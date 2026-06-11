FTTH: τα νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό από τη συμφωνία ΔΕΗ – Vodafone

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Ένα νέο δίκτυο με 1,65 εκατ. διαθέσιμες συνδέσεις οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) δημιουργούν ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδας με τη συνένωση των δικτύων τους βάσει της συμφωνίας που έχουν δρομολογήσει.

Το μέγεθος αυτό φέρνει το νέο σχήμα αριθμητικά κοντά στο δίκτυο του ΟΤΕ, το οποίο διαθέτει σήμερα περίπου 2,1 εκατ. διαθέσιμες συνδέσεις FTTH. Για πρώτη φορά διαμορφώνεται στην ελληνική αγορά ένας δεύτερος παίκτης με πανελλαδική παρουσία και κρίσιμη μάζα υποδομών στις οπτικές ίνες.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η ΔΕΗ αναπτύσσει το δίκτυό της με ταχείς ρυθμούς και χαμηλότερο κόστος, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό εναέρια ανάπτυξη οπτικών ινών. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά από το δίκτυο του ΟΤΕ μπορεί να περιοριστεί τα επόμενα χρόνια, καθώς η ΔΕΗ FiberGrid επεκτείνει την κάλυψή της.

Παράλληλα, η συμφωνία δημιουργεί νέα δεδομένα και στην αγορά χονδρικής. Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί αποκλειστικά ως πάροχος υποδομών, διαθέτοντας το δίκτυό της σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Η συμφωνία έχει και επενδυτική διάσταση για τη Vodafone Ελλάδας. Για να αποκτήσει το 50% της κοινής εταιρείας που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί με τη ΔΕΗ θα πρέπει να καταβάλει τίμημα, το οποίο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν πάντως ότι η αξία της ΔΕΗ FiberGrid έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας την ανάπτυξη του δικτύου της.

Υπενθυμίζεται ότι όπως ανακοινώθηκε χθες οι δύο πλευρές υπέγραψαν μη δεσμευτικό πλαίσιο βασικών όρων (Non-Binding Term Sheet) για τη δημιουργία κοινής εταιρείας με ίση συμμετοχή (50%-50%), η οποία θα προκύψει από τη συγχώνευση της ΔΕΗ FiberGrid και της Fiber2All, θυγατρικής της Vodafone Ελλάδας.

Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι μεταξύ των δύο πλευρών (due diligence), θα ακολουθήσουν οι δεσμευτικές συμφωνίες και στη συνέχεια θα ζητηθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, το δίκτυο της ΔΕΗ FiberGrid φτάνει σήμερα σε 1,88 εκατ. νοικοκυριά, με 1,1 εκατ. συνδέσεις διαθέσιμες για άμεση σύνδεση. Το δίκτυο FTTH της Vodafone καλύπτει περισσότερα από 550.000 σπίτια και επιχειρήσεις.