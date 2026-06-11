Cosmos Group: από τις επενδύσεις 2020-2025 ως ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους ΤΠΕ

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Τη στρατηγική του Ομίλου Cosmos για την επόμενη πενταετία, με ορίζοντα το 2030, παρουσίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Δημήτρης Δάφνης ,σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά ΤΠΕ σε Ελλάδα και Κύπρο εισέρχεται σε νέα φάση ωρίμανσης, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου εφ όλης της ύλης που παραχώρησε.

Μετά την περίοδο έντονης ανάπτυξης της αγοράς πληροφορικής, απορρόφησης πόρων και μεγάλων ψηφιακών έργων και του RRF, ο Όμιλος θέτει στο επίκεντρο τη διάρκεια, την απόδοση των επενδύσεων, τη λειτουργική υποστήριξη των συστημάτων και τη μετρήσιμη αξία για τον πελάτη, τον πολίτη και την οικονομία.

Το κεντρικό μήνυμα της παρουσίασης είναι σαφές: η εποχή της απορρόφησης τελειώνει και η εποχή της απόδοσης αρχίζει. Για τον Όμιλο Cosmos, η επόμενη ημέρα του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν κρίνεται μόνο από το πόσα έργα υλοποιούνται, αλλά από το ποιος μπορεί να τα ολοκληρώνει, συντηρεί, να τα αναβαθμίζει, να τα προστατεύει, να μετρά την απόδοσή τους και να εξασφαλίζει τον πλήρη κύκλο ζωής τους. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος επιδιώκει να καθιερωθεί ακόμη πιο ισχυρά ως ένας από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους system integrators σε Ελλάδα και Κύπρο, με δυνατότητα ανάληψης σύνθετων έργων μεγάλης κλίμακας.

Οι αριθμοί 2020-2025

Η αφετηρία για τη νέα στρατηγική είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Το 2025 ο Όμιλος Cosmos κατέγραψε κύκλο εργασιών €91 εκατ., EBITDA €8 εκατ. κέρδη προ φόρων 4,2 εκ., ανθρώπινο δυναμικό 330 επαγγελματιών, backlog έργων €120 εκατ. και 15 νέα μεγάλα έργα. Η αύξηση των πωλήσεων από το 2020 ανήλθε σε 128% ( 2020= 40 εκ €) και των κερδών προ φόρων δεκαπλασιάστηκαν ( 2020= 400k €)

Αντίστοιχα, η μητρική Cosmos Business Systems κατέγραψε κύκλο εργασιών €81,8 εκατ., EBITDA €7,3 εκατ., και τα κέρδη προ φόρων €4 εκατ., επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της κερδοφορίας και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας, με τους επιμέρους δείκτες να παρουσιάζουν αυξήσεις, 135% στις πωλήσεις (2020 = 34,8 εκ €) , στα προ φόρων κέρδη 1000% (2020 = 0,380 εκ €), και το ΕΒΙΤΑ 248% (2020= 2,1 εκ €).

Οι Επενδύσεις 2026-2030

Στην πενταετία 2026-2030, ο Όμιλος σχεδιάζει επενδύσεις που, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, μπορούν να κινηθούν από €10 εκατ. έως €50 εκατ. Οι βασικοί άξονες περιλαμβάνουν την ιδιοκτησιακή και λειτουργική ενίσχυση των εγκαταστάσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, την επέκταση των data centers, την αναβάθμιση του NOC και του SOC, την ανάπτυξη υποδομών AI Data Center, καθώς και τη συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ήδη η εταιρεία αγόρασε ένα επιπλέον γραφειακό χώρο 700 τμ, στην Μεταμόρφωση Αττικής, αυξάνοντας τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στα 4.000 τμ. Εκεί θα στεγάσει τις δραστηριότητες των software, ΑΙ development και τις υπηρεσίες Consulting and Professional Services.

