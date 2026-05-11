Η EPSILONNET στην 1η Συνδιάσκεψη Λογιστών – Φοροτεχνικών – Οικονομολόγων Επιμελητηρίων Ελλάδας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου στα Ιωάννινα η 1η Συνδιάσκεψη Λογιστών – Φοροτεχνικών – Οικονομολόγων εκλεγμένων στα Επιμελητήρια Ελλάδας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου από όλη τη χώρα. Η EPSILONNET συμμετείχε ως χορηγός της διοργάνωσης, στηρίζοντας έμπρακτα έναν νέο θεσμό διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για το παρόν και το μέλλον του λογιστικού και οικονομικού επαγγέλματος.

Στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης πραγματοποιήθηκαν θεματικά panels για την οικονομία, τη φορολογία, τον έλεγχο, τον ρόλο του σύγχρονου λογιστή, τη νέα ψηφιακή εποχή, καθώς και ζητήματα που αφορούν το Γ.Ε.ΜΗ. και τη δέουσα επιμέλεια.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκε η αυξανόμενη ανάγκη των επιχειρήσεων και των λογιστικών γραφείων για σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που ενισχύουν την αυτοματοποίηση, τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τη συνολική παραγωγικότητα.

Η διοργάνωση ανέδειξε, παράλληλα, την ανάγκη ενίσχυσης του θεσμικού ρόλου των λογιστών – φοροτεχνικών και οικονομολόγων, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματικών φορέων, επιχειρήσεων και Πολιτείας για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας.

Η συμμετοχή της EPSILONNET επιβεβαιώνει τη διαρκή επένδυση του Ομίλου στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών που υποστηρίζουν ουσιαστικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων, ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και της φορολογικής διοίκησης.

Ο κ. Πέτρος Κοραλής, Εμπορικός Διευθυντής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων EPSILONNET, δήλωσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και τον ρόλο του λογιστή και οικονομολόγου. Στην EPSILONNET επενδύουμε διαρκώς σε λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις και τα λογιστικά γραφεία να λειτουργούν με μεγαλύτερη ταχύτητα, αυτοματοποίηση και συμμόρφωση, ανταποκρινόμενα αποτελεσματικά στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.»