Η Cosmos Business Systems παρούσα στη νέα ψηφιακή εποχή του Ελληνικού Κτηματολογίου

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Στην πανηγυρική εκδήλωση για την έναρξη της νέας εποχής του Ελληνικού Κτηματολογίου, με τίτλο «Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή», παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή μορφή ενός από τα σημαντικότερα έργα διοικητικού μετασχηματισμού της χώρας.

Η Cosmos Business Systems, σταθερός συνεργάτης του Ελληνικού Κτηματολογίου από το 2006, είχε την τιμή να παρευρεθεί σε αυτήν τη σημαντική στιγμή για τη δημόσια διοίκηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, με την παρουσία του κ. Δημήτρη Δάφνη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και του κ. Γιώργου Κόκκαλη, Γενικού Διευθυντή Έργων του Ομίλου.

Η Cosmos Business Systems έχει συμβάλει στην επιτυχή λειτουργία του Κτηματολογίου, μέσω της υλοποίησης έργων μεγάλης κλίμακας, όπως η ψηφιοποίηση των Υποθηκοφυλακείων Πατρών, Κερκύρας και Παξών, η κατασκευή και λειτουργία Data Centers, η υποστήριξη κρίσιμων υποδομών κυβερνοασφάλειας, καθώς και πληθώρα έργων λογισμικού, δικτύων και τεχνικής υποστήριξης κατά τα τελευταία 20 χρόνια της συνεργασίας τους. Η σημερινή μετάβαση αποτελεί ορόσημο και ιστορικής σημασίας βήμα προς τη νέα ψηφιακή εποχή.

Η εκδήλωση ανέδειξε με σαφήνεια το μέγεθος της μεταρρύθμισης που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Όπως παρουσιάστηκε, το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει πλέον φτάσει στο 99% της κτηματογράφησης της επικράτειας, ενώ η χώρα αφήνει οριστικά πίσω της το παλαιό, αναχρονιστικό και κατακερματισμένο μοντέλο των υποθηκοφυλακείων και περνά σε ένα σύγχρονο, ενιαίο και κτηματοκεντρικό σύστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αποτελέσματα της εκτεταμένης ψηφιοποίησης των αρχείων, ενός έργου εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας, καθώς και στη μετάβαση του Ελληνικού Κτηματολογίου στο κυβερνητικό cloud, που θωρακίζει τη λειτουργικότητα, τη διαθεσιμότητα και την απόδοση των συστημάτων. Παρουσιάστηκε επίσης η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμες διαδικασίες, που επιταχύνει σημαντικά την επεξεργασία πράξεων και ενισχύει τη διαφάνεια, τον έλεγχο και την ποιότητα εξυπηρέτησης.

Στις τοποθετήσεις τους, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός αρμόδιος για το Κτηματολόγιο κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου κ. Αθανάσιος Λίπας και η Γενική Διευθύντρια κα Ολυμπία Μαρκέλλου ανέδειξαν τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αλλά και τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας της διοίκησης, των στελεχών, των εργαζομένων και των συνεργατών που στήριξαν την πορεία του έργου.

Τα βασικά highlights που παρουσιάστηκαν αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη νέα εικόνα του Ελληνικού Κτηματολογίου:

ολοκλήρωση της κτηματογράφησης στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας,

πάνω από 621 εκατομμύρια σελίδες ψηφιοποιημένων τίτλων και συναφών εγγράφων,

ψηφιοποιημένων τίτλων και συναφών εγγράφων, περισσότερες από 1 εκατομμύριο ψηφιακές πράξεις ,

, πάνω από 310 χιλιάδες εγγραπτέες πράξεις με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης,

με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, και διαρκής μείωση των εκκρεμοτήτων, με στόχο την πλήρη ολοκλήρωση του έργου έως το 2026.

Η Cosmos Business Systems παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη μεγάλων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού Δημοσίου, συμβάλλοντας με τεχνογνωσία, συνέπεια και μακρόπνοη στρατηγική στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, αποτελεσματικού και διαφανούς κράτους.