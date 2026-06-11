Η Huawei στηρίζει τη νέα γενιά επαγγελματιών ΤΠΕ στην Ελλάδα με το Graduate Program

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Με αφορμή τη συμμετοχή της στην Ημέρα Καριέρας & Επαγγελματικής Δικτύωσης του Πανεπιστημίου Πατρών, η Huawei είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με φοιτητές/τριες, αποφοίτους και νέους επιστήμονες, παρουσιάζοντας τις προοπτικές σταδιοδρομίας που ανοίγονται στους τομείς της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών και της καινοτομίας μέσω του Huawei Graduate Program.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Τόνια Πέτροβιτς, Senior Public Relations Manager της Huawei πραγματοποίησε παρουσίαση της εταιρείας, των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιείται, του ετήσιου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και του Huawei Graduate Program. Παράλληλα, στο booth της εταιρείας, οι φοιτητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με εκπροσώπους του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Huawei για το περιβάλλον εργασίας και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους, ενώ οι προσωπικές συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν επέτρεψαν μια πιο στοχευμένη συζήτηση γύρω από τις δεξιότητες, τις προσδοκίες και τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

Αυτή τη μετάβαση από την ακαδημαϊκή γνώση στην επαγγελματική πράξη έρχεται να υποστηρίξει το Huawei Graduate Program, το οποίο απευθύνεται σε νέους αποφοίτους που θέλουν να εξελιχθούν σε έναν διεθνή οργανισμό που βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε έργα που ανταποκρίνονται σε πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες, καθώς και μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, workshops και ευκαιρίες διεθνούς εμπειρίας, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν όχι μόνο τεχνικές δεξιότητες, αλλά και προσαρμοστικότητα, διαπολιτισμική αντίληψη και ικανότητα συνεργασίας σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμα έχει επίσης το Mentoring Program, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται από έμπειρους επαγγελματίες της Huawei, στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους πορείας. Η συνεργασία αυτή τους βοηθά να κατανοήσουν τις απαιτήσεις της αγοράς και να ενταχθούν ομαλά στον εργασιακό χώρο.

«Στη Huawei πιστεύουμε ότι το μέλλον της τεχνολογίας διαμορφώνεται από τους ανθρώπους που θα κληθούν να το σχεδιάσουν, να το εφαρμόσουν και να το εξελίξουν. Γι’ αυτό, μέσα από το Graduate Program της εταιρείας, επενδύουμε στη νέα γενιά επαγγελματιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και του τομέα ενέργειας, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης, καθοδήγησης και ανάπτυξης, που τους βοηθά να μετατρέψουν τη γνώση σε πράξη και να χτίσουν τις βάσεις για την επαγγελματική τους πορεία», δήλωσε η Ελίζα Αποστόλου, HR Manager της Huawei Ελλάδος.

Για τη Huawei, η επένδυση στους νέους ανθρώπους αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης προσέγγισης για την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την υποστήριξη της καινοτομίας. Τα τελευταία τρία χρόνια, 23 νέοι απόφοιτοι έχουν ενταχθεί στην εταιρεία μέσω του Graduate Program, ενώ για το 2026 η Huawei σχεδιάζει την ένταξη περισσότερων από 10 νέων αποφοίτων. Η εταιρεία συνεχίζει να δημιουργεί ευκαιρίες στην Ελλάδα, δίνοντας πρόσβαση σε γνώση, εμπειρία και καθοδήγηση σε όσους θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της χώρας.