Προβλέψεις 2026-203

Με βάση το επιχειρηματικό πλάνο, ο Όμιλος θέτει ως στόχο για το 2030 κύκλο εργασιών της τάξης των €128 εκατ., έναντι €91 εκατ. το 2025, δηλαδή αύξηση περίπου 30%, EBITDA περίπου €12 εκατ., έναντι €8 εκατ. το 2025, δηλαδή αύξηση περίπου 50%, εφ΄όσον δεν υπάρξουν ισχυρές εσωτερικές και εξωτερικές αναταράξεις στην Ελλάδα και την Κύπρο, που θα επιβαρύνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η στρατηγική ανάπτυξης στηρίζεται και στην ανάληψη νέων έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Οι ανάγκες της αγοράς μετακινούνται πλέον από την απλή εγκατάσταση συστημάτων στην ολοκληρωμένη λειτουργία: έργα cloud, cybersecurity, AI, data, υποδομών, λογισμικού, managed services, SOC/NOC και επιχειρησιακής συνέχειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια/επιχειρησιακή ασφάλεια και λογισμικό, τρεις τομείς που αλλάζουν ριζικά τη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων.

Νέα Προϊόντα και Συνεργασίες

Η Cosmos ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με την NVIDIA, της οποίας είναι επίσημος αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο, στον κλάδο των υποδομών Data Centers Τεχνητής Νοημοσύνης με κάθετες εξειδικεύσεις, καθώς και την επίσημη ένταξή της στο επίσημο δίκτυο Business Partners της Apple αξιοποιώντας το οικοσύστημα προϊόντων, συσκευών και υπηρεσιών της Apple για την υποστήριξη μεγάλων οργανισμών, επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών φορέων και επαγγελματικών ομάδων.

Ο Όμιλος προχωρά επίσης στην οργανωμένη εμπορική προώθηση των νέων πλατφορμών λογισμικού Archium, Talent και CoreAI, καθώς και των υπηρεσιών NOC, με στόχο τη δημιουργία επαναλαμβανόμενων εσόδων, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας ανά πελάτη και τη διαφοροποίηση από το παραδοσιακό μοντέλο System Integration.

Παράλληλα ο τομέας της Άμυνας, Ασφάλειας, Πολιτικής Προστασίας Ακτοφυλακής και Ασφάλειας Συνόρων, αποτελεί έναν από τους κρίσιμους τομείς στους οποίους συμμετέχει ήδη ο όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο

Ελλάδα – Κύπρος

Η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν για τον Όμιλο Cosmos έναν ενιαίο τεχνολογικό χώρο, με κοινές ανάγκες, κοινές προκλήσεις και σημαντικές δυνατότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Με παρουσία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, ο Όμιλος διαθέτει τη γεωγραφική κάλυψη, τις ομάδες, τις υποδομές και την εμπειρία για να στηρίξει μεγάλους οργανισμούς, τράπεζες, δημόσιους φορείς, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και επιχειρήσεις σε έργα στρατηγικής σημασίας.

Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης του Ομίλου

Με ορίζοντα το 2030, ο Όμιλος Cosmos θέτει ως προτεραιότητα τη βιώσιμη αύξηση πωλήσεων και κερδών, την περαιτέρω ενίσχυση του backlog, την αύξηση των επαναλαμβανόμενων εσόδων από managed services και τη χρηματοδότηση ενός νέου κύκλου επενδύσεων από ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό και συμπράξεις, ή/και αύξηση των κεφαλαίων μέσω των κεφαλαιαγορών.

Η φιλοδοξία είναι σαφής: ο Όμιλος να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κυβερνοασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη και τις κρίσιμες υποδομές σε Ελλάδα και Κύπρο. Η επίτευξη αυτών των στόχων θα επιβεβαιώσει την καθιέρωση του Ομίλου Cosmos ως ενός από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους technology integrators σε Ελλάδα και Κύπρο.

