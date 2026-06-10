Τo Galaxy Watch της Samsung σύμμαχος στην πρόβλεψη λιποθυμικού επεισοδίου

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Η Samsung ανακοίνωσε ότι κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το νοσοκομείο Chung-Ang University Gwangmyeong Hospital στην Κορέα κατέδειξε με επιτυχία τη δυνατότητα πρόβλεψης της αγγειοπαρασυμπαθητικής συγκοπής (vasovagal syncope, VVS) με υψηλή ακρίβεια, αξιοποιώντας βιοσήματα που συλλέγονται από το Galaxy Watch.

Η αγγειοπαρασυμπαθητική συγκοπή προκαλείται όταν ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση μειώνονται απότομα λόγω παραγόντων, όπως το έντονο στρες, οδηγώντας σε παροδική απώλεια συνείδησης. Αν και το ίδιο το λιποθυμικό επεισόδιο συνήθως δεν είναι απειλητικό για τη ζωή, η αιφνίδια πτώση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς δευτερογενείς τραυματισμούς, όπως κατάγματα ή διάσειση, καθιστώντας την έγκαιρη πρόβλεψη ως κρίσιμη για την πρόληψη.

«Έως και 40% των ανθρώπων θα εμφανίσει αγγειοπαρασυμπαθητική συγκοπή κάποια στιγμή στη ζωή του, ενώ το ένα τρίτο θα παρουσιάσει επαναλαμβανόμενα επεισόδια», δήλωσε ο Καθηγητής Junhwan Cho του Τμήματος Καρδιολογίας στο Chung-Ang University Gwangmyeong Hospital. «Μια έγκαιρη προειδοποίηση θα μπορούσε να δώσει στους ασθενείς χρόνο να μετακινηθούν σε ασφαλή θέση ή να καλέσουν βοήθεια, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα δευτερογενών τραυματισμών».

Η ερευνητική ομάδα, υπό την ηγεσία του Καθηγητή Cho, πραγματοποίησε αξιολογήσεις σε 132 ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα VVS, κατά τη διάρκεια δοκιμασιών πρόκλησης συγκοπής. Χρησιμοποιώντας Galaxy Watch με αισθητήρα φωτοπληθυσμογραφίας (photoplethysmography, PPG), η ομάδα ανέλυσε δεδομένα μεταβλητότητας καρδιακού ρυθμού (heart rate variability, HRV) μέσω αλγορίθμου Τεχνητής Νοημοσύνης. Το μοντέλο κατάφερε να προβλέψει επικείμενα λιποθυμικά επεισόδια έως και πέντε λεπτά νωρίτερα, με 84,6% ακρίβεια, με κλινικά ουσιαστική ευαισθησία 90% και ακρίβεια 64%.

«Η μελέτη αυτή αποτελεί παράδειγμα του πώς η wearable τεχνολογία μπορεί να μετατοπίσει την φροντίδα της υγείας σε ένα μοντέλο “προληπτικής φροντίδας”», δήλωσε ο Jongmin Choi, Head of Health R&D Group, Mobile eXperience (MX) Business, Samsung Electronics. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στην τεχνολογική καινοτομία που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες μας να ζουν πιο υγιείς στην καθημερινότητά τους».

Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στον τόμο 7, τεύχος 4 του European Heart Journal – Digital Health, ενός κορυφαίου ιατρικού περιοδικού, και αποτελούν την πρώτη μελέτη παγκοσμίως που καταδεικνύει με επιτυχία τη δυνατότητα ενός εμπορικά διαθέσιμου smartwatch να παρέχει έγκαιρη πρόβλεψη συγκοπής.

Η Samsung σχεδιάζει να προχωρήσει περαιτέρω στην εξέλιξη των δυνατοτήτων παρακολούθησης φυσικής κατάστασης του χαρτοφυλακίου των wearables και να επεκτείνει τη συνεργασία της με κορυφαία ιατρικά ιδρύματα.