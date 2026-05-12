Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ: δωρεάν δράσεις την παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και τη διεθνή ημέρα μουσείων

Δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις για το ευρύ κοινό και επιλεγμένους κοινωνικούς φορείς διοργανώνει το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών (17/05) και τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων (18/05). Οι δράσεις για το ευρύ κοινό θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Μουσείου, το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, και θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εικαστικά εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις, ομαδικές ξεναγήσεις και εργαστήρια STEM. Παράλληλα, την Παρασκευή 15 Μαΐου και τη Δευτέρα 18 Μαΐου, το Μουσείο θα επισκεφθεί το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο Μοσχάτο και το «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας», υλοποιώντας ειδικά σχεδιασμένες δημιουργικές και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά.

Εμπνευσμένες από τη φετινή θεματική του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», οι φετινές δράσεις του Μουσείου έχουν στόχο να αναδείξουν τον καθοριστικό ρόλο της επικοινωνίας και των τηλεπικοινωνιών στη σύνδεση ανθρώπων και κοινοτήτων, προωθώντας τον διάλογο, τη συμπερίληψη και την κοινωνική συνοχή.

Δράσεις για το ευρύ κοινό

Το Σαββατοκύριακο 16-17 Μαΐου, το Μουσείο ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται παιδιά και οικογένειες με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων. Μεταξύ άλλων, οι μικροί φίλοι θα απολαύσουν τη θεατρική παράσταση «Κλήση από τον Ισημερινό» (Σάββατο 16/5, 10:30–12:00, για παιδιά 8–14 ετών), καθώς και τα STEM εργαστήρια «Σήματα με Φως» (Σάββατο 16/5 & Κυριακή 17/5, 10:30–12:00, για παιδιά 6–8 ετών) και «Ρομπότ στον δρόμο» (Σάββατο 16/5 & Κυριακή 17/5, 12:30–14:00, για παιδιά 9–12 ετών), μέσα από τα οποία θα γνωρίσουν τον κόσμο της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης και των «έξυπνων» τεχνολογιών. Μέσα από το κουκλοθέατρο «Συνάντηση με ένα περιστέρι» (Σάββατο 16/5, 13:00–14:30, για παιδιά 6–8 ετών), οι μικροί επισκέπτες θα παρακολουθήσουν μια ιστορία για τη δύναμη της επικοινωνίας, ενώ στο εικαστικό εργαστήρι «Εφευρέσεις που ένωσαν τον κόσμο μας» (Κυριακή 17/5, 11:00–12:30 & 13:00–14:30, για παιδιά 7–12 ετών) θα γνωρίσουν τις σημαντικότερες τηλεπικοινωνιακές εφευρέσεις που διαμόρφωσαν τον κόσμο μας, όπως είναι σήμερα. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με ομαδική ξενάγηση (Σάββατο 16/5 & Κυριακή 17/5, 14:30–15:30, για ενήλικες και παιδιά άνω των 10 ετών) στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου, σε ένα ταξίδι στην ιστορία της επικοινωνίας, από την αρχαιότητα έως τον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις δράσεις του Μουσείου εδώ.

Δράσεις για τα παιδιά του «Χαμόγελου του Παιδιού» και του «Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας»

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ επεκτείνει τις δράσεις του πέρα από τον χώρο του Μουσείου, πραγματοποιώντας επισκέψεις στο «Χαμόγελο του Παιδιού» στο Μοσχάτο και στο «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας» στις 15 και 18 Μαΐου, αντίστοιχα. Μέσα από το εικαστικό εργαστήρι «Χαμογελαστά Τυπώματα», τα παιδιά θα ταξιδέψουν στην ιστορία της ψηφιακής επικοινωνίας, θα γνωρίσουν την αισθητική της pop art και θα δημιουργήσουν πολύχρωμα έργα, εμπνευσμένα από τη δύναμη της επικοινωνίας και της ανθρώπινης σύνδεσης.

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ λειτουργεί εδώ και 36 χρόνια, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών, καθώς και τη συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ στην τεχνολογική πρόοδο της χώρας. Οι συλλογές του περιλαμβάνουν περισσότερα από 37.000 τεκμήρια (αντικείμενα και αρχειακό υλικό). Με τη συμμετοχή του στον εορτασμό της ICOM 2026, το Μουσείο αναδεικνύει τον ρόλο του ως σύγχρονος πολιτιστικός οργανισμός, αξιοποιώντας την τεχνολογία, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου, της συνεργασίας και της σύνδεσης μεταξύ ανθρώπων και κοινοτήτων.