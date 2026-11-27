Λίγους μήνες πριν από την ιστορική για τη χώρα μας αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, Αδριανός Γολέμης, συναντήθηκε σήμερα, 27 Νοεμβρίου, με μαθητές και μαθήτριες από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Στην εκπαιδευτική ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Τρικάλων, συμμετείχε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Περισσότεροι από 1.500 μαθητές και μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Αδριανό Γολέμη, να γνωρίσουν τις απαιτήσεις της προετοιμασίας ενός αστροναύτη, να ενημερωθούν για την επικείμενη αποστολή του και να ανακαλύψουν πώς η διαστημική έρευνα συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής στη Γη.

Η εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Συζήτηση με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη» συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και του Δήμου Τρικκαίων.

Μέσα από την παρουσίαση της επικείμενης διαστημικής αποστολής, την προβολή βίντεο, την ανοιχτή συζήτηση με τον Αδριανό Γολέμη και ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων, οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν βιωματικά τον κόσμο της διαστημικής εξερεύνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), αναδεικνύοντας πώς οι γνώσεις που αποκτούν τα παιδιά στη σχολική αίθουσα, στη Φυσική, τα Μαθηματικά, τη Χημεία, τη Βιολογία και την Πληροφορική, βρίσκουν εφαρμογή στον σχεδιασμό δορυφόρων, στην προετοιμασία διαστημικών αποστολών και στη διεξαγωγή επιστημονικών πειραμάτων σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Στόχος της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας ήταν να καλλιεργήσει την επιστημονική περιέργεια και τη δημιουργική σκέψη των μαθητών, να ενισχύσει το ενδιαφέρον τους για τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία και να τους φέρει σε επαφή με τις νέες ακαδημαϊκές, ερευνητικές και επαγγελματικές προοπτικές που διαμορφώνονται στον ταχέως αναπτυσσόμενο διαστημικό τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης χαιρετισμό η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Βασιλική Ζιάκα, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, Αλέξανδρος Καπανιάρης.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Σήμερα στα Τρίκαλα είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον Αδριανό Γολέμη. Ο Αδριανός ήταν ένα παιδί όπως όλα τα παιδιά που βρέθηκαν σήμερα κοντά μας. Πήγε σχολείο εδώ δίπλα, στη Λάρισα, έβαλε στόχους στη ζωή του και κατάφερε να τους πετύχει. Αυτό είναι και το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στα παιδιά μας: να βάζουν στόχους, όσο ψηλοί κι αν είναι, να πιστεύουν σε αυτούς και να προσπαθούν με αγάπη και πάθος για ό,τι επιλέξουν να κάνουν στη ζωή τους. Η Ελλάδα πλέον δεν είναι χαμένη στο Διάστημα. Έχει μια συγκροτημένη διαστημική πολιτική, κατασκευάζει δικούς της δορυφόρους, διαθέτει εταιρείες και επιστήμονες με σημαντικές δυνατότητες. Και το επόμενο καλοκαίρι θα καμαρώνουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη με την ελληνική σημαία στο μπράτσο του, εκεί ψηλά, στο Διάστημα».

Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, Αδριανός Γολέμης, δήλωσε: «Χαίρομαι που σήμερα επέστρεψα στη Θεσσαλία, τον τόπο όπου μεγάλωσα, και την πόλη των Τρικάλων που κατά την παράδοση είναι η πατρίδα του Ασκληπιού. Θυμάμαι εδώ σαν παιδί να παρατηρώ τον νυχτερινό ουρανό τα καλοκαίρια με τους φίλους μου. Στη σημερινή εκδήλωση είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τα παιδιά του σήμερα, που με την ίδια περιέργεια έθεσαν ερωτήσεις και ανέπτυξαν ιδέες για το Διάστημα! Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση.

Το ερχόμενο καλοκαίρι η Ελλάδα θα συμμετέχει σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) για πρώτη φορά σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), με αστροναύτη από τη χώρα μας και πειράματα από ελληνικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες. Η έρευνα αυτή είναι μοναδική επειδή τελείται σε συνθήκες μικροβαρύτητας στο Διάστημα και η γνώση που μας προσφέρει ωφελεί την υγεία, την τεχνολογία και γενικά την καθημερινή μας ζωή στη Γη. Για μένα είναι εκπληκτικό το συναίσθημα να συμμετέχω ως ο αστροναύτης που θα εκτελέσει αυτά τα πειράματα και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Στόχος μας είναι η αποστολή αυτή να αποτελέσει μια αφετηρία που θα βοηθήσει τη νέα γενιά να φτάσει ακόμη μακρύτερα από τη δική μας σε κάθε πεδίο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του Αδριανού Γολέμη στην αποστολή Vast-PAM-1 εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στο Διάστημα. Για πρώτη φορά η χώρα μας εκπροσωπείται σε επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, στην Κολωνία της Γερμανίας.