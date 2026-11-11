Logitech Rally Bar 2: Πιο έξυπνες συναντήσεις, απλούστερη διαχείριση

Σε μια επαγγελματική συνάντηση, κάθε λεπτομέρεια της επικοινωνίας μετρά: μια τοποθέτηση που ακούγεται καθαρά, μια εικόνα που καλύπτει τους συμμετέχοντες, μια συζήτηση που κυλά φυσικά ανάμεσα σε ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Καθώς η υβριδική συνεργασία αποτελεί καθημερινή πρακτική για τις επιχειρήσεις, οι αίθουσες συσκέψεων χρειάζονται εξοπλισμό που ανταποκρίνεται εξίσου στις ανάγκες όσων βρίσκονται στον χώρο και όσων συνδέονται εξ αποστάσεως.

Η Logitech Rally Bar 2 σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει αυτή την εμπειρία σε μεσαίες και μεγάλες αίθουσες συσκέψεων. Με κάμερα, μικρόφωνα και ηχεία ενσωματωμένα σε ένα all-in-one σύστημα, συνδυάζει ποιοτική εικόνα και ήχο με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και εύκολη διαχείριση. Παράλληλα, το Rally System 2 Pro και η σειρά ηχείων Rally Speaker 2 διευρύνουν τις επιλογές για μεγαλύτερους χώρους και πιο σύνθετες εγκαταστάσεις. Η Rally Bar 2 είναι ήδη διαθέσιμη, ενώ η διάθεση του Rally System 2 Pro και των νέων ηχείων αναμένεται από τα μέσα του 2027.

Ευρεία εικόνα και καθαρές συνομιλίες

Η σωστή οπτική κάλυψη βοηθά τους απομακρυσμένους συνομιλητές να παρακολουθούν όσα συμβαίνουν στην αίθουσα. Η Rally Bar 2 διαθέτει αισθητήρα εικόνας 1 ίντσας και ευρυγώνιο φακό με διαγώνιο οπτικό πεδίο 115°, συνδυάζοντας ευκρίνεια και ευρεία κάλυψη του χώρου. Πρόκειται για χαρακτηριστικά με πρακτική αξία στις μεσαίες και μεγάλες αίθουσες, όπου η διάταξη του τραπεζιού και οι θέσεις των συμμετεχόντων διαμορφώνουν διαφορετικές απαιτήσεις λήψης.

Εξίσου καθοριστικός για τη ροή της συνάντησης είναι ο ήχος. Η τεχνολογία Right Sound 3 αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη που λειτουργεί τοπικά στη συσκευή, ώστε να διαχωρίζει τις φωνές από τον θόρυβο του περιβάλλοντος. Με καθαρότερη και πιο φυσική απόδοση της ομιλίας, διευκολύνει την παρακολούθηση της συζήτησης από απόσταση. Είτε η ομάδα συντονίζει ένα έργο είτε παρουσιάζει μια επιχειρηματική πρόταση, το ζητούμενο παραμένει κοινό: κάθε συνομιλητής να ακούγεται και κάθε τοποθέτηση να γίνεται κατανοητή.

Τεχνητή νοημοσύνη και καλύτερη αξιοποίηση των αιθουσών

Η Rally Bar 2 ενσωματώνει επεξεργαστή Qualcomm με αυξημένη ισχύ για εφαρμογές AI, προσφέροντας την υπολογιστική βάση για προηγμένες δυνατότητες συνεργασίας. Η αναβάθμιση αυτή υποστηρίζει την εξέλιξη της εμπειρίας τηλεδιάσκεψης, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά πιο ενεργό ρόλο στην επεξεργασία εικόνας και ήχου.

Παράλληλα, οι ενσωματωμένοι αισθητήρες παρουσίας και περιβάλλοντος προσθέτουν πληροφορίες για τη χρήση και τις συνθήκες των χώρων. Για τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται αίθουσες συναντήσεων, τα δεδομένα αυτά μπορούν να υποστηρίξουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις για την αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών. Η παροχή των σχετικών αναλύσεων μέσω Logitech Sync απαιτεί πρόσθετες υπηρεσίες.

