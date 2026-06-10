Παρέδωσε ένα ακόμη έργο του ΑΙΓΙΣ η Κοινωνία της Πληροφορίας

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Η Κοινωνία της Πληροφορίας ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμη έργο υψηλής σημασίας για την ενίσχυση των υποδομών πολιτικής προστασίας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας της χώρας.

Πρόκειται για το έργο «Προμήθεια μετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη προειδοποίηση φυσικών καταστροφών», το οποίο αφορά την αναβάθμιση της συλλογής και αξιοποίησης μετεωρολογικών και κλιματολογικών δεδομένων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη και στη διαχείριση ακραίων φαινομένων.

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία 2021-2027».

Στην εκδήλωση παρουσίασης του έργου παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Αθανάσιος Δαβάκης, καθώς και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελος Τουρνάς, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία του έργου για τη θωράκιση της χώρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Δημήτρης Ασκούνης, υπογράμμισε στον χαιρετισμό του τον καθοριστικό ρόλο της έγκαιρης υλοποίησης έργων που ενισχύουν τις δυνατότητες της Δημόσιας Διοίκησης και αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες προς όφελος της κοινωνίας.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας συνεχίζει να υλοποιεί έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, την ανθεκτικότητα της χώρας και τη σύγχρονη ψηφιακή της αναβάθμιση.