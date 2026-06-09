SmartTalks #120: Φώτης Τσακιρίδης, Smartnav – AI που χτίζει εφαρμογές!

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Η μετάβαση από την ανάπτυξη λογισμικού ως τεχνική εργασία στην ανάπτυξη λογισμικού ως οργανωμένη παραγωγική διαδικασία αναδεικνύεται σε κρίσιμο πεδίο για επιχειρήσεις που χρειάζονται ταχύτητα, προσαρμογή και επιχειρησιακό έλεγχο. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, ο Φώτης Τσακιρίδης, CTO της Smartnav Telematic Services Cyprus, αναλύει πώς το CodeHero επιχειρεί να λειτουργήσει ως ένας «software printer», μετατρέποντας μια ιδέα ή ένα αναλυτικό blueprint σε εφαρμογή που μπορεί να παραχθεί, να ελεγχθεί, να φιλοξενηθεί και να τεθεί σε λειτουργία. Η ουσία δεν βρίσκεται απλώς στη συγγραφή κώδικα, αλλά στη δημιουργία ενός «εργοστασίου λογισμικού» με πρότυπα, ρόλους, έλεγχο και παραγωγική ετοιμότητα. Το βασικό στρατηγικό συμπέρασμα είναι ότι η αξία της AI δεν κρίνεται μόνο από το αν γράφει κώδικα, αλλά από το αν μπορεί να ενταχθεί σε μια ελεγχόμενη διαδικασία που μειώνει χρόνο, κόστος και επιχειρησιακή αβεβαιότητα.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, το CodeHero γεννήθηκε μέσα από μια πραγματική ανάγκη της Smartnav: την ανάγκη εξοικονόμησης χρόνου σε ένα περιβάλλον όπου η εταιρεία ανέπτυσσε εξειδικευμένες λύσεις τηλεματικής, βελτιστοποίησης και custom εφαρμογών. Ο κ. Τσακιρίδης περιγράφει ότι η αρχική πρόκληση δεν ήταν θεωρητική, αλλά απολύτως πρακτική: πολλά παράλληλα projects, διαφορετικές απαιτήσεις, δυσκολία στη συντήρηση και AI εργαλεία που παρήγαγαν αποτελέσματα χωρίς επαρκή αρχιτεκτονικό έλεγχο. Εκεί εντοπίστηκε η ανάγκη για κοινή μεθοδολογία και όχι απλώς για έναν ακόμα βοηθό κώδικα. Κατά την ανάλυσή του, όταν η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί χωρίς σαφή οργάνωση, μπορεί να δημιουργεί «μαύρα κουτιά». Όταν όμως εντάσσεται σε συγκεκριμένα βήματα, μπορεί να παράγει εξελίξιμο κώδικα που παραμένει κατανοητός και αξιοποιήσιμος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η βασική διαφοροποίηση του CodeHero από τα συνηθισμένα εργαλεία AI-assisted coding είναι ότι δεν περιορίζεται στην υποστήριξη του developer μέσα σε έναν editor ή σε ένα terminal. Η πλατφόρμα, όπως την περιγράφει, αναλαμβάνει ολόκληρη τη διαδρομή: δημιουργία εφαρμογής, δοκιμές, debugging, βελτιστοποίηση, security checks, φιλοξενία, domain, SSL και μετάβαση σε παραγωγικό περιβάλλον. Ο κ. Τσακιρίδης αναφέρει χαρακτηριστικά τη σύγκριση με εφαρμογή που ένας προγραμματιστής έκανε παραγωγική σε οκτώ ώρες, ενώ το ίδιο prompt στο CodeHero οδήγησε σε παραγωγικό αποτέλεσμα μέσα σε πέντε λεπτά. Το κρίσιμο σημείο, όπως το παρουσιάζει, είναι η ενιαία παραγωγή και όχι η αποσπασματική αυτοματοποίηση. Έτσι, η AI δεν λειτουργεί μόνο ως εργαλείο συγγραφής, αλλά ως μηχανισμός παράδοσης.

