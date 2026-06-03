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Το Freenow by Lyft παρουσιάζει την Έκθεση Βιωσιμότητας 2025, αποτυπώνοντας το όραμά του για ένα πιο βιώσιμο, ασφαλές και προσβάσιμο μέλλον στις αστικές μετακινήσεις.

Για περισσότερα από 17 χρόνια στην Ευρώπη και 15 χρόνια στην Ελλάδα, το Freenow αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αγοράς ταξί, συνδέοντας καθημερινά επιβάτες με επαγγελματίες οδηγούς και συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου. Σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για τις αστικές μετακινήσεις, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που στηρίζουν τη μετάβαση σε πιο καθαρές, βιώσιμες και προσβάσιμες μορφές κινητικότητας.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για το Freenow, καθώς η εξαγορά του από τη Lyft σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής, με κοινό όραμα τη δημιουργία πιο βιώσιμων, ασφαλών και συνδεδεμένων πόλεων για όλους. Η φετινή Έκθεση Βιωσιμότητας βασίζεται σε πέντε στρατηγικούς πυλώνες: την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ασφάλεια οδηγών και επιβατών, τη στήριξη των επαγγελματιών οδηγών ταξί, την προστασία προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια πληροφοριών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μετάβαση προς πιο βιώσιμες μετακινήσεις συνεχίστηκε με σταθερό ρυθμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης για το 2025:

51% των συνολικών διαδρομών πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτροκίνητα οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 4 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση.

των συνολικών διαδρομών πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτροκίνητα οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 4 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση. 69% των νέων οχημάτων που προστέθηκαν στο app ήταν ηλεκτροκίνητα.

των νέων οχημάτων που προστέθηκαν στο app ήταν ηλεκτροκίνητα. 28% περισσότερες πόλεις προσφέρουν πλέον επιλογές πράσινων μετακινήσεων.

περισσότερες πόλεις προσφέρουν πλέον επιλογές πράσινων μετακινήσεων. 61% των διαδρομών Freenow for Business πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτροκίνητα οχήματα.

των διαδρομών Freenow for Business πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτροκίνητα οχήματα. 79% των κοινόχρηστων διαδρομών πραγματοποιήθηκαν με πλήρως ηλεκτρικά οχήματα.

Στην Ελλάδα, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Freenow, το 88% των διαδρομών εξακολουθεί να πραγματοποιείται με οχήματα εσωτερικής καύσης, γεγονός που αναδεικνύει τόσο το μέγεθος της πρόκλησης όσο και τις δυνατότητες ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης τα επόμενα χρόνια. Την ίδια στιγμή, η εφαρμογή του Ελληνικού Κλιματικού Νόμου δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο για τον κλάδο, καθώς από τον Ιανουάριο του 2026 όλα τα νέα ταξί που θα αδειοδοτούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών.

Η Αθήνα καταγράφει ήδη τα πρώτα σημάδια προόδου, με το ποσοστό ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην πλατφόρμα να φτάνει το 11%, παρουσιάζοντας αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση.

Στην Ελλάδα, όπου η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον κλάδο των ταξί, το Freenow επενδύει σε πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την πρόσβαση των επαγγελματιών οδηγών σε πιο βιώσιμες λύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία με το ZAP Taxi Club, που συνδυάζει λύσεις χρηματοδότησης και πρόσβαση σε υποδομές φόρτισης, με στόχο την ένταξη 100 ηλεκτρικών ταξί έως το τέλος του 2026.

Η βιωσιμότητα για το Freenow δεν περιορίζεται μόνο στο περιβάλλον, αλλά αφορά και την καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Το 2025:

99,99% των διαδρομών ολοκληρώθηκαν χωρίς να αναφερθεί περιστατικό ασφάλειας.

των διαδρομών ολοκληρώθηκαν χωρίς να αναφερθεί περιστατικό ασφάλειας. 90% ήταν το ποσοστό διατήρησης οδηγών σε κάθε αγορά.

ήταν το ποσοστό διατήρησης οδηγών σε κάθε αγορά. +3% αυξήθηκαν τα διαθέσιμα οχήματα προσβάσιμα σε αναπηρικά αμαξίδια.

αυξήθηκαν τα διαθέσιμα οχήματα προσβάσιμα σε αναπηρικά αμαξίδια. 5,4 εκατ. ευρώ συγκεντρώθηκαν για συνεργαζόμενες ΜΚΟ μέσω της λειτουργίας Κοινωνικής Συνεισφοράς σε όλη την Ευρώπη.

συγκεντρώθηκαν για συνεργαζόμενες ΜΚΟ μέσω της λειτουργίας Κοινωνικής Συνεισφοράς σε όλη την Ευρώπη. 45% του προσωπικού είναι γυναίκες, ενώ 36% των διοικητικών στελεχών είναι επίσης γυναίκες.

του προσωπικού είναι γυναίκες, ενώ 36% των διοικητικών στελεχών είναι επίσης γυναίκες. 55+ εθνικότητες συνθέτουν την ομάδα του Freenow.

Με την Έκθεση Βιωσιμότητας 2025, το Freenow επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση πόλεων με λιγότερους ρύπους, περισσότερες επιλογές μετακίνησης και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους, στηρίζοντας παράλληλα την ελληνική αγορά ταξί στη μετάβαση προς το μέλλον της κινητικότητας.

Γιατί οι μετακινήσεις δεν αφορούν μόνο το πώς φτάνουμε κάπου. Αφορούν τις πόλεις στις οποίες ζούμε, τον αέρα που αναπνέουμε και το μέλλον που θέλουμε να αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Και το Freenow θέλει κάθε διαδρομή να μας φέρνει λίγο πιο κοντά σε αυτό το μέλλον.