ΕΠΑΦΟΣ: η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης επενδύει στη διαδραστική εκπαίδευση με 115 LG CreateBoard

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Η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ προχωρά σε μία σημαντική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών της υποδομών, επενδύοντας σε σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις. Συγκεκριμένα προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση 115 διαδραστικών οθονών LG CreateBoard.

Η καθημερινή διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια ζωντανή και διαδραστική εμπειρία με τις 115 οθόνες LG CreateBoard Monitor 86TR3DQ, διαγωνίου 86 ιντσών. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η εξαιρετικά φυσική απόκριση γραφής, η οποία προσομοιώνει την αίσθηση του χαρτιού, διευκολύνοντας το έργο των εκπαιδευτικών και διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.

Η εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη μελέτη, την προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, ενώ το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθεί και η εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού. Μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες των οθονών και τη βέλτιστη αξιοποίησή τους στην τάξη.

Η αξιοπιστία της LG, σε συνδυασμό με την 5ετή εγγύηση που συνοδεύει τον εξοπλισμό, διασφαλίζει τη μακροχρόνια και απρόσκοπτη λειτουργία των διαδραστικών συστημάτων, προσφέροντας στο σχολείο μία επένδυση με διαχρονική αξία.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος και CEO της εταιρείας ΕΠΑΦΟΣ, κ. Χρήστος Χαλδαιόπουλος, ανέφερε:

«Η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εκπαιδευτικής εξέλιξης, επενδύοντας στρατηγικά σε σύγχρονες τεχνολογίες που ενισχύουν τη μαθησιακή εμπειρία. Η επιλογή των διαδραστικών οθονών LG CreateBoard αναδεικνύει τη δέσμευσή του εκπαιδευτικού ιδρύματος να αξιοποιεί καινοτόμα εργαλεία προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στην ΕΠΑΦΟΣ, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία αυτή και υπερήφανοι που συμβάλλουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό ενός οργανισμού που διαχρονικά επενδύει στην ποιότητα και την πρόοδο της εκπαίδευσης».

Η ολοκλήρωση του έργου σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, διαδραστικό και ελκυστικό περιβάλλον μάθησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής.