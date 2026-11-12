Η ipexpert IT for Business εντάσσεται στον όμιλο TUV Austria

Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα καλωσορίζει την ipexpert – IT for Business, η οποία εντάσσεται στον TÜV AUSTRIA Group και στο ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων του Ομίλου, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας, των υποδομών πληροφορικής και του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Η ipexpert – IT for Business, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη προηγμένων λύσεων τεχνολογίας, έχει καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης για επιχειρήσεις που επιδιώκουν να θωρακίσουν τα συστήματά τους και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών.

Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία σε κρίσιμους τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, οι υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές, η επιχειρησιακή συνέχεια, οι υπηρεσίες cloud και οι σύγχρονες πλατφόρμες επικοινωνίας και συνεργασίας. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται λύσεις SASE, Network Access Control (NAC), Next Generation Firewall (NGFW) και Endpoint Detection & Response (EDR), καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υποστήριξης δικτύων, ασύρματων υποδομών και διασυνδέσεων υψηλής διαθεσιμότητας.

Παράλληλα, η ipexpert προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε περιβάλλοντα Microsoft 365 και Azure, λύσεις όπως IaaS, backup και disaster recovery, υποδομές αποθήκευσης δεδομένων, καθώς και προηγμένα συστήματα επικοινωνίας. Η ένταξή της στον TÜV AUSTRIA Group διευρύνει τις δυνατότητες παροχής ακόμη πιο ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες των δύο εταιρειών.

Ο Ιωάννης Καλλιάς, Country Manager της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζουμε την ipexpert στην οικογένεια της TÜV AUSTRIA. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον που θέλουμε να διαμορφώσουμε: ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία, η ασφάλεια και η καινοτομία, συνεπικουρούμενες από την επιθεώρηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση, λειτουργούν ως μοχλοί επιχειρησιακής συνέχειας και ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις. Ενώνουμε δυνάμεις με μια ομάδα εξαίρετων επαγγελματιών που μοιράζεται το ίδιο πάθος για την αριστεία και τη δημιουργία αξίας, ενισχύοντας τη δυνατότητά μας να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής».

Από την πλευρά της ipexpert, ο Τρύφων Άμερ, Managing Director της εταιρείας, δήλωσε: «Η ένταξη της ipexpert στον TÜV AUSTRIA Group αποτελεί για εμάς ορόσημο και, ταυτόχρονα, φυσική συνέχεια μιας πορείας άνω των 20 ετών, αφιερωμένης στην τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τους πελάτες μας. Γινόμαστε μέλος ενός οργανισμού με ισχυρές αξίες και διεθνή εμβέλεια, που μοιράζεται την ίδια προσήλωση στην ποιότητα και την ασφάλεια. Μαζί, αποκτάμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις ακόμη πιο ολοκληρωμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας, υποδομών πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού, στηρίζοντάς τες με συνέπεια σε κάθε βήμα της ψηφιακής τους πορείας».

Μέσα από αυτή τη στρατηγική κίνηση, οι πελάτες των δύο οργανισμών θα έχουν πρόσβαση σε ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, το οποίο καλύπτει από την πιστοποίηση, τη συμμόρφωση και τη διαχείριση κινδύνων έως την κυβερνοασφάλεια, τις υποδομές πληροφορικής και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. One-stop-shop services στην πράξη!

Η ipexpert – TÜV AUSTRIA Group έχει έδρα στην Αθήνα και παρουσία στη Λάρνακα της Κύπρου, ενώ διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με ένα ευρύ δίκτυο κορυφαίων κατασκευαστών και μεγάλων διανομέων τεχνολογίας διεθνώς.

Η ένταξη της ipexpert σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και καινοτομίας για τον TÜV AUSTRIA Group, με κοινό στόχο τη δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους (resilience) απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος.