O σταθμός εποπτείας φάσματος δορυφορικών επικοινωνιών της ΕΕΤΤ στο δίκτυο της ITU

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Στο δίκτυο σταθμών εποπτείας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union-ITU) εντάχθηκε ο νεοσύστατος Σταθμός Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών «ΗΩΣ» της ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ των δύο φορέων. Με τη συμμετοχή της στο διεθνές δίκτυο της ΙTU, η ΕΕΤΤ θα συνδράμει στη διενέργεια μετρήσεων συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη λειτουργία και προστασία των δορυφορικών υπηρεσιών παγκοσμίως.

Ο Σταθμός Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ που είναι εγκατεστημένος στον Αυλώνα Αττικής, πληροί τα πλέον σύγχρονα τεχνικά πρότυπα και διαθέτει συστήματα κεραιών για ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται στις δορυφορικές επικοινωνίες, εξειδικευμένο εξοπλισμό γεωεντοπισμού πομπών, προηγμένα συστήματα καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων, καθώς και δύο κέντρα ελέγχου (ένα τοπικό και ένα στην κεντρική υπηρεσία της ΕΕΤΤ). Η λειτουργία του ενισχύει την επιχειρησιακή ικανότητα της ΕΕΤΤ στην εποπτεία φάσματος τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας στον εντοπισμό μη αδειοδοτημένων ή μη συμμορφούμενων εκπομπών, στον προσδιορισμό της πηγής τους και στην έγκαιρη διερεύνηση και επίλυση επιβλαβών παρεμβολών στις δορυφορικές υπηρεσίες.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Δημήτριος Βαρουτάς, τόνισε ότι η ένταξη του Σταθμού της ΕΕΤΤ στο διεθνές δίκτυο της ITU αντανακλά τη δέσμευση της Ελλάδας για διαφανή και αξιόπιστη διαχείριση του φάσματος, συμβάλλοντας μέσω της συνεργασίας με την ITU στην προστασία των δορυφορικών επικοινωνιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης και συλλογικής προσπάθειας των στελεχών της Αρχής, καθώς και της προηγούμενης Διοίκησης της ΕΕΤΤ, η συμβολή της οποίας υπήρξε καθοριστική για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.