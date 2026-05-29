Η Samsung στηρίζει μαθητικές ιδέες με κοινωνικό αντίκτυπο

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Η τεχνολογία, η δημιουργικότητα και η κοινωνική καινοτομία βρέθηκαν στο επίκεντρο του 5ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Skills Clubs – Solve for Tomorrow, με τη Samsung Electronics Hellas να δίνει για ακόμη μία χρονιά βήμα σε μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα να παρουσιάσουν ιδέες με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Ο τελικός του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στον Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συγκεντρώνοντας μαθητές, εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους φορέων που μοιράζονται ένα κοινό όραμα: την ενδυνάμωση της νέας γενιάς μέσα από τις δεξιότητες του αύριο. Μέσα από την παγκόσμια εκπαιδευτική πρωτοβουλία Samsung Solve for Tomorrow, η Samsung Electronics Hellas στηρίζει πρόγραμμα Skills Clubs, το οποίο υλοποιείται από το British Council με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Φέτος, περισσότεροι από 500 μαθητές και 100 εκπαιδευτικοί από σχολεία όλης της Ελλάδας συμμετείχαν στο πρόγραμμα Solve for Tomorrow, αναπτύσσοντας ιδέες κοινωνικής καινοτομίας μέσα από τη μεθοδολογία design thinking. Στον τελικό συμμετείχαν 10 ομάδες από 9 σχολεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Αθήνα, Ύδρα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Σύρος, Κρήτη). Τα 9 σχολεία εκπροσώπησαν 47 μαθητές και 19 εκπαιδευτικοί. Οι μαθητές παρουσίασαν λύσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία και τον αθλητισμό, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική καινοτομία για να απαντήσουν σε σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις.

Ο Πρόεδρος της Samsung Electronics Hellas, Hansoo Kim, συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες και δήλωσε σχετικά: «Στη Samsung πιστεύουμε ότι η καινοτομία έχει πραγματική αξία μόνο όταν βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων και φέρνει τις κοινότητες πιο κοντά. Μέσα από το πρόγραμμα Samsung Solve for Tomorrow θέλουμε να δώσουμε στους νέους τη δυνατότητα να σκέφτονται δημιουργικά, να συνεργάζονται και να πιστεύουν ότι ακόμη και μία ιδέα μπορεί να δημιουργήσει θετική αλλαγή. Βλέποντας το πάθος και τη δημιουργικότητα όλων των ομάδων σήμερα, νιώθω πραγματικά αισιόδοξος για το μέλλον».

Τις ιδέες των μαθητικών ομάδων αξιολόγησε επιτροπή εκπροσώπων από τον χώρο της εκπαίδευσης, της βιωσιμότητας και της τεχνολογίας, αποτελούμενη από τη Δρ. Σοφία Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης & Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, τη Σοφία Αξωνίδη, Mobilization Associate του WWF Ελλάς, και τον Αιμίλιο Χαλαμανδάρη, Επικεφαλής του τμήματος Text-To-Speech και Έρευνας και Ανάπτυξης της Samsung Electronics Hellas.

Το βραβείο για την πιο ολοκληρωμένη ιδέα, συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο €1.500, απέσπασε το ΕΝΕΕΓΥΛ Σύρου για την πρόταση «Syros on the Go», μια ψηφιακή εφαρμογή – έξυπνο οδηγό μετακίνησης για τη Σύρο, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της ηχορύπανσης και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων.

«Η διάκριση της ομάδας μας, έδειξε για άλλη μια φορά πως όταν το ομαδικό πνεύμα, η εμπιστοσύνη και η δημιουργικότητα συναντιούνται, οι ιδέες μπορούν πραγματικά να ξεχωρίσουν. Είμαστε υπερήφανοι που είδαμε τις μαθήτριες μας να εξελίσσονται, να συνεργάζονται και να παρουσιάζουν με αυτοπεποίθηση μια τόσο ολοκληρωμένη ιδέα», δήλωσε ο Μαυροειδής Παυλάκος, Διευθυντής ΕΝΕΕΓΥ-Λ Σύρου, ενώ οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί Κυριακή Κούκουζα, Σταυρούλα Καψοκόλη, Άννα Ηλιοπούλου, Μαρίλια Κωτσή συμπλήρωσαν : «Τα κορίτσια μας επιβεβαίωσαν ότι όταν δίνονται οι κατάλληλες ευκαιρίες, όλοι οι μαθητές έχουν ίσο δικαίωμα στην επιτυχία! Μας γέμισαν περηφάνια, σπάζοντας κάθε στερεότυπο!».

