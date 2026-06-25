DOTSOFT: ολοκληρωμένο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού στον Δήμο Τρίπολης

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Η DOTSOFT Α.Ε. αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου έργου ψηφιακού μετασχηματισμού για τον Δήμο Τρίπολης, το οποίο φέρνει σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις στην υπηρεσία των πολιτών, των επισκεπτών, των τοπικών επιχειρήσεων και των δημοτικών υπηρεσιών. Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση της καθημερινότητας, στην ενίσχυση της αποδοτικότητας του Δήμου και στη δημιουργία ενός πιο έξυπνου, ασφαλούς και βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος.

Το έργο περιλαμβάνει ένα σύνολο σύγχρονων ψηφιακών λύσεων που καλύπτουν κρίσιμους τομείς λειτουργίας του Δήμου: την ελεγχόμενη στάθμευση, την προβολή της πόλης και της τοπικής επιχειρηματικότητας, την ενεργειακή διαχείριση δημοτικών και σχολικών κτιρίων, καθώς και την προστασία των πληροφοριακών υποδομών από κυβερνοαπειλές με δυνατότητες ασφαλούς τηλε-εργασίας. Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις, ο Δήμος Τρίπολης θα αποκτήσει εργαλεία που αξιοποιούν δεδομένα, τεχνολογίες IoT, εφαρμογές κινητών συσκευών και σύγχρονες υποδομές ασφάλειας, συμβάλλοντας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Στον τομέα της αστικής κινητικότητας, θα υλοποιηθεί Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, το οποίο θα υποστηρίζει την καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει κεντρική εφαρμογή διαχείρισης ελεγχόμενης στάθμευσης και Δημοτικής Αστυνομίας, mobile app για τους πολίτες, mobile app για τη Δημοτική Αστυνομία, καθώς και εφαρμογή αιτήσεων αδειών στάθμευσης μονίμων κατοίκων. Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάσταση 84 μαγνητικών αισθητήρων ελέγχου κατάληψης θέσεων στάθμευσης και εξοπλισμό ελέγχου Δημοτικής Αστυνομίας

Με την υλοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, ο Δήμος θα μπορεί να διευκολύνει την αναζήτηση θέσεων, να υποστηρίζει τη νόμιμη στάθμευση, να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τους μόνιμους κατοίκους και να ενισχύει την επιχειρησιακή δυνατότητα της Δημοτικής Αστυνομίας. Η αξιοποίηση αισθητήρων θα επιτρέψει τη συλλογή δεδομένων από το πεδίο και την καλύτερη εποπτεία της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί Έξυπνος Οδηγός Πόλης με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων, ο οποίος θα λειτουργεί ως ψηφιακό εργαλείο προβολής της τοπικής οικονομίας και ανάδειξης της πόλης. Μέσω πλατφόρμας διαχείρισης και mobile / web εφαρμογής, πολίτες και επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση σε χρήσιμη πληροφορία για τοπικές επιχειρήσεις, σημεία ενδιαφέροντος και υπηρεσίες, ενώ οι επαγγελματίες της περιοχής θα αποκτήσουν ένα σύγχρονο κανάλι προβολής και διασύνδεσης με το κοινό.

Σημαντικό μέρος του έργου αφορά την ενεργειακή διαχείριση δημοτικών και σχολικών κτιρίων. Το έργο περιλαμβάνει πλατφόρμα διαχείρισης καθώς και τηλεμετρικό εξοπλισμό / ενεργειακούς αισθητήρες και συγκεκριμένα 4 συσκευές ανάγνωσης μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, 4 συσκευές ανάγνωσης μετρήσεων θερμοκρασίας ροής υγρών και 4 συσκευές ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης πετρελαίου.

Η εγκατάσταση της πλατφόρμας και του τηλεμετρικού εξοπλισμού θα επιτρέψει την παρακολούθηση κρίσιμων ενεργειακών δεδομένων, την καλύτερη κατανόηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων και την υποστήριξη παρεμβάσεων εξοικονόμησης. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος θα μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση των πόρων του, να ενισχύσει την ενεργειακή αποδοτικότητα των δημοτικών και σχολικών εγκαταστάσεων και να συμβάλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας, ενισχύοντας την ασφάλεια, την επιχειρησιακή συνέχεια και την ανθεκτικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου. Η λύση περιλαμβάνει δικτυακό λογισμικό προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις υποστηρίζοντας την προστασία του δικτύου, την ασφαλή πρόσβαση στα συστήματα και τη δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας.

Με την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Τρίπολης κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, επενδύοντας σε λύσεις που συνδυάζουν την τεχνολογία με την πρακτική αξία για τον πολίτη. Η DOTSOFT Α.Ε., αξιοποιώντας την εμπειρία της σε έργα έξυπνων πόλεων, ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογικών υποδομών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεχίζει να στηρίζει τους Δήμους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων που δημιουργούν πιο λειτουργικές, βιώσιμες και ασφαλείς πόλεις.