Rally System 2 Pro: Ευελιξία για μεγάλους και πολυχρηστικούς χώρους

Για μεγάλες αίθουσες, χώρους εκπαίδευσης και αίθουσες που χωρίζονται ή ενοποιούνται ανάλογα με τη χρήση, η Logitech παρουσιάζει το Rally System 2 Pro. Το αρθρωτό σύστημα περιλαμβάνει την κάμερα Rally AI Camera Pro, το ηχείο Rally Speaker 2 και δύο μικρόφωνα Rally Mic Pod 2, με κεντρική μονάδα το RoomMate 2 Pro που λειτουργεί με CollabOS.

Η σύνθεση μπορεί να επεκταθεί με πρόσθετες κάμερες, μικρόφωνα και ηχεία, προσαρμόζοντας την κάλυψη στις απαιτήσεις κάθε αίθουσας. Η τεχνολογία Logitech Link συνδέει τις συσκευές μέσω τυπικών καλωδίων δικτύου, απλοποιώντας την εγκατάσταση και την επέκταση. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για Microsoft Teams, Zoom και Google Meet, με επιλογές λειτουργίας Android, PC ή BYOD (Bring Your Own Device). Στη λειτουργία BYOD, ο χρήστης συνδέει τον δικό του υπολογιστή στον εξοπλισμό της αίθουσας. Μέσω Logitech Sync, οι ομάδες IT μπορούν να διαχειρίζονται κεντρικά τον εξοπλισμό και τις διαφορετικές διαμορφώσεις των χώρων.

Rally Speaker 2: Ήχος που φτάνει σε κάθε θέση

Η νέα σειρά ηχείων καλύπτει διαφορετικά μεγέθη αιθουσών. Το Rally Speaker 2 διαθέτει γραμμική συστοιχία επτά μονάδων και προσφέρει ομοιόμορφη ηχητική κάλυψη για συμμετέχοντες σε απόσταση έως 8 μέτρων. Το Rally Speaker 2 Pro διαθέτει 32 μονάδες και κάλυψη έως 14 μέτρα, ενώ το Rally Speaker 2 Max ενσωματώνει 64 μονάδες και επεκτείνει την κάλυψη έως τα 20 μέτρα.

Τα μοντέλα Pro και Max αξιοποιούν την τεχνολογία Sound Shape, η οποία κατευθύνει τον ήχο προς τις θέσεις των ακροατών, περιορίζοντας τις ανεπιθύμητες ανακλάσεις από τοίχους και άλλες επιφάνειες. Στόχος είναι η καθαρή ομιλία και η πιο ισορροπημένη ακρόαση από τις μπροστινές έως τις πίσω θέσεις, με δυνατότητα προσαρμογής της κάλυψης στη διαμόρφωση του χώρου.

Ενιαία διαχείριση και διαφορετικές επιλογές εγκατάστασης

Ο all-in-one σχεδιασμός της Rally Bar 2 συγκεντρώνει τις βασικές λειτουργίες τηλεδιάσκεψης σε μία συσκευή, απλοποιώντας τη σύνθεση του εξοπλισμού της αίθουσας. Μέσω Logitech Sync, οι ομάδες IT μπορούν να ρυθμίζουν, να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τη συσκευή, διευκολύνοντας την καθημερινή υποστήριξή της. Το Rally System 2 Pro προσθέτει την ευελιξία μιας επεκτάσιμης εγκατάστασης για μεγαλύτερους και πολυχρηστικούς χώρους.

Περισσότερες πληροφορίες στο logitech.com

Οι συνεργάτες και οι μεταπωλητές της Oktabit, επίσημου διανομέα της Logitech, μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις νέες λύσεις τηλεδιάσκεψης της Logitech στο τηλέφωνο 211 888 8000 και στην ιστοσελίδα www.oktabit.gr.