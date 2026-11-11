easyGroup & DOTSOFT: συνεργασία για την ανάπτυξη των easyParking και easyBin

Σε στρατηγική συμφωνία συνεργασίας προχώρησαν η easyGroup, του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, και η ελληνική εταιρεία τεχνολογίας DOTSOFT Α.Ε., με αντικείμενο τις πλατφόρμες easyParking και easyBin, οι οποίες προσφέρουν ψηφιακές λύσεις για τη διαχείριση της στάθμευσης και των απορριμμάτων.

Μέσα από τη συμφωνία, οι δύο πλατφόρμες εντάσσονται στο easy family of brands, αποκτώντας τη δυνατότητα να αναπτυχθούν υπό ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα της Ευρώπης. Η συνεργασία καλύπτει τέσσερις αγορές, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, με την DOTSOFT να διατηρεί την αποκλειστική άδεια χρήσης των σημάτων για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες στις χώρες αυτές.

Το easyParking είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει σε δήμους, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και παραχωρησιούχους να διαχειρίζονται τη στάθμευση και τις σχετικές χρεώσεις, τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης. Η πλατφόρμα παρέχεται ως υπηρεσία (Software as a Service – SaaS) και συνδυάζει αισθητήρες, κάμερες, πινακίδες πληροφόρησης και τερματικά πληρωμών με ένα κεντρικό λογισμικό διαχείρισης που λειτουργεί στο cloud.

Αντίστοιχα, το easyBin εφαρμόζει το ίδιο μοντέλο στη διαχείριση της αποκομιδής δημοτικών απορριμμάτων, συγκεντρώνοντας σε μία ενιαία πλατφόρμα τη διαχείριση οχημάτων, κάδων, συνεργείων αποκομιδής και χρεώσεων. Και οι δύο πλατφόρμες είναι διαθέσιμες και σε πελάτες του ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η easyGroup παραχωρεί στην DOTSOFT άδεια χρήσης των σημάτων easyParking και easyBin για 30 χρόνια, ενώ η ελληνική εταιρεία διατηρεί πλήρως την κυριότητα της τεχνολογίας, του λογισμικού και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει, καθώς και τις υφιστάμενες συμβάσεις και το πελατολόγιό της. Παράλληλα, οι δύο πλατφόρμες υιοθετούν τη χαρακτηριστική εταιρική ταυτότητα της easy.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands – www.easy.com και www.easyhistory.info ), δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που καλωσορίζουμε τον Aναστάσιο Μάνο και την DOTSOFT στην οικογένεια easy, μαζί με τις καινοτόμες τεχνολογικές πλατφόρμες easyParking και easyBin. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, δίνουμε σε μια φιλόδοξη ελληνική εταιρεία τεχνολογίας τη δυνατότητα να αναπτυχθεί αξιοποιώντας το σήμα easy. Οι απλούστερες και οικονομικότερες τεχνολογικές λύσεις για τη διαχείριση της στάθμευσης και των απορριμμάτων ταιριάζουν απόλυτα με τη φιλοσοφία μας: να προσφέρουμε πραγματική αξία στους πολλούς και όχι στους λίγους».

Από την πλευρά του, ο Αναστάσιος Μάνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DOTSOFT, ανέφερε: «Είμαστε υπερήφανοι που τα easyParking και easyBin εντάσσονται πλέον σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα της Ευρώπης. Η συμφωνία προσφέρει στις πλατφόρμες μας μια ισχυρή ταυτότητα σε τέσσερις αγορές, ενώ η τεχνολογία και η τεχνογνωσία παραμένουν εξ ολοκλήρου στην DOTSOFT. Ανυπομονούμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας με την easyGroup και να διερευνήσουμε νέες δυνατότητες και σε άλλες αγορές».

Η συνεργασία δημιουργεί επίσης προοπτικές για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών στον τομέα των έξυπνων πόλεων (smart cities), καθώς οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν να διερευνήσουν τη δημιουργία ενός κοινού εγχειρήματος υπό την ονομασία easyCity.ai