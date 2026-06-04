Η NGMN ζητά απλούστερη προσέγγιση στη μετάβαση προς το 6G

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Πιο περιορισμένες και έγκαιρα συμφωνημένες επιλογές μετάβασης ζητά η NGMN Alliance για το 6G, θέτοντας το Multi-RAT Spectrum Sharing ως βασική λύση και προειδοποιώντας ότι η υπερβολική πολυπλοκότητα μπορεί να οδηγήσει σε κατακερματισμό της αγοράς. Σε δύο νέες δημοσιεύσεις, ο οργανισμός εξετάζει την αρχιτεκτονική, τη μετάβαση και το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της επόμενης γενιάς δικτύων, με έμφαση στην ανάγκη για απλούστερα πρότυπα, καλύτερη επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων υποδομών και σαφή εμπορική αξία από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης.

Οι δημοσιεύσεις δόθηκαν στη δημοσιότητα σε συνδυασμό με την ολομέλεια του 3GPP στη Σιγκαπούρη, στις 8-12 Ιουνίου, και ενόψει της περιόδου Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2026 για τη φάση μελέτης του 6G. Η NGMN αναφέρει ότι αυτή η περίοδος είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση των βάσεων των πρώτων αναπτύξεων, ενώ οι τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς τοποθετούν την εμπορική εισαγωγή τυποποιημένων δυνατοτήτων 6G στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2030.

Η μετάβαση στο 6G και το MRSS

Η πρώτη δημοσίευση, με τίτλο «6G Architecture and Migration Options – An Operator View», αξιολογεί επιλογές αρχιτεκτονικής και μετάβασης για το RAN και το core network, με στόχο να εντοπιστούν έγκαιρα οι καταλληλότερες λύσεις. Η NGMN δίνει ιδιαίτερη σημασία στα διδάγματα από το 5G, όπου η μεγάλη προαιρετικότητα, οι διαφορετικές αρχιτεκτονικές επιλογές και η καθυστερημένη σύγκλιση σε μοντέλα μετάβασης επιβάρυναν τον χρόνο εισόδου στην αγορά και οδήγησαν σε υλοποιήσεις που χρειάστηκαν μεταγενέστερες αναβαθμίσεις.

Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκεται το MRSS, το οποίο αντιμετωπίζεται ως η βασική λύση μετάβασης, προκειμένου να περιοριστεί ο κατακερματισμός σε συσκευές, RAN και core network. Η NGMN ζητά περαιτέρω μελέτη της πραγματικής απόδοσης και της εφικτότητας υλοποίησης του MRSS, επισημαίνοντας ότι η απόδοσή του πρέπει να βελτιωθεί σε σχέση με το 4G-5G Dynamic Spectrum Sharing. Η σχετική εργασία αφορά, μεταξύ άλλων, την αποδοτικότητα, το control channel overhead, τη δυναμική κατανομή μεταξύ χρηστών 5G και 6G, το dynamic baseband resource sharing, τη στήριξη FDD και TDD φάσματος και το 6G carrier aggregation.

Περιορισμένες εναλλακτικές και ρεαλιστικό κόστος

Οι εναλλακτικές επιλογές, όπως Dual Connectivity και Dual Stack λύσεις, εξετάζονται ως πιθανές προσεγγίσεις, αλλά η NGMN τονίζει ότι θα πρέπει να προχωρήσουν μόνο εφόσον καλύπτουν σαφώς προσδιορισμένα κενά ανάπτυξης που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το MRSS. Στο ίδιο πλαίσιο, η δημοσίευση υπογραμμίζει ότι οι πρώτες αναπτύξεις 6G δεν πρέπει να είναι κατώτερες από ένα σημείο αναφοράς 5G-Advanced σε όρους user throughput, latency, κόστους και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας.

Η πλευρά των παρόχων συνδέει επίσης τις αποφάσεις αρχιτεκτονικής με την πραγματικότητα του εξοπλισμού και του κόστους. Οι αρχικές επιλογές σχεδιασμού του 6G RAT θα πρέπει να επιτρέπουν ρεαλιστικές εκτιμήσεις για την επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού, τις διαδρομές αναβάθμισης και τις «6G-ready» αναπτύξεις. Παράλληλα, οι λύσεις μετάβασης και αρχιτεκτονικής καλούνται να στηρίζουν κλιμακούμενα πολυπρομηθευτικά οικοσυστήματα, cloud-based αναπτύξεις και μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης και το Release 21

Η δεύτερη δημοσίευση, «6G Deployment Timeframe Considerations – An Operator View», αποτυπώνει μια συγκεντρωτική εικόνα από μεγάλους παρόχους σε διαφορετικές περιοχές για τους χρονικούς περιορισμούς που συνδέονται με την εισαγωγή του 6G. Η εμπορική διαθεσιμότητα υπηρεσιών θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των προδιαγραφών, κυρίως στο 3GPP, από τη διαθεσιμότητα δικτυακού εξοπλισμού και συσκευών και από τις αποφάσεις ανάπτυξης και εμπορικής διάθεσης των παρόχων σε κάθε χώρα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο 3GPP Release 21, το οποίο θα αποτελέσει την πρώτη ανακοινωμένη προδιαγραφή 6G. Η NGMN υποστηρίζει ότι οι απαιτούμενες προδιαγραφές για RAN και core network πρέπει να παραδοθούν σε ενιαία φάση, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη πλήρους συστήματος χωρίς διαδοχικά στάδια που αυξάνουν την πολυπλοκότητα και προκαλούν σύγχυση στην αγορά. Το κείμενο αναφέρει ακόμη ότι θα πρέπει να εξεταστεί η παράταση της ολοκλήρωσης του Release 21, εάν εντοπιστεί κίνδυνος λήψης αποφάσεων με αρνητικές επιπτώσεις για τον κλάδο.

Οι θέσεις των στελεχών της NGMN

Ο Laurent Leboucher, Chairman of the NGMN Alliance Board και Orange Group CTO and EVP Networks, δήλωσε ότι η μετάβαση στο 6G θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες μόνο εφόσον ο κλάδος δώσει προτεραιότητα σε διαδρομές μετάβασης που αξιοποιούν τα υφιστάμενα δικτυακά περιουσιακά στοιχεία, μειώνουν την επιχειρησιακή πολυπλοκότητα και προσφέρουν απτά οφέλη από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, η διάθεση επαρκούς χρόνου στη διαδικασία είναι κρίσιμη, καθώς διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος περιττής πολυπλοκότητας και μακροπρόθεσμων προκλήσεων.

Ο Greg McCall, Chief Networks Officer της BT και NGMN Board Director, εστίασε στην ανάγκη οι αποφάσεις αρχιτεκτονικής να συνδέουν το κόστος με ρεαλιστική αξιολόγηση της επαναχρησιμοποίησης εξοπλισμού και να επιτρέπουν κλιμακούμενα, πολυπρομηθευτικά οικοσυστήματα. Ο Guangyi Liu, Chief Expert της China Mobile και NGMN Board Director, σημείωσε ότι οι επιλογές μετάβασης πρέπει να περιοριστούν, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που καθυστέρησαν τον χρόνο εισόδου στην αγορά στο 5G, ενώ η Anita Döhler, CEO της NGMN, ανέφερε ότι οι σημερινές αποφάσεις γύρω από την τυποποίηση και την αρχιτεκτονική θα διαμορφώσουν το συνολικό οικοσύστημα 6G και την ικανότητά του να προσφέρει αξία στους πελάτες.