Ο κ. Τσακιρίδης υποστηρίζει ότι η ποιότητα της αυτόνομης ανάπτυξης λογισμικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο οργάνωσης των AI agents. Στο CodeHero, όπως εξηγεί, πολλοί πράκτορες μπορούν να εργάζονται παράλληλα, με διαφορετικούς ρόλους και διαφορετικές ειδικεύσεις: άλλος στις βάσεις δεδομένων, άλλος στα γραφικά στοιχεία, άλλος στο design, άλλος στον έλεγχο και άλλος στη σύνοψη του context όταν μια συνομιλία έχει παραφορτωθεί. Αυτή η λογική δεν αντιμετωπίζει την AI ως έναν ενιαίο «παντογνώστη», αλλά ως ένα συντονισμένο σύνολο δυνατοτήτων. Κατά την κρίση του, η αξία βρίσκεται στη σωστή ανάθεση ρόλων, καθώς μόνο έτσι οι πολλαπλοί agents μπορούν να λειτουργήσουν παραγωγικά. Το CodeHero, σε αυτή την προσέγγιση, γίνεται ένας orchestrator εργασιών και όχι απλώς ένας generator κώδικα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στο ζήτημα των διασυνδέσεων, καθώς για πολλές επιχειρήσεις το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι να δημιουργηθεί μια εφαρμογή, αλλά να «μιλήσει» σωστά με τα υπάρχοντα συστήματα. Όπως σημειώνει, τα ανοιχτά πρωτόκολλα, τα APIs, οι βάσεις δεδομένων και οι τυπικές αρχιτεκτονικές διασύνδεσης είναι πεδία στα οποία τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη ισχυρή γνώση. Με κατάλληλη καθοδήγηση, η υλοποίηση διασυνδέσεων μπορεί να γίνει πολύ ταχύτερα, επιτρέποντας στην ομάδα να εστιάσει εκεί όπου υπάρχει πραγματική επιχειρησιακή αξία. Στη δική του οπτική, η επιχείρηση δεν πρέπει να αναλώνεται σε επαναλαμβανόμενη τεχνική εργασία, αλλά να επενδύει στον πυρήνα του αλγορίθμου και στη βελτίωση του αποτελέσματος για τον πελάτη. Εκεί αναδεικνύεται η έννοια της επιχειρησιακής εστίασης.

Στο πεδίο των master data, ο κ. Τσακιρίδης αναδεικνύει μια από τις πιο ουσιαστικές προκλήσεις του επιχειρησιακού λογισμικού: η πληροφορία συχνά φτάνει αλλοιωμένη, ασύντακτη ή τοποθετημένη σε λάθος πεδία. Όπως αναφέρει, ειδικά σε περιβάλλοντα μεταφορών και logistics, δεδομένα από προμηθευτές μπορεί να έρχονται σε διαφορετικές μορφές, μέσα από mail, σχόλια ή Excel, με αποτέλεσμα η ποιότητα της εισόδου να επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της απόφασης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η AI μπορεί να λειτουργήσει ως φίλτρο, να εντοπίσει προβληματικές εγγραφές και να μειώσει τον όγκο του χειροκίνητου ελέγχου. Παράλληλα, μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία εργαλείων για προμηθευτές ή συνεργάτες, ώστε η καταχώριση να γίνεται εξαρχής πιο σωστά. Εδώ, η ποιότητα δεδομένων γίνεται προϋπόθεση για κάθε αξιόπιστη αυτοματοποίηση.

Παράλληλα, το self-hosted μοντέλο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για επιχειρήσεις που ανησυχούν για τον έλεγχο κώδικα, δεδομένων και υποδομής. Ο κ. Τσακιρίδης υπογραμμίζει ότι πολλές cloud λύσεις είναι χρήσιμες για proof of concept, αλλά δεν επαρκούν πάντα για παραγωγικό κώδικα, μακροχρόνια συντήρηση και πλήρη έλεγχο. Στο μοντέλο που περιγράφει, τα δεδομένα και ο κώδικας μπορούν να παραμένουν στην υποδομή του πελάτη, ενώ η επιλογή παρόχων AI πρέπει να γίνεται με προσοχή, με πολιτικές μη διατήρησης δεδομένων, επιλογές data center εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυνατότητα αξιοποίησης τοπικών AI. Για τον ίδιο, το ζήτημα δεν είναι μόνο τεχνικό, αλλά στρατηγικό: αφορά την κυριαρχία δεδομένων και τη δυνατότητα της επιχείρησης να μειώσει την εξάρτηση από έναν πάροχο. Η αποφυγή vendor lock-in παρουσιάζεται ως βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας.

Ο κ. Τσακιρίδης εκτιμά ότι το CodeHero βρίσκεται ακόμη μπροστά από την εποχή του, αλλά βλέπει ιδιαίτερη προοπτική σε επιχειρήσεις που δεν είναι αμιγώς εταιρείες πληροφορικής, όπως εργοστάσια, logistics και οργανισμοί με εσωτερικό IT που χρειάζονται πολλά μικρά και μεσαία εργαλεία. Όπως εξηγεί, τέτοιες επιχειρήσεις μπορούν να μετατραπούν σε ένα είδος mini software house, χτίζοντας εφαρμογές για προσφορές, τιμολόγια, παραγγελίες, διασυνδέσεις ή εσωτερικές διαδικασίες. Υπογραμμίζει πως η πραγματική αξία της αυτόνομης ανάπτυξης δεν θα φανεί στο hype, αλλά στην πρόσβαση που δίνει σε μικρότερες επιχειρήσεις σε λύσεις που παλαιότερα είχαν υψηλό κόστος και μεγάλο χρόνο υλοποίησης. Το τελικό μήνυμα είναι ότι η AI μπορεί να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό όταν δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να δημιουργούν εργαλεία στα μέτρα τους.