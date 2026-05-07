Η Salesforce παρουσιάζει το Headless 360

Η Salesforce, παγκόσμιος ηγέτης στο AI CRM, παρουσιάζει το Salesforce Headless 360, μία νέα προσέγγιση της πλατφόρμας της που δεν απαιτεί τη χρήση προγράμματος περιήγησης (browser). Επεκτείνοντας τις δυνατότητές της πέρα από την παραδοσιακή διεπαφή χρήστη (User Interface) και μετατρέποντας κάθε λειτουργία σε API, εργαλείο MCP ή εντολή CLI, η Salesforce επιτρέπει σε AI agents και προγραμματιστές να αλληλεπιδρούν απευθείας με τον «πυρήνα» της πλατφόρμας από οποιοδήποτε εξωτερικό περιβάλλον.

«Γιατί να χρειαστεί να συνδεθείτε ξανά στο Salesforce;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο συνιδρυτής της Salesforce, Parker Harris, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στην εποχή της «agentic enterprise», όπου χρήστες και AI agents συνεργάζονται αξιοποιώντας ένα κοινό σύστημα δεδομένων, ροών εργασιών (workflows) και αρχιτεκτονικής εμπιστοσύνης (trust layer), τα οποία είναι διαθέσιμα παντού.

Από το UI-first στο agent-first μοντέλο

Για περισσότερα από 25 χρόνια, η πλατφόρμα Salesforce λειτουργούσε ως ένα περιβάλλον όπου οι χρήστες διαχειρίζονταν δεδομένα και διαδικασίες μέσα από dashboards. Με το Headless 360, η εταιρεία περνά σε ένα agent-first μοντέλο, όπου οι ενέργειες πραγματοποιούνται απευθείας πάνω στα δεδομένα και τα workflows, ενώ οι εργασίες εκτελούνται μέσω APIs, εργαλείων και αυτοματισμών, αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή, χωρίς περιορισμούς από συγκεκριμένο περιβάλλον διεπαφής.

Νέες δυνατότητες για developers και ταχύτερη ανάπτυξη

Το Headless 360 ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες ανάπτυξης για προγραμματιστές και οργανισμούς:

Περισσότερα από 60 νέα MCP εργαλεία και 30+ έτοιμες δυνατότητες κώδικα επιτρέπουν άμεση αξιοποίηση δεδομένων και workflows, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ανάπτυξης.

Το DevOps Center MCP εισάγει τη δυνατότητα διαχείρισης deployments μέσω φυσικής γλώσσας, απλοποιώντας τη διαδικασία για τις τεχνικές ομάδες.

Το Agentforce Vibes 2.0 υποστηρίζει πολλαπλά AI μοντέλα (Claude, GPT-5) και επιτρέπει στους AI agents να λειτουργούν με πλήρη κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, των δεδομένων και των διαδικασιών της εταιρείας.

Η εγγενής υποστήριξη React δίνει ευελιξία στη δημιουργία πλήρως προσαρμοσμένων εμπειριών χρήστη.

Η συνομιλία ως νέο interface

Με το Agentforce Experience Layer, οι επιχειρησιακές λειτουργίες μεταφέρονται στα εργαλεία επικοινωνίας. Εγκρίσεις, workflows και λήψη αποφάσεων πραγματοποιούνται απευθείας μέσα σε περιβάλλοντα όπως Slack, mobile εφαρμογές ή άλλα κανάλια επικοινωνίας, χωρίς να απαιτείται μετάβαση σε ξεχωριστό σύστημα.

Έλεγχος, αξιοπιστία και διακυβέρνηση σε κλίμακα

Η Salesforce επενδύει στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των AI agents μέσω εργαλείων όπως: Testing Center και Custom Scoring για αξιολόγηση αποφάσεων πριν την κυκλοφορία, Observability και Session Tracing για ανάλυση συμπεριφοράς μετά την ανάπτυξη και Α/Β testing για συνεχή βελτιστοποίηση απόδοσης. Παράλληλα, το Agent Fabric ενοποιεί τη διαχείριση agents, εργαλείων και μοντέλων από διαφορετικές πλατφόρμες σε ένα ενιαίο περιβάλλον ελέγχου.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του context

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Headless 360 έγκειται στην ενοποιημένη αρχιτεκτονική της Salesforce, η οποία βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες. Το Data 360 που προσφέρει ενοποιημένα, αξιόπιστα δεδομένα, το Customer 360 για workflows και επιχειρησιακή λογική, το Agentforce για την ανάπτυξη και διαχείριση agents και το Slack ως περιβάλλον συνεργασίας.

Τέλος, το οικοσύστημα AgentExchange προσφέρει πρόσβαση σε χιλιάδες εφαρμογές και εργαλεία συνεργατών (όπως Google, Docusign και Notion), τα οποία ενεργοποιούνται εύκολα μέσω AI, δημιουργώντας ένα ανοιχτό και δυναμικό περιβάλλον γύρω από το Headless 360.