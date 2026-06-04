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Πέμπτη, 4 Ιουνίου

Αναβάθμιση σε «Α-» για τον ΟΤΕ – Τι βλέπει η S&P για FTTH, ΔΕΗ και αγορά

Τέτη ΗγουμενίδηBy 2 Mins Read Focus - Ελληνική Αγορά Telecoms
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Η επέκταση των δικτύων οπτικών ινών από τη ΔΕΗ και η αυξημένη κινητικότητα στην αγορά τηλεπικοινωνιών δεν άλλαξαν την εικόνα που έχει η S&P Global Ratings για τον ΟΤΕ. Ο διεθνής οίκος αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της εταιρείας σε «Α-» από «BBB+», καθιστώντας την τη μοναδική ελληνική επιχείρηση με αξιολόγηση στην κατηγορία Α.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι υποδομές νέας γενιάς βρίσκονται στο επίκεντρο του ανταγωνισμού. Η S&P αναγνωρίζει ότι η ΔΕΗ εξελίσσεται σε σημαντικό παίκτη στην αγορά οπτικών ινών, με τη συνεχή επέκταση του δικτύου FTTH να δημιουργεί νέα δεδομένα κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Παρόλα αυτά, εκτιμά ότι ο ΟΤΕ θα διατηρήσει το προβάδισμά του τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία. Στη σταθερή ευρυζωνική αγορά διατηρεί περίπου το 53% των συνδέσεων, ενώ στην κινητή τηλεφωνία το μερίδιό του παραμένει κοντά στο 50%, παρά τον ανταγωνισμό από Nova και Vodafone.

Σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση παίζει η έκταση των υποδομών που έχει αναπτύξει ο Όμιλος. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 το δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι κάλυπτε περισσότερες από 2,1 εκατ. κατοικίες και επιχειρήσεις. Ο στόχος παραμένει η επέκταση της κάλυψης σε 2,4 εκατ. μέχρι το τέλος του έτους και σε περίπου 3,5 εκατ. έως το 2030.

Παράλληλα, ο ΟΤΕ συνεχίζει να επενδύει σε υπηρεσίες σταθερής ασύρματης πρόσβασης μέσω 5G. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αντιμετωπίζονται ως συμπληρωματική επιλογή για περιοχές όπου η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών απαιτεί περισσότερο χρόνο, διευρύνοντας τις δυνατότητες παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Η εταιρεία διατηρεί επίσης ισχυρή παρουσία στη συνδρομητική τηλεόραση, ενώ η δυνατότητα διάθεσης συνδυαστικών υπηρεσιών σταθερής, κινητής και τηλεόρασης θεωρείται ένα από τα στοιχεία που ενισχύουν την ανταγωνιστική της θέση. Στην κινητή τηλεφωνία, η αύξηση των συνδρομητών συμβολαίου συνεχίζει να στηρίζει τα έσοδα και να βελτιώνει το μείγμα της πελατειακής βάσης.

Πέρα από τη θέση του στην αγορά, καθοριστικός παράγοντας για την αναβάθμιση είναι η χρηματοοικονομική εικόνα του ΟΤΕ. Η S&P εκτιμά ότι η μόχλευση θα παραμείνει κοντά στο 0,5x την περίοδο 2026-2028, επίπεδο ιδιαίτερα χαμηλό για τα δεδομένα του κλάδου, ενώ προβλέπει ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να παράγει ισχυρές ταμειακές ροές παρά τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς.

Η S&P θεωρεί ότι ο ΟΤΕ μπορεί πλέον να αξιολογείται έως και τρεις βαθμίδες υψηλότερα από το ελληνικό Δημόσιο. Για την επόμενη τριετία εκτιμά ότι τα περιθώρια EBITDA θα κινηθούν μεταξύ 40% και 42%, παρά την αυξανόμενη ανταγωνιστική πίεση στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών.

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Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

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