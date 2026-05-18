Η Anthropic περνά μπροστά από την OpenAI στις δαπάνες επιχειρήσεων για AI

Προβάδισμα έναντι της OpenAI στην υιοθέτηση επιχειρησιακής τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ απέκτησε για πρώτη φορά η Anthropic, με τα στοιχεία του Ramp AI Index για τον Μάιο του 2026 να εμφανίζουν το Claude μπροστά από το ChatGPT στις πληρωμές αμερικανικών επιχειρήσεων. Η υιοθέτηση της Anthropic αυξήθηκε τον Απρίλιο κατά 3,8%, φτάνοντας στο 34,4% των επιχειρήσεων, ενώ η OpenAI υποχώρησε κατά 2,9%, στο 32,3% της επιχειρησιακής υιοθέτησης.

Η μεταβολή καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η συνολική υιοθέτηση AI από επιχειρήσεις αυξήθηκε οριακά, κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 50,6%. Η Ramp, πλατφόρμα εταιρικών καρτών και χρηματοοικονομικού αυτοματισμού, παρακολουθεί μοτίβα δαπανών σε περισσότερες από 50.000 αμερικανικές επιχειρήσεις, μετρώντας πληρωμές μέσω εταιρικών καρτών και τιμολογίων για προϊόντα και υπηρεσίες AI.

Η άνοδος της Anthropic στην αγορά

Η εικόνα αλλάζει σημαντικά σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Τον Απρίλιο του 2025, η OpenAI κατείχε περίπου το 32% της επιχειρησιακής υιοθέτησης AI στα στοιχεία της Ramp, ενώ η Anthropic βρισκόταν κάτω από το 8%. Από τον Ιούνιο του 2023, όταν η υιοθέτηση της Anthropic ήταν μόλις 0,03%, η εταιρεία ανέβηκε στο 7,94% τον Απρίλιο του 2025 και στο 34,44% τον Απρίλιο του 2026.

Στο επίκεντρο αυτής της πορείας βρίσκεται το Claude Code, το agentic AI εργαλείο προγραμματισμού της εταιρείας, το οποίο περιγράφεται ως το ταχύτερα αναπτυσσόμενο προϊόν στην ιστορία της Anthropic. Πρόσφατη ανάλυση εκτιμά ότι το 4% των δημόσιων commits στο GitHub παγκοσμίως γράφεται από το Claude Code, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με έναν μήνα νωρίτερα.

Η υιοθέτηση αυξάνεται, η παραγωγικότητα υστερεί

Η άνοδος της Anthropic εντάσσεται σε μια ευρύτερη αύξηση της χρήσης AI στην αμερικανική εργασία. Έρευνα της Gallup, με βάση δείγμα 23.717 εργαζομένων στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2026, αναφέρει ότι για πρώτη φορά το 50% των απασχολουμένων ενηλίκων χρησιμοποιεί AI στον ρόλο του τουλάχιστον μερικές φορές τον χρόνο, από 46% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ωστόσο, τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι η επίδραση παραμένει περισσότερο εμφανής σε επίπεδο επιμέρους εργασιών παρά σε συνολικό μετασχηματισμό οργανισμών. Μόνο περίπου ένας στους δέκα εργαζομένους σε οργανισμούς που χρησιμοποιούν AI συμφωνεί έντονα ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εργασία. Η εικόνα αυτή συνδέεται με μελέτες σε επιχειρησιακό επίπεδο στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Αυστραλία, όπου διευθύνοντες σύμβουλοι αναφέρουν περιορισμένη ευρεία επίδραση στην παραγωγικότητα τα τελευταία τρία χρόνια.

Το κόστος δοκιμάζει το προβάδισμα

Παρά το προβάδισμα, η ανάλυση της Ramp δεν παρουσιάζει την Anthropic ως σταθερό νικητή. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ramp, Ara Kharazian, εντοπίζει τρεις βασικούς κινδύνους για τη θέση της εταιρείας: το αυξανόμενο κόστος, τους περιορισμούς υπολογιστικής ισχύος και το μοντέλο τιμολόγησης με βάση τα tokens, το οποίο ενίσχυσε την ανάπτυξή της αλλά μπορεί να δημιουργήσει πιέσεις στους πελάτες.