Θεσμικές Παρεμβάσεις και Εξέλιξη Υλοποίησης του RRF

Εκτενή αναφορά έκανε ο κος Δάφνης και στην υπό ολοκλήρωση περίοδο των επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η υλοποίηση των έργων του RRF και των μεγάλων δημόσιων διαγωνισμών ανέδειξε τη δυναμική της χώρας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά ταυτόχρονα αποκάλυψε δομικές αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, ώστε η επόμενη περίοδος να είναι πιο ώριμη, πιο παραγωγική και πιο αποτελεσματική.

Οι ασφυκτικές προθεσμίες, φωτογραφικές προδιαγραφές, η συχνά αποσπασματική προσέγγιση των φορέων, οι καθυστερήσεις σε εγκρίσεις και παραδόσεις, η δυσκολία επικαιροποίησης προδιαγραφών σε ένα περιβάλλον ταχύτατης τεχνολογικής αλλαγής, η υποεκτίμηση του κόστους λειτουργίας μετά το go-live, καθώς και η απουσία σαφών μηχανισμών για συντήρηση, αναβαθμίσεις, κυβερνοασφάλεια, SLA και μετρήσιμα KPIs, δημιούργησαν πιέσεις τόσο στο Δημόσιο όσο και στις εταιρείες που ανέλαβαν την υλοποίηση κρίσιμων έργων, όπως άλλωστε η ραγδαία μη αναμενόμενη αύξηση των τιμών των υπολογιστών που σε ορισμένες περιπτώσεις ανέρχεται σε 200%.

Ο ρόλος των Συλλογικών Οργάνων – Μητρώα Εργοληπτών Έργων Πληροφορικής – Θεσμοθέτηση Μητρώου Εταιριών Κυβερνοασφάλειας

Σε αυτή τη μετάβαση, οι συλλογικοί φορείς του κλάδου, όπως ο ΣΕΠΕ, ο ΣΕΤΠΕ και οι αντίστοιχες επαγγελματικές ενώσεις, οφείλουν να διαδραματίσουν πιο ενεργό θεσμικό ρόλο ως γέφυρα μεταξύ Πολιτείας και αγοράς: να συγκεντρώνουν τεκμηριωμένα στοιχεία, να αναδεικνύουν εγκαίρως τις στρεβλώσεις είτε του ανταγωνισμού είτε της αγοράς, να προτείνουν κοινά αποδεκτές λύσεις, να συμβάλλουν στη διαμόρφωση σύγχρονων κανόνων διαγωνισμών και να υποστηρίξουν ένα νέο πλαίσιο ψηφιακών έργων που θα βασίζεται στη διαφάνεια, την τεχνική επάρκεια, τη βιωσιμότητα και την πραγματική αξία για την οικονομία και τον πολίτη.

Να συμβάλουν στην καθιέρωση κανόνων για την ένταξη επιχειρήσεων σε Μητρώα Μελετητών και Εργοληπτών Έργων ΤΠΕ καθώς και αντίστοιχη κρατική πιστοποίηση και έλεγχο των εταιρειών για την παροχή Υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας και SOC, ώστε να αποφύγουμε φαινόμενα από την απλή απάτη έως την κατασκοπεία.

Με την ευκαιρία της συνέντευξης ο κος Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος του Ομίλου δήλωσε:

«Η πρόκληση της επόμενης περιόδου δεν είναι απλώς να υλοποιήσουμε περισσότερα έργα, αλλά να αποδείξουμε ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία παράγουν αξία, ασφάλεια και διάρκεια. Ο Όμιλος Cosmos μπαίνει στο 2030 με φιλοδοξία να είναι σημείο αναφοράς για Ελλάδα και Κύπρο, με ισχυρές ομάδες, υποδομές, καινοτομία, κερδοφορία και ευθύνη απέναντι στην αγορά, τους πελάτες, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία. Άλλωστε όπως αναφέρουμε στο φετινό μας moto : We don’t Follow, We lead!»