολείσαι με την ανάπτυξη της επιχείρησής σου, κάποιος άλλος πρέπει να φροντίζει ώστε όλα τα υπόλοιπα να λειτουργούν όπως πρέπει.

Mind your business. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η Inalan.