Η περίπτωση της Uber εμφανίζεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο CTO της εταιρείας ανέφερε ότι η Uber εξάντλησε ολόκληρο τον προϋπολογισμό AI για το 2026 μέσα σε τέσσερις μήνες, κυρίως λόγω Claude Code και Cursor. Οι μηνιαίες δαπάνες API για μηχανικούς αναφέρονται μεταξύ 500 και 2.000 δολαρίων ανά άτομο, ενώ η υιοθέτηση από τους μηχανικούς της Uber αυξήθηκε από 32% σε 84% μέσα σε λίγους μήνες.

Την ίδια ώρα, η αυξημένη ζήτηση φαίνεται να πιέζει την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Χρήστες έχουν αναφέρει διακοπές, όρια χρήσης και χαμηλότερη ικανοποίηση από τα αποτελέσματα του Claude, ενώ η Anthropic έχει προχωρήσει σε επανακαθορισμό ορίων χρήσης. Η εταιρεία έχει επίσης συνάψει συμφωνία υπολογιστικής ισχύος με τη SpaceX για πρόσβαση σε πάνω από 300 megawatts νέας χωρητικότητας στο data center Colossus 1 στο Μέμφις.

Ο ανταγωνισμός παραμένει ανοιχτός

Η OpenAI διατηρεί σημαντικά πλεονεκτήματα, παρά την υποχώρηση στα στοιχεία της Ramp. Το ChatGPT έφτασε τα 900 εκατ. εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες έως τον Μάρτιο του 2026, ενώ τα επιχειρησιακά έσοδα αντιστοιχούν πλέον σε πάνω από το 40% των συνολικών εσόδων της OpenAI και προβλέπεται να φτάσουν σε ισορροπία με τα καταναλωτικά έσοδα έως το τέλος του 2026.

Πιο άμεση απειλή για την Anthropic θεωρείται το Codex της OpenAI, το οποίο εκτελεί πολλές από τις ίδιες εργασίες με το Claude Code σε χαμηλότερη τιμή. Στο ίδιο πλαίσιο, η ανάπτυξη φθηνότερων open-source μοντέλων μέσω πλατφορμών AI inference δίνει στις επιχειρήσεις εναλλακτικές επιλογές για εργασίες που δεν απαιτούν δυνατότητες frontier models.

Η Anthropic επιχειρεί να μειώσει τα εμπόδια διανομής μέσω συνεργασιών και υποδομών. Η AWS παρουσίασε το Claude Platform on AWS, δίνοντας σε επιχειρήσεις πρόσβαση στην native πλατφόρμα της Anthropic μέσω υφιστάμενων credentials, χρέωσης και ελέγχων πρόσβασης. Παράλληλα, η Anthropic έχει ανακοινώσει συμφωνίες υπολογιστικής ισχύος αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων με Amazon, Google, Microsoft, Nvidia και άλλους, αν και σημαντικό μέρος αυτής της χωρητικότητας δεν αναμένεται πριν από τα τέλη του 2026 ή το 2027.

Το βασικό ερώτημα για την αγορά είναι αν το προβάδισμα της Anthropic αντανακλά διατηρήσιμη επιχειρησιακή μετατόπιση ή μια γρήγορη αλλαγή προτίμησης σε μια αγορά με χαμηλό κόστος εναλλαγής μεταξύ μοντέλων. Τα στοιχεία της Ramp δείχνουν ότι η εταιρεία κέρδισε μέσα σε δώδεκα μήνες έδαφος που συνήθως απαιτεί χρόνια στο επιχειρησιακό λογισμικό, αλλά οι ίδιες συνθήκες που επέτρεψαν την άνοδό της μπορούν να επιταχύνουν και την ανατροπή της.