Επιπλέον, απονεμήθηκαν τα εξής βραβεία:

Βραβείο Καινοτομίας στο 1ο Γυμνάσιο Νέας Ευκαρπίας για την ιδέα «Βοήθεια & Μνήμη», ένα έξυπνο ρολόι με GPS που υποστηρίζει άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους.

στο 1ο Γυμνάσιο Νέας Ευκαρπίας για την ιδέα «Βοήθεια & Μνήμη», ένα έξυπνο ρολόι με GPS που υποστηρίζει άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους. Βραβείο Βιωσιμότητας στο Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού για την ψηφιακή πλατφόρμα συνεργατικής μάθησης «EcoMinds».

στο Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού για την ψηφιακή πλατφόρμα συνεργατικής μάθησης «EcoMinds». Βραβείο Κοινωνικού Αντικτύπου στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης για την πρόταση «Refugees, Reuse, Recycle, Replay (4R-Business)».

στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης για την πρόταση «Refugees, Reuse, Recycle, Replay (4R-Business)». Βραβείο Αθλητισμού και Τεχνολογίας στο ΓΕΛ Ύδρας για την πρωτοβουλία «Hydra Active Commons», που συνδυάζει τη φυσική ευεξία, τον βιώσιμο τουρισμό και τις ψηφιακές εμπειρίες ξενάγησης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Διευθύντρια του British Council, Αναστασία Ανδρίτσου, ευχαρίστησε το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και τη Samsung για τη διαρκή υποστήριξή τους στο πρόγραμμα ενώ, απευθυνόμενη στους μαθητές, σημείωσε: «Αυτό που μετράει είναι, η διαδρομή και οι δεξιότητες που αναπτύσσετε μέσα από όλη τη διαδικασία του προγράμματος, που θα σας βοηθήσουν την επόμενη μέρα στις σχολικές σας δραστηριότητες, τις σπουδές σας, την εργασία σας, αλλά και στην προσωπική σας ανάπτυξη».

«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αντιλαμβανόμαστε ότι η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο στη μετάδοση γνώσεων, αλλά και στην καλλιέργεια ανθρώπων που μπορούν να σκέφτονται δημιουργικά, να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και να δρουν με ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, Εύα Λιανού.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί δήλωσαν για την εμπειρία τους:

«Είμαστε ενθουσιασμένες για τη δημιουργική διαδικασία που ζήσαμε από το πρώτο σεμινάριο μέχρι και την κατάκτηση του βραβείου της πιο ολοκληρωμένης ιδέας. Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς και φορείς που πίστεψαν στις δυνάμεις μας», Ομάδα Hermes ΕΝΕΕΓΥ-Λ Σύρου.

«Για εμένα αυτός ο διαγωνισμός ήταν μια μοναδική εμπειρία και πιστεύω πως τέτοιες δράσεις είναι πολύ σημαντικές τόσο για τους μαθητές όσο και για την κοινωνία γενικότερα», Μαθήτρια Γ’ τάξης 1ου Γυμνασίου Βύρωνα.

«Είχα την τύχη να παρακολουθήσω από κοντά τις μαθήτριές μας να ξεπερνούν τους φόβους τους, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε ολοκληρωμένες προτάσεις με κοινωνικό αντίκτυπο. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, τις είδα να ωριμάζουν, να αποκτούν αυτοπεποίθηση και να ανακαλύπτουν δυνατότητες που ίσως οι ίδιες δεν γνώριζαν ότι διέθεταν. Πέρα από τις γνώσεις και τις δεξιότητες, ο διαγωνισμός τους χάρισε κάτι ακόμη πιο πολύτιμο: την πίστη ότι η νεανική δημιουργικότητα μπορεί πραγματικά να συμβάλει σε έναν καλύτερο κόσμο», Βασιλική Παπαϊωάννου, Διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Βύρωνα.

«Η καινοτομία ξεκινά από τη συνεργασία. Το βραβείο αυτό ανήκει σε όλες τις μαθήτριες που τόλμησαν να ονειρευτούν», εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυμνάσιο Νέας Ευκαρπίας.

Τέλος, η Δρ.Σοφία Παπαδημητρίου, αφού συνεχάρη τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς επεσήμανε: «Είναι ένας μοναδικός διαγωνισμός που συνδυάζει τις δεξιότητες με την καινοτομία και τον κοινωνικό της αντίκτυπο. Προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία στους μαθητές και τις μαθήτριες να εκφράσουν τις σκέψεις τους και τις ευρηματικές τους ιδέες, να συνεργαστούν, να καλλιεργήσουν την υπευθυνότητα και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά».

Με τη λήξη του φετινού διαγωνισμού, το Skills Clubs – Solve for Tomorrow συνεχίζει να ενθαρρύνει τη νέα γενιά να αξιοποιεί τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την τεχνολογία για την ανάπτυξη λύσεων με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.